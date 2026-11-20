Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η πολυτάραχη ζωή της θρυλικής Ζωζώς Νταλμάς γίνεται θεατρική παράσταση. Μια ζωή γεμάτη λάμψη, πάθος, έρωτες, δόξα και μοναξιά. Μια συγκλονιστική διαδρομή από τα φώτα της δημοσιότητας στη σιωπή της λήθης.

Μέσα από τον θεατρικό μονόλογο του Γιώργου Α. Χριστοδούλου, σε σκηνοθεσία του έμπειρου Κώστα Κιμούλη, η ταλαντούχα ηθοποιός Έφη Χαντζούλη αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ερμηνευτικό ρόλο, ζωντανεύοντας επί σκηνής τη μυθική γυναίκα που έζησε μια ζωή σαν μυθιστόρημα.

Ποια ήταν η γυναίκα που το πρόσωπό της έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, κοσμώντας για δεκαετίες τα πακέτα των θρυλικών τσιγάρων SANTE; Ποια κρυβόταν πίσω από τη λάμψη, τα χειροκροτήματα, τους μεγάλους έρωτες και τις προσωπικές της περιπέτειες; Πώς βίωσε τη δόξα, την επιτυχία, την αποθέωση, αλλά και τη μοναξιά; Τι σήμαινε να είσαι μια γυναίκα ελεύθερη, τολμηρή και ασυμβίβαστη σε μια εποχή που οι κοινωνικές συμβάσεις όριζαν διαφορετικά τη θέση της γυναίκας;

Και, τελικά, πώς μπορεί μια ζωή γεμάτη πλούτη, θαυμασμό και συγκλονιστικές εμπειρίες να οδηγηθεί σε ένα τόσο οδυνηρό και μοναχικό τέλος;

Ο θεατρικός μονόλογος ακολουθεί τη συναρπαστική διαδρομή της Ζωζώς Νταλμάς, από τα πρώτα της βήματα μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής της. Το παρελθόν γίνεται παρόν. Οι αναμνήσεις αποκτούν φωνή. Οι σιωπές μετατρέπονται σε εξομολογήσεις.

Προσωπικά μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες, μεγάλοι έρωτες, καλλιτεχνικοί θρίαμβοι, απογοητεύσεις και γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ύπαρξή της ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια του θεατή. Δεν πρόκειται απλώς για τη βιογραφία μιας διάσημης γυναίκας. Είναι η εξομολόγηση μιας ψυχής.

Η Έφη Χαντζούλη, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Κώστα Κιμούλη, μεταμορφώνεται στη θρυλική Ζωζώ Νταλμάς, αποκαλύπτοντας όχι μόνο τη λαμπερή καλλιτέχνιδα, αλλά κυρίως τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.

Με ερμηνευτική ένταση, ευαισθησία και βαθιά συναισθηματική προσέγγιση, ζωντανεύει μια γυναίκα που αγάπησε, πόνεσε, διεκδίκησε, γέλασε, χόρεψε, θριάμβευσε και τελικά βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σκληρότερη όψη της ζωής.

Χαρά και θλίψη. Έρωτας και εγκατάλειψη. Δόξα και λήθη. Γέλιο και δάκρυ. Όλα συνυπάρχουν σε μια παράσταση γεμάτη ανθρώπινη αλήθεια.

Γιατί υπάρχει μια στιγμή στη ζωή κάθε ανθρώπου, βαθιά προσωπική και μοναχική. Είναι εκείνη η στιγμή που παύει να κοιτάζει όσα πρόκειται να έρθουν και στρέφει το βλέμμα του σε όλα όσα έχουν περάσει. Τότε, οι αναμνήσεις γίνονται ο καθρέφτης της ύπαρξής του.

Η παράσταση μάς υπενθυμίζει πως η ζωή δεν είναι μόνο τα γεγονότα που ζήσαμε. Είναι οι άνθρωποι που αγαπήσαμε, οι επιλογές που κάναμε, όσα κερδίσαμε, όσα χάσαμε και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θυμόμαστε και αφηγούμαστε την προσωπική μας ιστορία.

Η Ζωζώ Νταλμάς επιστρέφει. Όχι μέσα από τις κιτρινισμένες φωτογραφίες μιας άλλης εποχής, αλλά ζωντανή, ανθρώπινη και συγκλονιστικά αληθινή.

Για να αφηγηθεί όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Για να αποκαλύψει τη γυναίκα που κρυβόταν πίσω από τον θρύλο. Για να θυμίσει πως ακόμη και όταν τα φώτα σβήσουν, οι μεγάλες ζωές εξακολουθούν να έχουν κάτι να μας πουν. Γιατί, τελικά, η ζωή αξίζει όταν έχεις το θάρρος να τη διηγηθείς.

Συντελεστές:

Κείμενο: Γιώργος Α. Χριστοδούλου

Σκηνοθεσία: Κώστας Κιμούλης

Ερμηνεία: Έφη Χαντζούλη

Κοστούμια: Valentina Bachal

Μουσική:Dejavu

Φωτισμοί: Αλίκη Πήτερσον

Ήχος: Βασίλης Λάγγας

Πρεμιέρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ώρα 7μμ. και κάθε Κυριακή την ίδια ώρα

Διάρκεια: 70 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:15 ευρώ γενική είσοδος,10 ευρώ (φοιτητικό, Ανέργων,ΑμέΑ, ατέλεια)

ΘΕΑΤΡΟ “ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ”: Αγ. Ασωμάτων 6 – Θησείο, Αθήνα

Τηλέφωνο: 693 923 8611

Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 697 668 0509

Καθώς και στο ticketservices.gr

https://www.ticketservices.gr/event/xoros-texnis-asomaton-kokkino-veloudo/