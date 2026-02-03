Ο Κώστας Μακεδόνας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Να κλαις αυτούς που δε δακρύζουνε» σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Μία απόλυτα ερωτική μπαλάντα με στίχους που χτυπούν απευθείας στην καρδιά. Χωρίς εξωραϊσμούς, με βαθιά και ειλικρινή λόγια, με μελοποίηση και ενορχήστρωση που αγγίζουν το συναίσθημα. Το τραγούδι «Να κλαις αυτούς δε δακρύζουνε», αποτελεί προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ του Κώστα Μακεδόνα, που θα κυκλοφορήσει προσεχώς από το Ogdoo Music group.

Ο κορυφαίος στιχουργός του ελληνικού τραγουδιού, Λευτέρης Παπαδόπουλος, γράφει τους στίχους για τα νέα τραγούδια του Κώστα Μακεδόνα και ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος υπογράφει τις μελωδίες και τις ενορχηστρώσεις.

Δείτε το βίντεο κλιπ

Το τραγούδι & το Music Video κυκλοφορούν σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το Ogdoo Music Group.

Credits:

Ερμηνεία: Κώστας Μακεδόνας

Ενορχήστρωση – Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Πιάνο, κιθάρες, μπάσο, τύμπανα, κρουστά, ακορντεόν, πλήκτρα: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Μπουζούκια, μπαγλαμάς: Νίκος Κατσίκης

Πνευστά: Φοίβος Μπόζας

Recorded, mixed & mastered: Knob Job Studio

Directed, edited & produced by: Save the Frame

Οργάνωση παραγωγής : Δημήτρης Καρράς για το Ogdoo Music Group

Στίχοι τραγουδιού

«Να κλαις αυτούς που δε δακρύζουνε»

Να κλαις αυτούς

που δε δακρύζουνε

γιατί το δάκρυ έχει στερέψει

που σα φαντάσματα γυρίζουνε

και παν στα σπίτια τους στις έξι

Να κλαις εμένα και όχι εσένανε

κι ας δείχνω ήρεμος και εντάξει

πόσο πονάει η καρδούλα μου

άμα στο πω θα σε τρομάξει.

Μου λες εγώ πως δε σ’ αγάπησα

μου λες πως έχω ψυχραιμία

όμως να ξέρεις ότι τσάκισα

και θα χαθώ στην τρικυμία