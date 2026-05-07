Το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει το δικό του σταθερό ραντεβού: τον Κήπο του Μεγάρου. Από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του 2026, το κοινό επιστρέφει σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό και εικόνες, που περιλαμβάνει συναυλίες, προβολές και παραστάσεις για κάθε ηλικία.

Για μία ακόμη φορά, ο καταπράσινος ανοιχτός χώρος στην καρδιά της πόλης προσφέρει ανάσες δροσιάς και ψυχαγωγίας σε κατοίκους και επισκέπτες.

Οι φετινές προτάσεις συνδυάζουν διαφορετικά καλλιτεχνικά είδη, δημιουργώντας μια πολύχρωμη εμπειρία.

Μουσική, χορός και κινηματογράφος κρατούν συντροφιά σε όσους αναζητούν όμορφα και παρεΐστικα βράδια κάτω από τα αστέρια.

Πρόγραμμα

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 21:00

Ο Κωστής Μαραβέγιας στον Κήπο του Μεγάρου

Τρίτη 16 & Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 20:30

Ο Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου

«Οι άθλοι του Ηρακλή»

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 21:00

“Buster Keaton: The General” με τον Στάθη Άννινο

Κινηματογράφος & Μουσική

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 21:00

Idra Kayne – Θοδωρής Οικονόμου

“BLUE”

Τρίτη 23 & Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 20:30

Ο Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου

«Οι άθλοι του Ηρακλή»

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 20:30

Προβολή UNITEL

Giuseppe Verdi – Nabucco

Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 Ι ώρα 19:00

Pittsburgh Youth Symphony Orchestra

Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 Ι ώρα έναρξης 18:00

Burger Project & Φίλοι

Πάρτι στον Κήπο του Μεγάρου – Volume 4

18:00 – 19:00 | Bobos DJ Set & Happenings

19:00 – 20:30 | Συναυλία Burger Project

20:30 – 22:00 | Bobos DJ Set & Happenings

Τρίτη 30 Ιουνίου & Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 20:30

Ο Καραγκιόζης στον Κήπο του Μεγάρου

«Οι άθλοι του Ηρακλή»

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 20:30

Προβολή UNITEL

Wiener Philharmoniker

Augustin Hadelich • Gautier Capuçon

Christian Thielemann

Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00

Δημήτρης Καλαντζής

«Χθες το βράδυ»

Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00

Encardia στον Κήπο του Μεγάρου

Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 20:30

Προβολή UNITEL

Gaetano Donizetti – Maria Stuarda

Είσοδος ελεύθερη

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00

Γιώργος Περρής

«Μαζί ή κανείς»

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00

The Storyville Ragtimers

A tribute to Louis Armstrong

“What a Wonderful World”

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 Ι ώρα 21:00

Τα Καλογεράκια στον Κήπο του Μεγάρου