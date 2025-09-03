Η Κωνσταντίνα ολοκλήρωσε ένα δημιουργικό και γεμάτο ενέργεια καλοκαίρι, με επιτυχημένες συναυλίες που αγκαλιάστηκαν θερμά από το κοινό της σε όλη την Ελλάδα. Με το ξεχωριστό της ύφος, τη χαρακτηριστική ερμηνεία και το πάθος που τη διακρίνει στη σκηνή, χάρισε ανεπανάληπτες βραδιές γεμάτες μουσική και συγκίνηση.

Οι βραδιές αυτές δίνουν ραντεβού στο καλαίσθητο Mayor στο Κολωνάκι, όπου η αγαπημένη τραγουδίστρια επιστρέφει από την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη για να μεταμορφώνει και φέτος μία απλή καθημερινή βραδιά σε μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά spots της Αθήνας με την urban αισθητική που δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για μια έξοδο που συνδυάζει την cosmopolitan διάθεση με την κοινωνική ψυχαγωγία, η Κωνσταντίνα με την πολυετή της διαδρομή και τη ζεστασιά της φωνής της παρασύρει σε μια μουσική βιωματική εμπειρία γεμάτη συναίσθημα.

Κάθε Τετάρτη η μουσική γίνεται η κινητήριος δύναμη και η Κωνσταντίνα δίνει την υπόσχεση της διασύνδεσης, και μιας μουσικής εμπειρίας που αφήνει αποτύπωμα.

Με την ίδια αγάπη και αφοσίωση που τη συνοδεύει σε κάθε της βήμα, η Κωνσταντίνα συνεχίζει να μοιράζεται με το κοινό τη μαγεία της μουσικής της, παραμένοντας πάντα επίκαιρη και αληθινή.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από την καριέρα της σπουδαίας αυτής ερμηνεύτριας που ένωσε με το έργο της τη Μεσόγειο.

Η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, γνωστή σε όλους ως Κωνσταντίνα, γεννήθηκε στη Λευκωσία και από μικρή έδειξε πως η μουσική δεν θα ήταν απλώς μια αγάπη, αλλά το πεπρωμένο της. Το ταξίδι της ξεκινά δυναμικά, όταν η Χάρις Αλεξίου τη συστήνει στο ελληνικό κοινό δίπλα στον Γιώργο Νταλάρα στη μπουάτ Θεμέλιο. Ο Κώστας Χατζής αναλαμβάνει τον ρόλο του καλλιτεχνικού της νονού και χαρίζει το όνομα που θα σημαδέψει την καριέρα της: Κωνσταντίνα.

Το 1983 θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision μαζί με τον Σταύρο Σιδερά, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια πορεία γεμάτη φως και τραγούδια.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Μάριος Τόκας γράφει για εκείνη τραγούδια που μένουν ανεξίτηλα: Το σημάδι, Θάλασσες, Άγγελέ μου και φονιά. Το 1990 ο δίσκος Θα φύγω με τους φίλους μου για Κάιρο γίνεται χρυσός, ενώ το 1992 η συνεργασία της με τον διεθνώς καταξιωμένο Yanni και την Τασούλα Θωμαΐδου χαρίζει το πλατινένιο Μια Ελλάδα Φως. Ο δίσκος αυτός ταξιδεύει μέχρι την Ιαπωνία και το Ισραήλ, δίνοντας νέα διάσταση στην καριέρα της.

Η επιτυχία συνεχίζεται με το Η καρδιά μου τραγουδά τη Μεσόγειο, ένα άλμπουμ-έκπληξη όπου κάθε μελωδία προέρχεται από μια διαφορετική χώρα της Μεσογείου. Τραγούδια όπως Τηλεφωνώ, Έχω μια καρδιά και Γλυφάδα – Μαρακές γίνονται κλασικά, ενώ η μουσική του Andrew Lloyd Webber μετουσιώνεται στο Μπορώ χωρίς εσένα.

Το 1994 κυκλοφορεί το Χαμογελώ και το 1996 το Έρχομαι, όπου η συνεργασία της με τον Φοίβο χαρίζει ένα από τα πιο δυνατά της τραγούδια: Το δηλητήριο. Την ίδια περίοδο, ο Chris Spheeris υπογράφει μαζί με την Τασούλα Θωμαΐδου το Χόρεψε, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να παντρεύει το ελληνικό τραγούδι με διεθνείς ήχους.

Στη δισκογραφία της μετρούνται πάνω από 20 προσωπικοί δίσκοι, ενώ τα επτά μεγάλα ντουέτα της με ονόματα όπως ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Βασίλης Καράς, ο Στέφανος Κορκολής, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου έχουν αφήσει εποχή. Η σκηνή του Diogenes Palace τη φέρνει δίπλα στις τρεις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού – Καίτη Γκρέυ, Μαίρη Λίντα και Πόλυ Πάνου – σε μια συνεργασία που έγραψε ιστορία.

Η Κωνσταντίνα απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί με την ίδια δύναμη στις μεγάλες πίστες αλλά και στις μικρές μουσικές σκηνές, χωρίς ποτέ να χάνει την αλήθεια της. Πίσω από τα φώτα, όμως, κουβαλά και τις πληγές της. Η τραγωδία της Κύπρου και οι προσωπικές απώλειες άφησαν ανεξίτηλα σημάδια μέσα της. Εκείνη, ωστόσο, διάλεξε να μετατρέψει τον πόνο σε φωνή, παραμένοντας πάντα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και έτοιμη να στηρίξει κάθε προσπάθεια που αγγίζει την καρδιά της.

Σήμερα, η Κωνσταντίνα δεν είναι απλώς μια τραγουδίστρια. Είναι η φωνή που ένωσε Ανατολή και Δύση, μια ερμηνεύτρια που κατάφερε να κάνει την ελληνική μουσική να ταξιδέψει, αφήνοντας το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στο τραγούδι και στις ψυχές όσων την ακούν.