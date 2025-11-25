Τρεις έξτρα μεταμεσονύχτιες παραστάσεις θα δοθούν τα Σάββατα 13-20-27 Δεκεμβρίου και ώρα 23:55 μ.μ., στο θέατρο Καλλιρρόης, για την παράσταση «Κοιμώμενος Χαλεπάς, ο σαλός άγιος» του Άγγελου Ανδρεόπουλου, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου, με πρωταγωνιστή τον Γιώργη Κοντοπόδη, υποψήφιο για το βραβείο θεατρικής ερμηνείας Κάρολος Κουν.

Η παράσταση θρύλος για τη ζωή του σπουδαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, που λάτρεψαν χιλιάδες θεατές, που είδαν και ξαναείδαν, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, η παράσταση για την οποία έχουν γραφτεί διθυραμβικές κριτικές, διανύοντας τον τέταρτο χρόνο επιτυχίας της, τη φετινή θεατρική σεζόν παρουσιάζεται στο Θέατρο Καλλιρρόης, κάθε Κυριακή στις 18:15.

Μια παράσταση, όχι βιογραφική, μα καθαρά ψυχολογική, για όλους εκείνους τους ανθρώπους, που η εποχή, που έζησαν, δεν τους επέτρεψε να χαμογελάσουν, μα εκείνοι συνέχισαν να πιστεύουν και να δημιουργούν… μέχρι τη στιγμή που άγγιξαν το Θείο…και δε θαμπώθηκαν…μα είδαν… και διαρκώς υπάρχουν, για να μας θυμίζουν μια φράση…

…”ποτέ δεν είναι αργά”…

Η ταυτότητα της παράστασης

Κείμενο: Άγγελος Ανδρεόπουλος

Σκηνοθεσία – φωτισμοί : Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Σκηνικό – εικαστική επιμέλεια : Μιχάλης Παπαδόπουλος

Φωτογραφίες : Ευάγγελος Κάλλοου

Μουσική σύνθεση : Άγγελος Ανδρεόπουλος

Δημιουργία Τρέηλερ : Θάνος Αγγέλης / Picon Photography

Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης

Ημέρες και ώρες παραστάσεων : Κάθε Κυριακή στις 18:15, έως την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Έξτρα μεταμεσονύκτιες παραστάσεις τον Δεκέμβριο

Σάββατα: 13 – 20 – 27 ώρα έναρξης 23:55 μ.μ.

Διάρκεια παράστασης : 75 λεπτά ( χωρίς διάλειμμα )

Τιμές εισιτηρίων : 15 ευρώ, 12 ευρώ ( φοιτητικό, ανέργων, Α.Μ.Ε.Α)

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-kallirrois-koimomenos-xalepas-o-salos-agios/

Παραγωγή : Θέατρο Καλλιρόης / Χώρος Τέχνης 14η Μέρα

Θέατρο Καλλιρόης

Καλλιρρόης 10, Αθήνα 117 43 – (στάση μετρό Ακρόπολη, στάση τραμ Βουλιαγμένη)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6942097395 και 6931158784