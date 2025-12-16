Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο (13/12) τα μεσάνυχτα, στο Θέατρο Καλλιρρόης, η επίσημη πρεμιέρα της θρυλικής παράστασης «Κοιμώμενος Χαλεπάς ο Σαλός Άγιος» του Άγγελου Ανδρεόπουλου, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου με πρωταγωνιστή τον Γιώργη Κοντοπόδη.

Οι καλεσμένοι και οι θεατές, όρθιοι καταχειροκρότησαν τον πρωταγωνιστή και τους συντελεστές της παράστασης και έπειτα από τέσσερα μπιζαρίσματα, ακολούθησαν κρασάκι και τερψιλαρύγγια, σε μια άκρως καλλιτεχνική ζεστή και ανθρώπινη ατμόσφαιρα που κράτησε το θέατρο ανοικτό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανάμεσα στους καλεσμένους οι Μάνος Βακούσης, Άγγελος Ανδρεόπουλος, Θανάσης Σταυρόπουλος, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Γεωργία Ζώη, Χρήστος Κάλλοου, Νόρα Ράλλη, Αντώνης Παπαβομβολάκης (συνθέτης Πήγασος), Κατερίνα Χάσκα, Γιώργος Ζώης, Μάνθος Καλατζής, Φιλίτσα Καλογεράκου, Έφη Χαντζούλη, Άρης Ρουπίνας, Ελένη Τύρου και άλλοι…

Η παράσταση παρουσιάζεται για 4η συνεχόμενη χρονιά, με τον Γιώργη Κοντοπόδη να έχει προταθεί για το βραβείο θεατρικής ερμηνείας Κάρολος Κούν, έχοντας λάβει άριστες κριτικές.

Μια παράσταση, όχι βιογραφική, μα καθαρά ψυχολογική, για όλους εκείνους τους ανθρώπους, που η εποχή, που έζησαν, δεν τους επέτρεψε να χαμογελάσουν, μα εκείνοι συνέχισαν να πιστεύουν και να δημιουργούν… μέχρι τη στιγμή που άγγιξαν το Θείο…και δε θαμπώθηκαν…μα είδαν… και διαρκώς υπάρχουν, για να μας θυμίζουν μια φράση…

…«ποτέ δεν είναι αργά»…

Η ταυτότητα της παράστασης

Δράμα του Άγγελου Ανδρεόπουλου

Σκηνοθεσία – φωτισμοί : Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Σκηνικό – εικαστική επιμέλεια : Μιχάλης Παπαδόπουλος

Φωτογραφίες: Ευάγγελος Κάλλοου

Μουσική σύνθεση : Άγγελος Ανδρεόπουλος

Δημιουργία Τρέηλερ : Θάνος Αγγέλης / Picon Photography

Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης

Ημέρες και ώρες παραστάσεων : Κάθε Κυριακή στις 18:15, από τη Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 έως τη Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Δύο ακόμα έξτρα μεταμεσονύχτιες παραστάσεις θα δοθούν τα Σάββατα 20 και 27 Δεκεμβρίου και ώρα 23:55 μ.μ., στο θέατρο Καλλιρρόης

Διάρκεια παράστασης : 75 λεπτά ( χωρίς διάλειμμα )

Τιμές εισιτηρίων : 15 ευρώ, 12 ευρώ ( φοιτητικό, ανέργων, Α.Μ.Ε.Α)

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-kallirrois-koimomenos-xalepas-o-salos-agios/

Παραγωγή : Θέατρο Καλλιρόης / Χώρος Τέχνης 14η Μέρα

Θέατρο Καλλιρόης

Καλλιρρόης 10, Αθήνα 117 43 – (στάση μετρό Ακρόπολη, στάση τραμ Βουλιαγμένη)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 9210077, 6932195393 και 6931158784