Υπάρχουν τραγούδια που δεν μένουν απλώς στα αυτιά μας. Με τα χρόνια βρίσκουν τη θέση τους μέσα στη ζωή μας, συνδέονται με πρόσωπα, καλοκαίρια, χωρισμούς, συναντήσεις, μικρές και μεγάλες στιγμές. Ο Κώστας Λειβαδάς έχει γράψει αρκετά από αυτά. Τριάντα χρόνια τώρα, οι μελωδίες και οι στίχοι του έχουν συνοδεύσει γενιές ανθρώπων, επιστρέφοντας κάθε τόσο με έναν διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με όσα έχει ζήσει ο καθένας.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου, αυτή η διαδρομή συναντά έναν σκοπό που ξεπερνά τη μουσική. Η επετειακή συναυλία «Εμείς μαζί δεν χάνουμε» ενώνει τα 30 χρόνια του Κώστα Λειβαδά στο τραγούδι με τα 25 χρόνια προσφοράς της «Νοσηλείας» και τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Για τον Λειβαδά, η συνάντηση αυτή δεν ήταν μια ακόμη αφορμή για συναυλία. Ήταν, όπως λέει, ένας τρόπος να συνδεθεί η προσωπική του επέτειος με έναν άνθρωπο-κεντρικό σκοπό. Η «Νοσηλεία», που παρέχει δωρεάν κατ’ οίκον ανακουφιστική φροντίδα σε ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες και οικονομικές δυσκολίες, βρέθηκε στο επίκεντρο της σκέψης του.

«Σήμερα εγώ, αύριο εσύ», είναι η φράση που επανέρχεται στη συζήτησή μας και, για εκείνον, συμπυκνώνει μια απλή αλλά καθόλου εύκολη αλήθεια: κανείς δεν ξέρει πότε μπορεί να χρειαστεί τη φροντίδα και τη στήριξη που σήμερα προσφέρεται σε κάποιον άλλον.

Μιλά για τη μοναξιά που μπορεί να γίνει ακόμη πιο βαριά όταν συναντά την ασθένεια και την απώλεια της αυτονομίας. Και επιμένει πως η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι μόνο ιατρική ή νοσηλευτική πράξη. Είναι η παρουσία ενός ανθρώπου δίπλα στον ασθενή και την οικογένειά του, η ψυχολογική στήριξη, η φυσικοθεραπεία, η κοινωνική φροντίδα, η προσπάθεια να μη μείνει κανείς μόνος.

Ίσως γι’ αυτό και ο τίτλος της συναυλίας, «Εμείς μαζί δεν χάνουμε», αποκτά για τον ίδιο ένα νόημα πολύ ευρύτερο από εκείνο ενός τραγουδιού. Το «μαζί», λέει, είναι κάτι που έχουμε ανάγκη να ξαναβρούμε. Ένα μαζί που δεν σημαίνει ότι όλοι συμφωνούμε, αλλά ότι μπορούμε να συνυπάρχουμε, να διαφωνούμε, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να χτίζουμε κάτι κοινό. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επαναπροσδιορίσουμε και να ξανανιώσουμε την ανάγκη αυτού του “μαζί”», σημειώνει.

Στη σκηνή θα βρεθούν άνθρωποι με τους οποίους ο καταξιωμένος καλλιτέχνης έχει μοιραστεί χρόνια μουσικής και προσωπικής διαδρομής: η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Παυλίνα Βουλγαράκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και, σε φιλική συμμετοχή, η Μελίνα Ασλανίδου. Μαζί τους η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων, που με τον ιδιαίτερο ήχο της δίνει στα γνωστά τραγούδια μια διαφορετική διάσταση.

Ο ίδιος το περιγράφει με ενθουσιασμό. Με τη μαντολινάτα και τις ιδιαίτερες ενορχηστρώσεις, τραγούδια που έχει ακούσει και τραγουδήσει αμέτρητες φορές μοιάζουν, όπως λέει, «σαν να ακούγονται για πρώτη φορά». Και ίσως αυτό να είναι ένα από τα πιο όμορφα στοιχεία μιας τέτοιας βραδιάς: το γνώριμο να αποκτά ξανά κάτι από την πρώτη του συγκίνηση.

«Η Επιμονή σου», «Για να σε συναντήσω», «Παιδιά των δρόμων», «Εγώ σ’ αγάπησα εδώ» είναι μερικά από τα τραγούδια που αποκτούν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια διαφορετική φόρτιση. Όχι επειδή αλλάζουν οι στίχοι τους, αλλά επειδή αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο τους ακούμε. Ο Λειβαδάς παραδέχεται πως ακόμη και στις πρόβες ένιωσε ορισμένα τραγούδια να επιστρέφουν με άλλο νόημα.

Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η δική του προσωπική διαδρομή. Τριάντα χρόνια δημιουργίας δεν είναι λίγα. Όταν τον ρωτά κανείς τι θα έλεγε σήμερα στον νεότερο Κώστα που ξεκινούσε, δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να απαντήσει. Θα του έλεγε να μην χάσει την πίστη και τη φλόγα του, να συνεχίσει να αγαπά το τραγούδι και να μην αφήσει τις εξωτερικές συνθήκες, τις δυσκολίες και τους πειρασμούς να αλλοιώσουν αυτό για το οποίο ξεκίνησε. Και, κοιτάζοντας πίσω, θα του έλεγε και ένα «μπράβο» που άντεξε.

Τα τραγούδια του, άλλωστε, έχουν πλέον τη δική τους ζωή. Ο Λειβαδάς θυμάται πως πολλά από αυτά συνδέθηκαν με ανθρώπους, σχέσεις και στιγμές, όμως όσο περνούν τα χρόνια τον ενδιαφέρει όλο και περισσότερο κάτι άλλο: τι απέγιναν τα τραγούδια όταν έφυγαν από τα χέρια του και πέρασαν στους ανθρώπους. Πώς έγιναν μέρος της δικής τους ιστορίας. «Η αμεσότητα του λαϊκού τραγουδιού, η παρηγοριά και η έμπνευση που προσφέρει είναι κάτι μοναδικό», λέει. «Είναι η πιο σύντομη απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους».

Ίσως αυτή να είναι τελικά και η ουσία της συγκεκριμένης συναυλίας. Η μουσική ως συνάντηση. Ως τρόπος να πλησιάσει ο ένας τον άλλον. Ως υπενθύμιση ότι, πέρα από τις σκηνές, τα τραγούδια και τις επετείους, υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται κάποιον δίπλα τους.

Και αν υπάρχει κάτι που ο Κώστας Λειβαδάς θα ήθελε να κρατήσει ο κόσμος φεύγοντας από το Κηποθέατρο Παπάγου, δεν είναι μόνο η ανάμνηση μιας όμορφης μουσικής βραδιάς. Είναι η γνώση ότι υπάρχει η «Νοσηλεία» και το έργο της, αλλά και μια διαφορετική ματιά σε όσα θεωρούμε καθημερινά δεδομένα. Να θυμηθούμε, όπως λέει, πως κάθε μέρα που έχουμε είναι ένα δώρο και ένα προνόμιο.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, τα τραγούδια θα συναντήσουν τους ανθρώπους και οι άνθρωποι έναν κοινό σκοπό. Γιατί, τελικά, το «μαζί» ίσως να είναι το πιο ουσιαστικό τραγούδι της βραδιάς.

Η συναυλία αυτή δεν είναι απλώς μια μουσική βραδιά, αλλά μια πράξη στήριξης στη «Νοσηλεία». Τι ήταν αυτό που σας συγκίνησε τόσο, ώστε να θελήσετε να συνδέσετε τα 30 χρόνια της δικής σας καλλιτεχνικής διαδρομής με τα 25 χρόνια προσφοράς της «Νοσηλείας»;

Μα βέβαια, η μοναδική πορεία της Νοσηλείας και το γεγονός ότι αποτελεί τον βασικό πρεσβευτή της κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας σε αυτή τη χώρα, προσφέροντας πάρα πολλές υπηρεσίες στους ασθενέστερους και πιο άπορους συνανθρώπους μας, που γυρίζουν σε ένα άδειο σπίτι μετά από μεγάλες μάχες υγείας.

Γιατί η Νοσηλεία δεν προσφέρει μόνο νοσηλευτικό έργο. Προσφέρει έργο κοινωνικού λειτουργού, έργο φυσιοθεραπευτή, έργο ψυχολογικής υποστήριξης και έργο κοινωνικοποίησης και γέφυρας συντροφιάς. Είναι πολύτιμος και μοναχικός ο δρόμος που έχει διαλέξει εδώ και πολλά χρόνια.

Όλοι μας έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Κι εγώ, ακόμη και τώρα που μιλάμε, έχω μέσα στο σπίτι μου πρόσωπα που δίνουν αυτές τις μάχες. Και ακριβώς αυτό που είπα από την αρχή, το «σήμερα εγώ, αύριο εσύ» – γιατί όλοι μπορεί να βρεθούμε σε αυτή τη θέση – με έκανε να σκεφτώ ότι δεν μπορώ να βρω καλύτερη συνύπαρξη για μία ακόμη συναυλία-γενέθλια των 30 χρόνων μου στο τραγούδι, από τα 25 χρόνια προσφοράς της Νοσηλείας.

Τι σημαίνει για εσάς αυτή η φράση «Σήμερα εγώ, αύριο εσύ», όταν μιλάμε για ανακουφιστική φροντίδα και για ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μοναξιά, την ασθένεια και την απώλεια της αυτονομίας τους;

Aκριβώς αυτή είναι η φράση: «Σήμερα εγώ, αύριο εσύ». Γιατί όλοι έχουμε δει δικούς μας ανθρώπους ή ανθρώπους που αγαπάμε, γείτονές μας, κοντινούς μας, συνανθρώπους μας, να βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Και σκεφτόμαστε, αν έχουμε τον χρόνο και το θάρρος να το σκεφτούμε, ότι θα μπορούσαμε κι εμείς μια μέρα να βρεθούμε σε αυτή τη θέση.

Η μοναξιά, όσο είσαι πιο μικρός, και ειδικά για τους μοναχικούς ανθρώπους που νιώθουν ότι είναι, κατ’ επιλογήν, μια στάση ζωής, φαντάζει λίγο πιο ρομαντική και ανώδυνη. Όταν έρχεται όμως μαζί με την ασθένεια και σε μεγάλη ηλικία, οδηγεί στην κατάρρευση και σε μια αίσθηση, τουλάχιστον ψυχολογικά, απώλειας της αυτονομίας.

Γι’ αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πρέπει να κρατάμε μέσα μας, σε έναν μόνιμα ανοιχτό διάλογο, αυτή τη φράση: «Σήμερα εγώ, αύριο εσύ».

Ο τίτλος της συναυλίας, «Εμείς μαζί δεν χάνουμε», μοιάζει να ξεπερνά τα όρια ενός τραγουδιού και να γίνεται μια στάση ζωής. Τι σημαίνει για εσάς το «μαζί» σήμερα;

Χαίρομαι που το επισημαίνετε. Είναι μια στάση ζωής το τραγούδι «Εμείς μαζί δε χάνουμε» και είναι περισσότερο ένα υπαρξιακό και συντροφικό τραγούδι παρά ερωτικό.

Συγκινήθηκα πολύ, γιατί είναι κι ένα από τα καινούργια τραγούδια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα με τη φωνή της Ελένης Τσαλιγοπούλου, όταν η Νοσηλεία διάλεξε αυτόν τον τίτλο, αποφασίζοντας ότι την εκφράζει, για να περιγράψει τον ομαδικό χαρακτήρα του έργου της, αλλά και τη βραδιά μας, τη βραδιά της 25ης Σεπτεμβρίου στο Παπάγου.

Το «μαζί» είναι ο μεγάλος καημός που δεν μπορεί να ερμηνεύσει και να μεταφράσει καλά ο σύγχρονος Έλληνας. Δηλαδή, χωρίς να αποφασίζουμε μαζί για το μέλλον μας, χωρίς να μπορούμε να έχουμε έναν διάλογο όπου ακόμη και οι διαφωνίες μας να είναι ιερές και να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο εποικοδομητικό, σε ένα πλαίσιο χτισίματος, χωρίς τη βοήθεια του ενός προς τον άλλον όσο το δυνατόν πιο άμεσα – γιατί την εγκαρδιότητα την έχουμε – συνεχώς δυσκολεύουμε το μέλλον και τη θέση μας.

Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Γίνεται σε όλα τα μεγάλα θέματα: από το περιβάλλον και την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, μέχρι τα θέματα υγείας και παιδείας και το πώς ονειρευόμαστε την Ελλάδα που θέλουμε από εδώ και πέρα. Γι’ αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να επαναπροσδιορίσουμε και να ξανανιώσουμε την ανάγκη αυτού του «μαζί».

Στη σκηνή θα συναντηθείτε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Ανδριάνα Μπάμπαλη, την Παυλίνα Βουλγαράκη, τον Ρένο Χαραλαμπίδη, τη Μελίνα Ασλανίδου (ως φιλική συμμετοχή) και βέβαια την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων. Τι ιδιαίτερο δημιουργείται όταν τόσοι διαφορετικοί άνθρωποι και καλλιτεχνικές διαδρομές συναντιούνται για έναν κοινό σκοπό;

Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα και δεν μπορεί να δημιουργηθεί ωραιότερη ατμόσφαιρα από το να βρίσκεσαι στη σκηνή με διαφορετικούς ανθρώπους, που έχουν διαφορετικές καλλιτεχνικές διαδρομές, αλλά συνυπήρξατε, συνεργαστήκατε, αγαπηθήκατε, γίνατε φίλοι και στη ζωή και στη σκηνή. Ειδικά όταν σας ενώνει κι ένας κοινός, καλός σκοπός.

Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε έναν καλλιτέχνη στη ζωή του: να βρίσκεται μαζί με τους πιο καλούς του φίλους για έναν καλό σκοπό. Υπάρχει μια μαγεία εκεί και μια συγκίνηση που δύσκολα μπορείς να βρεις αλλού. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ξεφύγεις, μέσα από μια ειδική παράσταση, από τα σταθερά ή προβλεπόμενα προγράμματα, όπως θα γίνει και εδώ. Γιατί με τη μαγική Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων και τον απίστευτα ξεχωριστό ήχο της μαντολινάτας, τα τραγούδια μου είναι σαν να ακούγονται για πρώτη φορά.

Είναι πολύ ξεχωριστές αυτές οι βραδιές.

Υπάρχει κάποιο τραγούδι από το πρόγραμμά σας που, ειδικά σε αυτή τη συναυλία, θα το τραγουδήσετε διαφορετικά; Ένα τραγούδι που αποκτά άλλο νόημα όταν απέναντί του έχεις ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για την αξιοπρέπεια και τη ζωή;

Όπως σας έλεγα και πριν, τα τραγούδια είναι ήδη διαφορετικά ενορχηστρωμένα, ενώ οι καλοί μου φίλοι τραγουδιστές και όλοι οι συντελεστές έχουν έρθει με διπλή αγάπη και, όπως πάντα, με όλη τους την ψυχή και για τη Νοσηλεία. Οπότε, πολλές φορές, ακόμη και στις πρόβες, άκουσα ξανά πολλά τραγούδια με διαφορετικό νόημα. Η «Επιμονή σου» είναι ένα από αυτά – πώς όχι, σε μια εκδήλωση που αφορά τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για την αξιοπρέπεια και τη ζωή; Το «Για να σε συναντήσω» επίσης, τα «Παιδιά των δρόμων» επίσης, το «Εγώ σ’ αγάπησα εδώ» επίσης. Πράγματι, γι’ αυτό μας βοηθούν αυτές οι συναντήσεις. Και πάνω απ’ όλα, σκοπός της συναυλίας είναι και η ενημέρωση του κοινού για την ύπαρξη της Νοσηλείας και γι’ αυτή τη δεύτερη ευκαιρία στην αξιοπρέπεια και στην πίστη για καλύτερες συνθήκες στις μεγάλες μάχες που μας περιμένουν.

Αν μπορούσατε να ζητήσετε από έναν άνθρωπο που θα διαβάσει αυτή τη συνέντευξη να κάνει μόνο ένα πράγμα για τη «Νοσηλεία», ποιο θα ήταν; Και τι θα θέλατε να πάρει μαζί του φεύγοντας από το Κηποθέατρο Παπάγου στις 25 Σεπτεμβρίου;

Το κυριότερο πράγμα που θα έλεγα σε έναν άνθρωπο που θα διαβάσει αυτή τη συνέντευξη να κάνει για τη Νοσηλεία είναι να διαδώσει την ύπαρξή της και να βοηθήσει στη σωστή ενημέρωση για όσα προσφέρει, για τον δρόμο και τον αγώνα που έχει κάνει και έχει διανύσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.

Από εκεί και πέρα, η έμπρακτη, ψυχική, σωματική και υλική στήριξη είναι πάντα ένα μεγάλο ζητούμενο σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Θα ήθελα να πάρει μαζί του, φεύγοντας από το Κηποθέατρο, αυτό το φως και αυτή την πίστη, αλλά ταυτόχρονα και τη συνειδητοποίηση ότι κάθε μέρα που έχουμε είναι ένα δώρο, ένα προνόμιο. Και ότι όσο πιο πολλά δίνουμε, τόσο πιο πολλά, στ’ αλήθεια, παίρνουμε. Με τον ίδιο τρόπο που, όσο πιο πολύ πεθαίνει ο εγωισμός μας και οι εμμονικές σκέψεις γύρω από τον μικρόκοσμό μας και τις φιλοδοξίες μας, τόσο πιο πολύ θα ζήσουμε.

Τριάντα χρόνια δημιουργίας είναι μια ολόκληρη ζωή. Αν συναντούσατε σήμερα τον Κώστα Λειβαδά που ξεκινούσε τότε, τι θα του λέγατε; Και τι πιστεύετε ότι θα σας απαντούσε εκείνος;

Τι θα του έλεγα τότε, του μικρού Κώστα; Τώρα τελευταία τον έχω αγκαλιάσει και έχουμε συμφιλιωθεί. Ό,τι του έλεγα και τότε, μάλλον, θα του έλεγα και τώρα: «Μη χάνεις την πίστη σου, μη χάνεις τη φλόγα σου. Είναι πάλι αφιλόξενοι οι καιροί. Να έχεις πίστη και να αγαπάς το τραγούδι. Να σε νοιάζει μόνο η δουλειά σου και η αγάπη σου για το τραγούδι και όχι οι εξωτερικές συνθήκες, οι δυσκολίες, οι σειρήνες, οι πειρασμοί και η διάβρωση που υπάρχει παντού γύρω μας». Θα του έλεγα, όμως, κι ένα «μπράβο» που άντεξε όλα αυτά τα χρόνια. Και πιστεύω ότι θα με αγκάλιαζε. Αυτή θα ήταν η απάντησή του.

Έχετε γράψει τραγούδια που έγιναν μέρος της ζωής πολλών ανθρώπων. Υπάρχει κάποιο τραγούδι σας που, όταν το ακούτε σήμερα, σας επιστρέφει σε μια συγκεκριμένη στιγμή, έναν άνθρωπο ή μια εποχή της δικής σας ζωής;

Πολλά, πολλά τραγούδια, τα οποία είναι συνδεδεμένα μέσα μου και με συγκεκριμένα πρόσωπα και με σχέσεις και με στιγμές, αλλά και με ερμηνευτές, με συναυλίες, με το πού ήμουν τη στιγμή που τα έγραψα. Όμως, περνώντας τα χρόνια, εκτός από το να θυμάμαι σε ποια εποχή έγραψα ένα τραγούδι και πώς ήμουν τότε που το έγραφα, κυρίως στέκομαι στο πώς βοήθησε κάποιους ανθρώπους ή αν έπαιξε έναν ρόλο στη ζωή τους, όπως ακριβώς έχουν παίξει ρόλο και στη δική μου ζωή τα αγαπημένα μου τραγούδια των άλλων.

Η «Επιμονή» βοήθησε πολύ κόσμο, πάντρεψε πολύ κόσμο. Το «Για να σε συναντήσω» το ίδιο, τα «Παιδιά των δρόμων» το ίδιο.

Η αμεσότητα του λαϊκού τραγουδιού, η παρηγοριά και η έμπνευση που προσφέρει είναι κάτι μοναδικό. Είναι η πιο σύντομη απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Έπειτα από 30 χρόνια, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σας κάνει να θέλετε να γράφετε τραγούδια; Η ανάγκη να πείτε κάτι, η ανάγκη να επικοινωνήσετε ή η ανάγκη να καταλάβετε κι εσείς ο ίδιος κάτι μέσα από τη μουσική;

Ναι, έλα ντε. Έπειτα από 30 χρόνια, και μάλιστα σε ένα τέτοιο τοπίο, όπου έχουν αλλάξει τόσα πολλά και στη ζωή μας και στον πλανήτη και στη δουλειά, είναι παράξενο που βρίσκει το κουράγιο ακόμα να ανθίζει, που έλεγε και ο Χριστιανόπουλος. Είναι όλα αυτά μαζί. Πρώτα απ’ όλα, μόνο όταν έχω κάτι στ’ αλήθεια να πω ή όταν υπάρχει μια αληθινή συνάντηση που παράγει συγκίνηση; κινητοποιούμαι. Είναι η προσωπική μου θεραπεία, η ανάγκη έκφρασης πάνω απ’ όλα.

Σε δεύτερο επίπεδο, είναι η ανάγκη συνάντησης με τη σκηνή, γιατί από ένα σημείο και μετά μόνο με το κοινό, και ειδικά στις παραστάσεις, μπορείς να ταξιδέψεις αληθινά, όπως και το κοινό έχει ανάγκη να κάνει το ίδιο μαζί σου, στον κόσμο της συγκίνησης και της εκπλήρωσης. Και βέβαια, είναι ένα μόνιμο ταξίδι αυτογνωσίας, ακόμη κι όταν δεν το καταλαβαίνεις καθόλου. Και στην πιο απλή του μορφή, προσεύχεσαι και εύχεσαι να έμαθες κάτι ακόμη. Σίγουρα, μια βραδιά σαν κι αυτή, και μόνο η επαφή μου με τους ανθρώπους της Νοσηλείας και η γνωριμία μας, μου θύμισε πολλά και με ξανασυνέδεσε με ένα μέτρο που πρέπει να έχουμε κάθε μέρα για το τι είναι αληθινά πολύτιμο και τι περιττό.

Πληροφορίες

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Κηποθέατρο Παπάγου