Οι πολυσχιδείς Αγνή Χιώτη και η Βασιλική Βλάχου ενώνουν το 2026 θεατρικά τις δυνάμεις τους. Αφορμή η «Κέλλυ», το πρώτο θεατρικό έργο της Βασιλικής Βλάχου, σεναριογράφου και πρωταγωνίστριας της βραβευμένης βρετανικής ταινίας «Το Κάλεσμα του Σπουργιτιού».
Η Αγνή Χιώτη μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης της με τον Χάρη Χιώτη «Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου», σκηνοθετεί τη νέα χρονιά την «Κέλλυ», με την ίδια, τη Βασιλική Βλάχου και τον Γιώργο Ιωσηφίδη επί σκηνής.
Από τις 12 Ιανουαρίου και μόνο για 10 παραστάσεις, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, στο Θέατρο 104.
Η Κέλλυ είναι μια σύγχρονη, αυτοσαρκαστική και συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης, που έρχεται να εκπλήξει τους θεατές και να τους βυθίσει σε ένα ευφάνταστο και κωμικοτραγικό ταξίδι αυτοπραγμάτωσης.
Μέσα από χιούμορ, σκληρές αλήθειες και βιωματικές εμπειρίες, το έργο ακολουθεί την πορεία μιας γυναίκας από την παιδική της ηλικία έως την ενήλικη ζωή της, δίνοντας μια γεύση από το μέλλον και τις προκλήσεις της εποχής μας.
Με γρήγορο ρυθμό, πολυπρόσωπους χαρακτήρες και μια συνεχή εναλλαγή κωμικών και δραματικών σκηνών, η «Κέλλυ» συνδυάζει την ψυχαγωγία με τον κοινωνικό προβληματισμό, μιλώντας σε κοινό διαφορετικών ηλικιών – από τη Gen Z έως τη γενιά των γονιών τους και των παππούδων τους.
Συντελεστές:
Κείμενο: Βασιλική Βλάχου
Σκηνοθεσία: Αγνή Χιώτη
Σχεδιασμός φωτισμών: Χάρης Χιώτης
Κίνηση: Χριστίνα Φωτεινάκη
Μουσική επιμέλεια: Αναστασία Μανιάτη
Βοηθός σκηνοθέτη: Καλή Δάβρη
Graphic designer: Groovy GraphX
Video editor: Νίκος Μύρτου
Social Media: Social Wave Athens
Παραγωγή: REPENTE-ARTS
Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασιλική Βλάχου, Γιώργος Ιωσηφίδης, Αγνή Χιώτη.