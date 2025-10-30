Μετά την ακύρωση του πρόσφατου πρότζεκτ του, ο Κουέντιν Ταραντίνο αποφάσισε να επιστρέψει στην υποκριτική. Ο γνωστός σκηνοθέτης αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Only What We Carry» και θα είναι ο πρώτος του σημαντικός ρόλος στη μεγάλη οθόνη μετά το 1996, όταν έπαιξε στο «From Dusk Til Dawn».

Στο γαλλικό δράμα του Τζέιμι Άνταμς, ο Ταραντίνο θα υποδυθεί τον Τζον Πέρσι, έναν χαρακτήρα που φέρνει στο φως θαμμένες αλήθειες, ενώ συμπρωταγωνιστές του θα είναι οι Σάιμον Πεγκ, Σοφία Μπουτέλα, Σαρλότ Γκενσμπούρ και Λίαμ Χέλμαν.

Ο Πεγκ γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στις ταινίες Mission: Impossible, πρόκειται να υποδυθεί τον Τζούλιαν Τζονς «έναν κάποτε αξιοθαύμαστο καθηγητή η πρώην μαθήτρια του οποίου επιστρέφει για να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος της».

Αν και ο Ταραντίνο είναι κυρίως γνωστός ως σκηνοθέτης, έχει εμφανιστεί πολλές φορές μπροστά στην κάμερα. Συγκεκριμένα, είχε ρόλους στις δύο πρώτες του ταινίες, «Reservoir Dogs» και «Pulp Fiction» και πρωταγωνίστησε μαζί με τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Χάρβεϊ Καϊτέλ στο «From Dusk Till Dawn» (1996).

Έχει κάνει επίσης μικρές εμφανίσεις στις ταινίες του, δάνεισε τη φωνή του σε έναν offscreen σκηνοθέτη στα φιλμ «Kill Bill» και «Once Upon a Time in Hollywood» ενώ στις «Inglorious Basterds» και «Django Unchained» υποδύεται ρόλους οι οποίοι βρίσκουν βίαιο τέλος στην οθόνη. Ήταν επίσης αφηγητής της τηλεοπτικής σειράς του 2022 «Super Pumped».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επιμέλεια: Σ.Κ.