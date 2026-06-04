Έπειτα από σχεδόν οκτώ χρόνια παρουσίας στη θέση του Διευθυντή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ο Κωνσταντίνος Ρήγος ολοκληρώνει τη θητεία του.

Ο καταξιωμένος χορογράφος ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2018, κατόπιν επιλογής του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργου Κουμεντάκη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη συγκεκριμένη θέση υπηρέτησε για τρεις διαδοχικές θητείες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής ταυτότητας και της πορείας του Μπαλέτου της ΕΛΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου, η Εθνική Λυρική Σκηνή εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον Κωνσταντίνο Ρήγο για τη μακρόχρονη συνεργασία και την προσφορά του.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η θητεία του ως Διευθυντή Μπαλέτου ολοκληρώνεται στις 5 Ιουνίου 2026. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην ανάληψη των καθηκόντων του το 2018 και στις τρεις θητείες που υπηρέτησε, ενώ η ΕΛΣ αναγνωρίζει τη συμβολή του στο έργο και την ανάπτυξη του Μπαλέτου της.

Η ανακοίνωση της ΕΛΣ:

«Ανακοινώνεται ότι η θητεία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη θέση του Διευθυντή Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 5 Ιουνίου 2026. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος ορίστηκε Διευθυντής Μπαλέτου το 2018 με απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και έως σήμερα έχει υπηρετήσει στη θέση αυτή για τρεις θητείες. H Εθνική Λυρική Σκηνή τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και την προσφορά του στο Μπαλέτο της ΕΛΣ».