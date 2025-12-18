Από τις 9:00 το πρωί, το Μουσείο Ακρόπολης παραμένει κλειστό καθώς οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν 4ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας, η οποία θα διαρκέσει έως τη 1:00 μετά το μεσημέρι. Αυτή την ώρα, μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων (ΣΕΜΑ) βρίσκονται σε εξέλιξη συγκέντρωσης διαμαρτυρίας μπροστά στην είσοδο του κτηρίου.

Οι εργαζόμενοι στρέφονται κατά της Διοίκησης και του Υπουργείου Πολιτισμού, καταγγέλλοντας αδιαφορία και αυθαιρεσία στη διαχείριση χρόνιων προβλημάτων. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται σοβαρές καταγγελίες για κακοδιοίκηση, κατάχρηση εξουσίας, καθώς και περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού (mobbing).

Τα αιτήματα των εργαζομένων στο Μουσείο Ακρόπολης κωδικοποιούνται ως εξής:

• Άμεση σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)

• Άμεση εφαρμογή του νόμου και καταβολή των επιδομάτων (Ταμίες – Διαχειριστές Εσόδων)

• Άμεση άρση των παραβιάσεων του Οργανογράμματος

• Διαφάνεια και αξιοκρατία στις κρίσεις και επιλογές Προϊσταμένων και Υπηρεσιακών Οργάνων

• Πειθαρχικό έλεγχο και απομάκρυνση των Διοικητικών και Υπηρεσιακών οργάνων που καταχρώνται εξουσία και δρουν αυθαίρετα και μεροληπτικά σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων

• Τερματισμό της συγκάλυψης καταγγελιών για κακοδιοίκηση και περιστατικών βίας/παρενόχλησης (mobbing)

• Προστασία προσωπικών και ιατρικών δεδομένων και σεβασμό στην αξιοπρέπεια όλων