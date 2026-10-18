Το σενάριο για τη δέκατη -και όπως έχει δηλώσει εδώ και καιρό, τελευταία- μεγάλου μήκους ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο έχει πλέον ολοκληρωθεί. Αν και η απόφασή του να αποσυρθεί από τη σκηνοθεσία έπειτα από αυτό το πρότζεκτ είναι οριστική, ο δημιουργός του «Pulp Fiction» καθησυχάζει τους θαυμαστές του ότι το κινηματογραφικό αντίο θα αργήσει λίγο ακόμα, καθώς, παρά τον ενθουσιασμό του για το έτοιμο σενάριο, βάζει προσωρινά την παραγωγή του στον «πάγο».

Ο βραβευμένος δημιουργός ξεκαθάρισε τα σχέδιά του ως καλεσμένος στο «The Graham Norton Show», στην πρώτη του εμφάνιση στην εκπομπή μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Στο πλατό, όπου βρέθηκε μαζί με τους Έλεν Ντε Τζένερις, Κόλιν Φάρελ και Τζέμα Τσαν (σύμφωνα με το Variety), εξήγησε γιατί η 10η ταινία του θα πρέπει να περιμένει: «Έχω γράψει ένα σενάριο που μου αρέσει πολύ, αλλά θέλω πρώτα να ανεβάσω το θεατρικό και να δω ποιος θα είμαι τότε. Μετά θα επιστρέψω, θα περάσω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου, θα ζήσω λίγο και μετά θα αποφασίσω τι θέλω να κάνω».

Η καθυστέρηση της ταινίας οφείλεται στο νέο του θεατρικό έργο με τίτλο «The Popinjay Cavalier», το οποίο θα προηγηθεί και αναμένεται την προσεχή άνοιξη στο Γουέστ Εντ. Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης, το συγκεκριμένο έργο είχε γραφτεί αρχικά για τη μεγάλη οθόνη, πριν συνειδητοποιήσει ότι «λειτουργεί εξαιρετικά ως θεατρικό». «Πιστεύω πως θα είναι συναρπαστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «The Popinjay Cavalier» περιγράφεται ως μια περιπετειώδης κωμωδία τοποθετημένη στην Ευρώπη της δεκαετίας του 1830. Με πρωταγωνιστή τον Σάσα Μπάρον Κόεν, το έργο θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Φοίνιξ του Λονδίνου. Οι προπαραστάσεις θα ξεκινήσουν στις 23 Φεβρουαρίου 2027, με την επίσημη πρεμιέρα να προγραμματίζεται για τις 18 Μαρτίου, ενώ ο κύκλος των παραστάσεων θα ολοκληρωθεί στις 13 Ιουνίου. Ήδη από την επίσημη ανακοίνωση του έργου, ο θρυλικός σκηνοθέτης είχε δηλώσει: «Ανυπομονώ να προσφέρω στο κοινό του Γουέστ Εντ μια υπέροχη βραδιά».

Η δέκατη ταινία και το τέλος μιας κινηματογραφικής διαδρομής

Μέχρι το πολυαναμενόμενο 10ο σενάριό του να πάρει τελικά τον δρόμο για τις αίθουσες, η πιο πρόσφατη κινηματογραφική του δουλειά παραμένει το «Once Upon a Time in Hollywood» του 2019. Η ταινία διέθετε ένα λαμπερό καστ (Μπραντ Πιτ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάργκοτ Ρόμπι, Μάργκαρετ Κουάλεϊ κ.ά.) και γνώρισε μεγάλη οσκαρική επιτυχία. Ο Μπραντ Πιτ τιμήθηκε με το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, η ταινία απέσπασε το Όσκαρ Σχεδιασμού Παραγωγής (Μπάρμπαρα Λινγκ και Νάνσι Χέιγκ), ενώ ο ίδιος ο Ταραντίνο διεκδίκησε τα αγαλματίδια Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.