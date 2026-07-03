«Ψευδή και συκοφαντικά» καταγγέλλουν τα δημοσιεύματα μερίδας του ηλεκτρονικού Τύπου τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.), τα οποία επιχείρησαν να τους εμπλέξουν σε υπόθεση παραβατικής δράσης εντός συγκεκριμένων πολεοδομικών υπηρεσιών.

Με κοινή επιστολή τους, την οποία κοινοποιούν και στην Υπουργό Πολιτισμού για τις δικές της ενέργειες, τα μέλη του Κ.Α.Σ. δηλώνουν κατηγορηματικά ότι ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση, την οποία πληροφορήθηκαν αποκλειστικά από τα ΜΜΕ, και επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους έναντι της προσβολής που υφίστανται. Παράλληλα, καλούν και προκαλούν οποιονδήποτε ισχυρίζεται ότι διαθέτει το παραμικρό στοιχείο, να το καταθέσει αμελλητί και επώνυμα στις διωκτικές αρχές και στην ηγεσία του Υπουργείου.

Επιστολή των μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού:

Ι.Ως μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου («Κ.Α.Σ.») του Υπουργείου Πολιτισμού, καταγγέλλουμε ως απολύτως ψευδή και συκοφαντικά, τα πρόσφατα δημοσιεύματα μερίδας του ηλεκτρονικού τύπου, τα οποία επιχείρησαν να συνδέσουν το Κ.Α.Σ.με υπόθεση φερόμενης παραβατικής δράσης εντός συγκεκριμένων πολεοδομικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, δηλώνουμεότιτο Κ.Α.Σ. και τα μέλη του δεν τελούν σε καμία σχέση με την υπόθεση αυτή, την οποία πληροφορηθήκαμε από τον τύπο, δεν έχουμε ποτέ εξετάσει κανένα ζήτημα σχετικό με αυτή και δεν έχουμε ποτέ εκδώσει γνωμοδότηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικά.

Εν όψει αυτών και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που μας παρέχει ο νόμος έναντι οποιουδήποτε προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή και την υπόληψή μας, καλούμε και προκαλούμε όποιον διαθέτει το παραμικρό στοιχείο που να συνδέει το ΚΑΣ και τα μέλη του με την εν λόγω υπόθεση των πολεοδομιών να το καταθέσει αμελλητί, επώνυμα και τεκμηριωμένα τόσο στις αρμόδιες διωκτικές αρχές όσο και στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΙΙ. Προκειμένου για την πληρότητα της παρούσας επιστολής, επισημαίνεται ότι το Κ.Α.Σ., αποτελείται από τριάντα τέσσερα μέλη(τακτικά και αναπληρωματικά) που προέρχονται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα και στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι συνεδριάσεις του Κ.Α.Σ. τίθενται στη δημόσια γνώση, παρίστανται σ΄αυτές αυτοπροσώπως οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι και τηρούνται αναλυτικά πρακτικά, διαθέσιμα στους πολίτες. Τέλος τονίζεταιότι το Κ.Α.Σ.συνιστά γνωμοδοτικό και όχι αποφασιστικό όργανο, εισφέρει δηλ. απλή γνώμη προς την Υπουργό, Πολιτισμού, η οποία, στη συνέχεια, αποφασίζει επί κάθε θέματος, ακόμη και τελείως αντίθετα από τη γνώμη του Κ.Α.Σ., αφού η γνώμη αυτήδεν δεσμεύει την Υπουργό και ούτε την περιορίζει κατά κανένα τρόπο.

ΙΙΙ.Συνοψίζοντας, θεωρούμε τη συμμετοχή μας στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ως τιμητικό καθήκον, στο οποίο ήδη ανταποκρινόμαστε και θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με επιστημονική επάρκεια, απόλυτη προσήλωση στη νομιμότητα και μοναδικό γνώμονα την προστασία των μνημείων.

Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στην Υπουργό Πολιτισμού, για τις ενέργειες της δικής της αρμοδιότητας.

02.07.2026

Τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου