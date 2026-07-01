Το 16ο Film Olympiad Grand Prix ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο, με πολλές ιστορικές πρωτιές, εκπλήξεις αλλά και συναρπαστικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο κατάμεστο Cine Παράδεισος του Δήμου Κορυδαλλού, ο οποίος στηρίζει τη διοργάνωση για τέταρτη συνεχόμενη φορά.

Έως σήμερα έχουν συμμετάσχει 1.300 ταινίες από 116 χώρες, με δημιουργούς από όλο τον κόσμο να διεκδικούν τα μετάλλια της Κινηματογραφικής Ολυμπιάδας.

Στον χαιρετισμό του, ο ιδρυτής του φεστιβάλ, Ιωάννης Μακρόπουλος, μίλησε για τη σημασία του θεσμού, ο οποίος φέρνει αστέρες του Χόλιγουντ σε συναγωνισμό με Έλληνες δημιουργούς. Η διεθνής αναγνώριση που έχει κατακτηθεί μέσα σε ελάχιστα χρόνια και το μοναδικό αθλητικογενές μοντέλο του φεστιβάλ έχουν προσελκύσει Οσκαρικούς συμμετέχοντες όπως η Zoe Saldaña, ο Coleman Domingo και ο Tom Van Avermaet, ο οποίος παρέστη και στην προηγούμενη διοργάνωση.

Ο Αντιδήμαρχος Κορυδαλλού, Νάσος Γαλακτερός, όραμα του οποίου ήταν αυτή η συνεργασία, συνεχάρη το φεστιβάλ για τη ραγδαία ανάπτυξή του, η οποία με τη σειρά της έχει φέρει σπάνιες ταινίες από όλο τον κόσμο στους Κορυδαλλιώτες. Ταυτόχρονα, ο Κορυδαλλός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών κινηματογραφιστών και, μέσω του φεστιβάλ, αποτελεί αντικείμενο πληθώρας θετικών δημοσιεύσεων στον ελληνικό και διεθνή Τύπο.

Ιστορικός θρίαμβος για τον Γιώργο Σιούγα

Στο πλαίσιο αυτού του ανταγωνισμού διεθνούς βεληνεκούς, οι Έλληνες δημιουργοί έχουν διακριθεί πολλές φορές, όμως μέχρι σήμερα κανένας Έλληνας σκηνοθέτης δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει το μεγάλο βραβείο της Καλύτερης Ταινίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νίκη του Γιώργου Σιούγα με το βρετανικής παραγωγής “The One Note Man” αποτελεί έναν ιστορικό θρίαμβο. Η ταινία απέσπασε συνολικά 6 Χρυσά, 2 Ασημένια και 1 Χάλκινο μετάλλιο, μεταξύ των οποίων και το Χρυσό Καλύτερης Μουσικής για τον θρυλικό συνθέτη Stephen Warbeck, γνωστό για τη μουσική του στις ταινίες “Billy Elliot”, “Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι” και φυσικά τον “Ερωτευμένο Σαίξπηρ”, που του χάρισε το Όσκαρ Πρωτότυπης Μουσικής το 1999.

Ο ίδιος ο Γιώργος Σιούγας απέσπασε επίσης δύο ατομικά μετάλλια: το Χρυσό Καλύτερης Ιδέας και το Χάλκινο Σκηνοθεσίας.

Συγκίνηση από τα βάθη της Αφρικής

Η ταινία “The Envoy of God” της Amina A. Mamani, από τον Νίγηρα και την ομάδα Sudu Connexion, συγκλόνισε επίσης το κοινό, κατακτώντας το Ασημένιο Μετάλλιο Καλύτερης Ταινίας.

Έγινε μόλις η δεύτερη αφρικανική ταινία που φτάνει στον μεγάλο τελικό ενός Film Olympiad Grand Prix, επιβεβαιώνοντας τις σπουδαίες ιστορίες που κρύβει η αφρικανική ήπειρος, αλλά και τη σταθερή προσπάθεια του φεστιβάλ να δίνει βήμα σε κινηματογραφίες που σπάνια φτάνουν στο ελληνικό κοινό.

Εκπλήξεις και ελληνικές επιτυχίες στα βραβεία υποκριτικής

Η πρωταγωνίστρια των ταινιών James Bond, Léa Seydoux, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, κατακτώντας το Χρυσό Μετάλλιο Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, η φετινή υποψήφια για Όσκαρ Rose Byrne απέσπασε το Ασημένιο Μετάλλιο, όμως το Χρυσό κατέκτησε η Νεοζηλανδή Roxie Mohebbi, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν και τα ελληνικά χρώματα, με τη Μαρία Κεχαγιόγλου να κατακτά το Χάλκινο Μετάλλιο Β’ Γυναικείου Ρόλου, πίσω από τη Léa Seydoux, ενώ ο Φώτης Λαζάρου απέσπασε το Χάλκινο Μετάλλιο Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προηγούμενος νικητής του Χάλκινου Μεταλλίου στην ίδια κατηγορία ήταν ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ Eric Roberts, αδελφός της Julia Roberts.

5η η Ελλάδα στον Πίνακα Μεταλλίων!

Επτά ελληνικές ταινίες βρέθηκαν υποψήφιες ή νικήτριες στο 16ο Film Olympiad Grand Prix, φέρνοντας την Ελλάδα στην 5η θέση του Πίνακα Μεταλλίων, μια σπουδαία θέση λαμβάνοντας υπόψη τα budget των ξένων παραγωγών. Ο Πίνακας Μεταλλίων μάλιστα είναι μια ακόμα μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο, πρωτοτυπία του φεστιβάλ.

Το Χρυσό Μετάλλιο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας, καθώς και το Χρυσό Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, κατέκτησε το “Needless Movement” της Νικολέτας Λεούση, η οποία συμμετείχε και στο Q&A με το κοινό κατά την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ.

Το Ασημένιο Μετάλλιο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας απέσπασε το “White Tower Computers LTD” του Johnny Pappas, ενώ το Χάλκινο πήγε στο “Gumboro” του Δημήτρη Βαβάτση. Καθεμία από τις δύο ταινίες κατέκτησε συνολικά τρία μετάλλια.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και το “Colorblind” του Άγγελου Μπουγά, με πρωταγωνιστή τον Ζερόμ Καλούτα, το οποίο απέσπασε επίσης τρία μετάλλια, ανάμεσά τους και το Χάλκινο Σπουδαστικής Ταινίας.

Τέσσερις υποψηφιότητες συγκέντρωσε επίσης το “A Ghost I Loved” της Κωνσταντίνας Ντιναπόγια.

Μια διοργάνωση που δεν σταματά ποτέ

Το πρωτότυπο αθλητικογενές σύστημα του Film Olympiad, με Grand Prix κάθε τέσσερις μήνες, φάσεις ομίλων, νοκ άουτ, ημιτελικούς και τελικούς, επιτρέπει και επιβάλλει στο φεστιβάλ να λειτουργεί δώδεκα μήνες τον χρόνο.

Έτσι, οι δημιουργοί που ενδιαφέρονται μπορούν ήδη να υποβάλουν τις ταινίες τους για την επόμενη διοργάνωση του φθινοπώρου μέσω της πλατφόρμας Film Freeway.

Τα πλήρη αποτελέσματα όλων των κατηγοριών είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ, www.filmolympiad.com, καθώς και στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.