Το πολυσυζητημένο «Κόκκαλο», σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, μία από τις σημαντικότερες και διεθνώς αναγνωρισμένες ελληνικές παραστάσεις των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει σε παγκόσμια τροχιά.

Μετά τις θριαμβευτικές παρουσιάσεις σε Νέα Υόρκη, Σόφια και Φιλιππούπολη την τελευταία τριετία, η θρυλική παράσταση επιστρέφει το 2026 με νέα παγκόσμια περιοδεία.

Μετά το THE TANK της Νέας Υόρκης, όπου παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία για δεύτερη φορά τον περασμένο Απρίλιο, ακόμα δύο σημαντικά θέατρα του κόσμου την εντάσσουν φέτος στο ρεπερτόριό τους.

Στις 28 Οκτωβρίου, το «Κόκκαλο» παρουσιάζεται στο Λονδίνο, στο ιστορικό Chelsea Theatre στο πλαίσιο του GRis Festival και στις 25 Νοεμβρίου ταξιδεύει για τη Ρώμη, όπου θα παρουσιαστεί στο περίφημο OFF/OFF THEATRE στην Campo de’ Fiori στο κέντρο της αιώνιας πόλης.

Το «Κόκκαλο» επιστρέφει και στην Αθήνα για 6η συνεχή σεζόν. Στο Θέατρο Σημείο και μόνο για 10 παραστάσεις, από τις 14 Δεκεμβρίου, κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 20.30.

Ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη για τη ζωή και το έργο του ρηξικέλευθου διανοητή Αντονέν Αρτώ.

Με τον Γεράσιμο Γεννατά σε ένα ανεπανάληπτο ερμηνευτικό σόλο και τον ιδιοφυή μουσικό περφόρμερ Γιώργο Παλαμιώτη ζωντανά μαζί του επί σκηνής.

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/kokkalo-simeio-theatre.