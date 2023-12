Ο Κιθ Ρίτσαρντς γιόρτασε τα 80α γενέθλιά του και την 40η επέτειο γάμου του.

Ο κιθαρίστας των Rolling Stones έγινε 80 ετών χθες Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και συμπλήρωσε επίσης 40 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, Πάτι Χάνσεν.

Οι Rolling Stones τίμησαν τον Richards με ένα αφιέρωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Χρόνια πολλά στον έναν και μοναδικό @officialKeef! Σου ευχόμαστε τις πιο ξεχωριστές μέρες Keith! Συνέχισε να λικνίζεσαι» αναφέρει η ανάρτηση.

Happy birthday to the one and only @officialKeef! Wishing you the most special of days Keith! Keep on rockin’ 🎸🎉 pic.twitter.com/0fAxhzhvA4

— The Rolling Stones (@RollingStones) December 18, 2023