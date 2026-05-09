Ένα μοναδικό μουσικό γεγονός σηματοδοτεί η αποψινή μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Τα μέλη του διάσημου συγκροτήματος υπόσχονται ένα μοναδικό σόου μπροστά στους θαυμαστές τους.

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 18:00, όταν στη σκηνή ανέβηκαν οι Knocked Loose, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα, ενώ στις 19:00 πήραν τη σκυτάλη οι Gojira, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα, κάνοντας κοινή περιοδεία στο World Magnetic.

Η συναυλία των Metallica έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 20:30, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο.

Σημειώνεται ότι έχουν περάσει 16 χρόνια από την τελευταία εμφάνισή τους στην Ελλάδα.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου άρχισαν να σχηματίζονται ουρές εκατοντάδων μέτρων έξω από τις πύλες του γηπέδου, ενώ υπολογίζεται ότι πάνω από 80.000 άνθρωποι θα παρακολουθήσουν από κοντά το μουσικό συγκρότημα που γράφει ιστορία από το 1981 που ιδρύθηκε.

Για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, πολλοί ταξίδεψαν από άλλες περιοχές της χώρας.

Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, και η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση του συγκροτήματος στην Αθήνα, ξεκίνησε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Τζέιμς Χέτφιλντ, χέρι – χέρι με την μέλλουσα σύζυγό του.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα προς το ΟΑΚΑ, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται πολύ αργά και σημειώνονται καθυστερήσεις.

Πηγή φωτογραφιών / βίντεο: HELLASMETALLICA, Official Greek Metallica fan club