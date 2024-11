Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Κίλιαν Μέρφι και η σύζυγός του, εικαστικός, Ιβόν Μακ Γκίνες είναι οι νέοι ιδιοκτήτες του ιστορικού κινηματογράφου «Phoenix Cinema» στο Ντίνγκλε της κομητείας Κέρι, στην Ιρλανδία.

Έχοντας συμπληρώσει 105 χρόνια λειτουργίας ως κινηματογράφος και αίθουσα χορού, το «Phoenix» θα συνεχίσει να είναι ένας ανεξάρτητος χώρος τον οποίο το βρετανικό μέσο «Time Out» είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως «έναν από τους 50 καλύτερους κινηματογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία».

«Πήγαινα να δω ταινίες στο “Phoenix” από τότε που ήμουν μικρό παιδί στις καλοκαιρινές μου διακοπές. Ο μπαμπάς μου επίσης παρακολουθούσε ταινίες όταν ήταν νέος ενώ έχουμε δει πολλές εκεί με τα παιδιά μου. Αναγνωρίζουμε την αξία του για το Ντίνγκλε» δήλωσε o πολυβραβευμένος ηθοποιός με τη σύζυγό του να προσθέτει.

«Θέλουμε να ανοίξουμε ξανά τις πύλες του. Και να διευρύνουμε τις δημιουργικές προοπτικές του χώρου, επαναφέροντας τη θέση του στον πολιτιστικό ιστό αυτής της μοναδικής πόλης» τόνισε, σύμφωνα με το Deadlline.

