Πλήθος κόσμου προσήλθε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη συναυλία των Iron Maiden.

Λίγο πριν τις 17:00 του Σαββάτου (23/5), άνοιξαν οι πύλες του ΟΑΚΑ, ενώ εκατοντάδες φανατικοί θαυμαστές τους, είχαν στηθεί στην ουρά από το πρωί.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι Anthrax θα ανέβουν στη σκηνή στις 19:00, ανοίγοντας τη συναυλία, με τους Iron Maiden να ξεκινούν την εμφάνισή τους στις 20:40.

Εν τω μεταξύ, μετά τη συναυλία των Metallica, στις 9 Μαΐου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών πραγματοποιεί και σήμερα σεισμολογικές καταγραφές στο ΟΑΚΑ, με αφορμή την εμφάνιση των Iron Maiden.

Οι επιστήμονες επιχειρούν να συγκρίνουν τη μικροσεισμική δραστηριότητα και τις δονήσεις που δημιουργούνται από τη μαζική παρουσία και την ένταση του κοινού στις δύο μεγαλύτερες heavy metal συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα, όπως αναφέρει το Ινστιτούτο σε σχετική ανάρτησή του.

Η ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τη σεισμολογική καταγραφή των μικροδονήσεων στο Ολυμπιακό Στάδιο

«ΟΤΑΝ ΤΟ HEAVY METAL ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ… (ΜΕΡΟΣ 2o)