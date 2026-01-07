Το 2025 αποτέλεσε έτος-σταθμό για την κινεζική κινηματογραφική αγορά, χάρη στη δυναμική προβολή δύο διαδοχικών σίκουελ κινουμένων σχεδίων που κυριάρχησαν στο box office.

Η κινεζική κινηματογραφική παραγωγή «Ne Zha 2» παρουσιάστηκε στις αρχές της προηγούμενης χρονιάς, ενώ η «Zootopia 2» της Disney έκανε πρεμιέρα στα τέλη του 2025, υπογραμμίζοντας τη δυναμική της κινηματογραφικής αγοράς στην Κίνα, αλλά και τη διαχρονική απήχηση των αμερικανικών κινηματογραφικών παραγωγών στη δεύτερη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά παγκοσμίως.

Οι ταινίες κινουμένων σχεδίων είχαν έσοδα που ξεπέρασαν τα 25 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 3,02 δισεκατομμύρια ευρώ) καταγράφοντας ρεκόρ για τον αναφερόμενο κινηματογραφικό τομέα της Κίνας, αντιστοιχώντας σε ποσοστό περίπου 50% επί του συνόλου των πωλήσεων κινηματογραφικών εισιτηρίων το 2025.

Συνολικά, οι ταινίες κινουμένων σχεδίων κατατάχθηκαν στις τέσσερις από τις δέκα κορυφαίες θέσεις, με τις ταινίες, “Ne Zha 2,” “Zootopia 2,” και “Nobody” να καταλαμβάνουν την πρώτη, δεύτερη και έκτη θέση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ