Ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, άνοιξε το σπίτι της Μαίρης Χρονοπούλου και ξενάγησε τους τηλεθεατές της εκπομπής Happy Day στον ALPHA.

Όσα είπε ο Κώστας Γιαννόπουλος στις κάμερες:

«Αγαπούσε τα παιδιά και αρκετά χρόνια πριν που ήθελε να μας στηρίξει και διαπίστωσε ότι αν έδινε όλα της τα χρήματα, δεν θα μπορούσε να ζήσε και της αρνήθηκα, τότε γίναμε αληθινοί φίλοι», ξεκίνησε να λέει στην κάμερες και συνέχισε: «Της δώσαμε το βραβείο ‘Ανδρέας Γιαννόπουλος’ και είπε ότι είναι το πιο ιερό που έχει λάβει στη ζωή της».

«Ήθελε να φύγει με απλότητα. Στο βωμό των 5 λεπτών της δημοσιότητας κάποιοι καπηλεύτηκαν τη μνήμη της», είπε με οργή ο κ. Γιαννόπουλος.

Δείχνοντας την κρεβατοκάμαρα που έμενε λίγο πριν πεθάνει, πρόσθεσε: «Μετακόμισε στο κάτω δωμάτιο γιατί τη δυσκόλευαν τα κινητικά προβλήματα που αντιμετώπιζε».

Σημειώνεται ότι η Μαίρη Χρονοπούλου άφησε το σπίτι της στο Χαμόγελο του παιδιού, με σκοπό να γίνει μουσείο: «Θέλουμε να κάνουμε δράσεις στο κτήμα αλλά όταν τελειώσει αυτή η κατάσταση που διαμορφώθηκε με το κουτσομπολιό. Αυτοί οι κύριοι δεν θα σταματήσουν ποτέ για τα 5 λεπτά διασημότητας», δήλωσε ο πρόεδρος.

«Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε. Άφησε λίγα ρούχα στην ντουλάπα του σπιτιού της γιατί τα περισσότερα τα χάρισε», αποκάλυψε σε άλλο σημείο. «Οι άνθρωποι που ήταν κοντά της την αγαπούσαν παρότι ήταν δύστροπη λόγω των πόνων», είπε επίσης.

Στο τέλος, ο Κώστας Γιαννόπουλος κατήγγειλε δημόσια: «Μας όρισε το σημείο στην αυλή για να τοποθετηθεί η τέφρα της. Αυτό το δήλωσε, το είπε. Η τέφρα της είναι με κάποιον που δήλωσε πως είναι φίλος. Την πήρε παράνομα. Αν δεν την επιστρέψει βάση της επιθυμίας της θα υπάρξουν ποινικές διώξεις. Έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας».