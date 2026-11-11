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Σε φθινοπωρινές αποχρώσεις γεμάτες ευαισθησία και ήχο από κιθάρες και latin κρουστά η Κατερίνα Παπαδημητρίου ερμηνεύει το «Κόκκινο, κίτρινο και φως», της Αρετής Κοκκίνου και της Μαρίας Παπαδάκη.

Ένας γεμάτος τρυφερότητα ύμνος στην καθημερινότητα των ανθρώπων που αγαπιούνται, μαλώνουν, ονειρεύονται, ενώ «στον καμβά του «κάθε μέρα» λευκό καράβι ακροβατεί».

Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού από τη Δήμητρα Μαστορίδου περιλαμβάνεται στον κύκλο τραγουδιών «Νησιά στη Βεράντα» (MLK, 2016).

Κιθάρες: Αρετή Κοκκίνου

Κρουστά: Σωκράτης Γανιάρης

Ηχοληψία, μίξη, επεξεργασία ήχου, programming: Ιωσήφ Χυδήρογλου

Επίσημη κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: 4 Νοεμβρίου 2026 από την AretiK. Music

Ακούστε το τραγούδι «Κόκκινο, κίτρινο και φως» με την Κατερίνα Παπαδημητρίου: