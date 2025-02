Πριν από δύο χρόνια ο Κι Χουί Κουάν παρέλαβε κατασυγκινημένος το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου από τα χέρια του Χάρισον Φορντ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί όταν ήταν παιδί στις εμβληματικές χολιγουντιανές περιπέτειες του Ιντιάνα Τζόουνς.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο διάσημος ηθοποιός μίλησε για εκείνη τη μαγική στιγμή, αναφέροντας στον «Guardian»: «Όταν άκουσα το όνομά μου, ήμουν τόσο συγκινημένος που το μυαλό μου ήταν θολό. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι συνέβαινε. Είχα ένα όνειρο για 40 χρόνια και όταν μου έδωσαν το Όσκαρ, αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα συναισθήματα που έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου και κάτι που εύχομαι όλοι να μπορέσουν να ζήσουν. Όχι απαραίτητα να κερδίσουν ένα Όσκαρ, αλλά όποια και αν είναι η δική τους στιγμή Όσκαρ, εύχομαι όλοι να το νιώσουν αυτό. Ήταν απίστευτο».

Η εμπειρία του Κι Χουί Κουάν ως πρόσφυγας σε μικρή ηλικία, ζώντας μάλιστα για ένα χρόνο σε καταυλισμό μαζί με τους γονείς του, σίγουρα του άφησε ανεξίτηλες μνήμες. Ο ίδιος μοιράστηκε: «Πρώτον, μου έδωσε μια παγκόσμια οπτική. Δεύτερον, ένα τεράστιο αίσθημα ευγνωμοσύνης, αναγνωρίζοντας ότι μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ. Νιώθω τόσο τυχερός που είμαι ηθοποιός και που μπορώ να κάνω ταινίες που ψυχαγωγούν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη μου ταινία ήταν το “Temple of Doom”, που αγαπήθηκε πολύ. Ακολούθησε το “The Goonies” – και πάλι μια εμβληματική ταινία. Αισθάνομαι τυχερός που συμμετείχα σε αυτές και που τόσοι πολλοί θαυμαστές με πλησιάζουν στο δρόμο και μου λένε για την τεράστια επίδραση που είχαν στη ζωή τους».

