Η Κέιτ Χάντσον θα λάβει το φετινό Βραβείο Icon στα Διεθνή Κινηματογραφικά Βραβεία του Παλμ Σπρινγκς.

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 12 Ιανουαρίου ενώ η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Παλμ Σπρινγκς.

Η σταρ θα τιμηθεί για τον ρόλο της ως Claire Sardina στην ταινία «Song Sung Blue» του Κρεγκ Μπρούερ (Craig Brewer), στην οποία συμπρωταγωνιστούν οι Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman), Μάικλ Ιμπεριόλι (Michael Imperioli), Έλα Άντερσον (Ella Anderson), King Princess, Φίσερ Στίβενς (Fisher Stevens), Μουσταφά Σακίρ (Mustafa Shakir) και Τζιμ Μπελούσι (Jim Belushi).

«Η ερμηνεία της Κέιτ Χάντσον στο «Song Sung Blue» είναι βαθιά συγκινητική, προσδίδοντας ζεστασιά, ευαισθησία και μουσική αρτιότητα σε έναν ρόλο που απαιτεί ταυτόχρονα αγάπη αλλά και θάρρος», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Nachhattar Singh Chandi.

«Από την μεγάλη της επιτυχία στο «Almost Famous» μέχρι τις δυναμικές της ερμηνείες σε ρομαντικές, κωμικές και δραματικές ταινίες καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη ικανότητα καλλιτεχνικής εξέλιξης. Αποτελεί προνόμιό μας να την τιμήσουμε με το συγκεκριμένο βραβείο αναγνωρίζοντας όχι μόνο αυτήν την ερμηνεία, αλλά και το σύνολο του έργου της που συνεχίζει να εμπνέει», συμπλήρωσε.

Μεταξύ των προηγούμενων νικητών του βραβείου συγκαταλέγονται οι Γκλεν Κλόουζ (Glenn Close), Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe), Μάικλ Ντάγκλας (Michael Douglas), Τομ Χανκς (Tom Hanks) και Μέριλ Στριπ (Meryl Streep).

Η Χάντσον, η οποία έχει ήδη κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα Β’ Γυναικείου Ρόλου για το «Almost Famous», προστίθεται στον λαμπερό κατάλογο των φετινών τιμώμενων του Φεστιβάλ, ανάμεσα στους: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan), Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio), Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke), Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler), Κλόι Ζάο (Chloé Zhao), Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley), Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal) καθώς και τα μέλη του καστ της ταινίας «Sentimental Value», σύμφωνα με το Variety.

