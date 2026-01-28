Το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια για τον ελληνικό κινηματογράφο επισημαίνουν δημιουργοί που συμμετείχαν πρόσφατα στην κινηματογραφική διοργάνωση «When East Meets West», μια από τις πιο σημαντικές συναντήσεις κατάρτισης και δικτύωσης για επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου στην Ευρώπη, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τεργέστης.

«Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το ελληνικό σινεμά και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένας δρόμος που έχει ανοίξει με τους νέους δημιουργούς της χώρας μας. Ο κόσμος θέλει να δει ταινίες από την Ελλάδα», επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ιωάννα Δάβη, CEO και παραγωγός της Indigo View, ενώ από την πλευρά του, ο παραγωγός Κωνσταντίνος Βασίλαρος, από την εταιρεία StudioBauhaus, επιβεβαιώνει αυτό το ενδιαφέρον. «Πολλά ελληνικά πρότζεκτ ταξιδεύουν στο εξωτερικό και η δουλειά που γίνεται στην Ελλάδα εκτιμάται, από τη στιγμή που θεωρείται ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον να πούμε, μια ιστορία που μπορεί να ταξιδέψει εκτός συνόρων», συμπληρώνει. Στο ερώτημα τι είναι αυτό που έχει αλλάξει, ο ίδιος απαντά ότι αυτό είναι πρωτίστως οι ίδιοι οι δημιουργοί, νέοι άνθρωποι που έκαναν τον κινηματογράφο πιο μοντέρνο, αλλά και η χρηματοδότηση προς τις οπτικοακουστικές παραγωγές.

Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Γκότσης τοποθετεί χρονικά αυτό το ενδιαφέρον στην εποχή της οικονομικής κρίσης, από το 2009, όπως λέει, οπότε «υπήρχε μια τεράστια άνθηση του ελληνικού κινηματογράφου, κυρίως σε επίπεδο περιεχομένου. Αυτό το κύμα που δημιουργήθηκε λίγο μετά τη βράβευση του Γιώργου Λάνθιμου στις Κάννες με τον «Κυνόδοντα» δημιούργησε σοβαρές προϋποθέσεις για την τότε γενιά των νέων κινηματογραφιστών να παράγουν ταινίες με ένα φανταστικά ενδιαφέρον περιεχόμενο». Παράλληλα, διευκρινίζει ότι οι συνθήκες δεν είναι πάντα ευνοϊκές, αν κάνει κάποιος τη σύγκριση με άλλες χώρες, που η πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις είναι μεγαλύτερη, ενώ το σινεμά είναι μια διαδικασία που γίνεται με πολλή επιμονή και προσπάθεια από όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στη δημιουργική διαδικασία και αυτό είναι κάτι που ιστορικά κάνει κύκλους. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζει: «Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ότι ελληνικές ταινίες κάνουν εισιτήρια εντός της χώρας. Αλλά και εκτός συνόρων, σε φεστιβαλικό επίπεδο, έχουμε πολύ σημαντικές διακρίσεις, ακόμη και σε μικρού μήκους ταινίες».

Τι συνέβη στην Τεργέστη;

Σχετικά με όσα συνέβησαν στην Τεργέστη, η κ. Δάβη, που συμμετείχε στο εργαστήριο EAVE Slate, που συνδιοργάνωσαν το EAVE (European Producers Entrepreneurs) με το «When East Meets West», αναφέρει ότι στο πλαίσιο αυτό οι δημιουργοί παρουσίασαν τις δουλειές τους, αναζήτησαν συνεργάτες για να τις υλοποιήσουν, παρακολούθησαν ομιλίες, εξέφρασαν τα ενδιαφέροντά τους, μοιράστηκαν σκέψεις και προβληματισμούς με συναδέλφους τους από άλλες χώρες, εξέτασαν τα ίδια ζητήματα από διαφορετικές οπτικές, και όλα αυτά, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

«Το θετικό είναι ότι σε τέτοιες διοργανώσεις υπάρχει λίγος χώρος ώστε να απομακρυνθεί κανείς από την καθημερινότητα της δουλειάς και την πραγματικότητά του στην Ελλάδα και να βρεθεί απέναντι στον εαυτό του, στην επιχείρησή του. Μπορεί έτσι να σκεφτεί με καθαρό μυαλό και με τελείως διαφορετική ματιά. Επί της ουσίας έχει τη δυνατότητα να δει τα πράγματα πιο καθαρά και σε ένα διεθνές περιβάλλον, βλέποντας τι μπορεί να βελτιώσει και να ενισχύσει περισσότερο. Κάνει συνεργάτες, γνωρίζει ανθρώπους, γιατί οι συμπαραγωγές είναι σαν ένας γάμος στον οποίο πορευόμαστε, δουλεύουμε με παραγωγούς από άλλες χώρες, με τελείως διαφορετική κουλτούρα και μια τελείως άλλη δυναμική», προσθέτει.

Τα επόμενα σχέδια

Η παραγωγός της Indigo View δηλώνει ότι εκείνο που την αντιπροσωπεύει είναι να φέρνει στο προσκήνιο ιστορίες που ο κόσμος δεν γνωρίζει ώστε να ενεργοποιήσουν το ανθρώπινο συναίσθημα, να ξεκινήσει μια συζήτηση, να υπάρξει ένας αντίκτυπος, όπως λέει. «Αυτό το κάναμε και με ‘Το νησί’ το οποίο συνέβαλε στο να συζητηθεί πολύ το στίγμα της λέπρας, και με ‘Τη λέξη που δεν λες’ οπότε ο κόσμος μπορούσε να συζητήσει για τον αυτισμό» αναφέρει. Γνωστοποιεί, άλλωστε, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μοντάζ η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Θοδωρή Παπαδουλάκη, το Recrucified που βασίζεται στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «ο Χριστός Ξανασταυρώνεται». Κάνει δε, λόγο για «ένα κλασικό λογοτεχνικό βιβλίο που έρχεται με μια μοντέρνα γλώσσα, με μια μοντέρνα γραφή και μεταφέρει το διαχρονικό μήνυμα του βιβλίου με ένα πολύ φρέσκο και δυναμικό τρόπο και με το στοίχημα να μιλήσει στη νέα γενιά».

Από την πλευρά του, ο κ. Βασίλαρος παρουσίασε στο «When East Meats West» το νέο πρότζεκτ του Αλέξη Κουκιά-Παντελή που λέγεται Μακραμέ. «Η παραγωγή μας είναι ακόμη σε ανάπτυξη. Επιλέχθηκε από 200 αιτήσεις και παρουσιάστηκε μαζί με 22 πρότζεκτ από όλη την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης στο co-production forum. Τα επόμενα σχέδια είναι να βρούμε συμπαραγωγούς, να πάρουμε χρηματοδότηση ώστε να ξεκινήσουν τα γυρίσματα του χρόνου το φθινόπωρο», προσθέτει.

Το ντοκιμαντέρ του παρουσίασε, τέλος, στον κλάδο των παραγωγών που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης ο σκηνοθέτης Δημήτρης Γκότσης, ο οποίος έχει στόχο την ολοκλήρωση της παραγωγής.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του «When East Meats West» διοργανώθηκαν, εξάλλου, 12 Inspirational Labs, εργαστήρια που αποσκοπούν στην ενημέρωση και την κατάρτιση παραγωγών προερχόμενων από διάφορα στάδια επαγγελματικής εξέλιξης. Το ΕΚΚΟΜΕΔ στήριξε οικονομικά τη συμμετοχή Ελλήνων παραγωγών στα εργαστήρια αυτά που είχαν αντικείμενο την παραγωγή σειρών (μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ), την παραγωγή animation, τη συμπαραγωγή, την ανάπτυξη κινηματογραφικών σχεδίων είδους (genre), την επιτυχή συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ