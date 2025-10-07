Το λεγόμενο «Πέρασμα του Κόμμοδου» ανοίγει για πρώτη φορά στο κοινό. Πρόκειται για ένα μυστικό πέρασμα μέσα στο Κολοσσαίο.

Με θολωτή οροφή, μερικώς φωτισμένη και αεριζόμενη από αεραγωγούς, ο διάδρομος χρησιμοποιούνταν από τους αυτοκράτορες για να φτάσουν, «αόρατοι», στις θέσεις τους στο βασιλικό θεωρείο του Αμφιθεάτρου των Φλαβίων.

Και σε αυτήν ακριβώς την αίθουσα σκοτώθηκε ο αυτοκράτορας Κόμμοδος ως αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας που είχε οργανώσει ο εκπαιδευτής και μονομάχος του Νάρκισσος.

Ανοίγει στο κοινό για πρώτη φορά μετά από μια αναστήλωση που έχει αποκαταστήσει πλήρως τις αρχαίες επιφάνειες. Συγκεκριμένα παρεμβάσεις έγιναν στους μαρμάρινους τοίχους, όπου εξακολουθούν να είναι ορατά ίχνη των μεταλλικών σφιγκτήρων που στήριζαν τις πλάκες – οι οποίοι αργότερα αντικαταστάθηκαν από ζωγραφισμένο γύψο με τοπία – στο γυψομάρμαρο στην καμάρα, με μυθολογικές σκηνές από τον μύθο του Διονύσου και της Αριάδνης, και στις κόγχες στην είσοδο του διαδρόμου, όπου εμφανίζονται σκηνές που σχετίζονται με τα θεάματα της αρένας.

Τα εγκαίνια του «Περάσματος του Κόμμοδου» αποτελούν «ορόσημο αποκατάστασης» για το Αρχαιολογικό Πάρκο του Κολοσσαίου, όπως σημείωσαν η Διευθύντρια του Πάρκου Αλφονσίνα Ρούσο και ο Γενικός Διευθυντής των Μουσείων MIC, Μάσιμο Οσάνα.