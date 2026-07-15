Βαθιά συγκινημένος εμφανίστηκε ο Κούλλης Νικολάου όταν πληροφορήθηκε, λίγα λεπτά πριν βγει στον τηλεοπτικό αέρα, την είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού. Ο ηθοποιός και παραγωγός, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί της τα τελευταία πέντε χρόνια στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», δεν γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι η σπουδαία ηθοποιός είχε φύγει από τη ζωή.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του σύνδεσης με την εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, ενημερώθηκε ότι η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Η είδηση τον αιφνιδίασε, με τον ίδιο να παραδέχεται πως δυσκολευόταν να συνειδητοποιήσει όσα άκουγε.

Με εμφανή συγκίνηση ανέφερε ότι δεν είχε ενημερωθεί για τον θάνατό της και πως αποτέλεσε μεγάλη τιμή για όλους η συνεργασία μαζί της. Τόνισε ακόμη ότι η Μάρω Κοντού υπήρξε μια σπουδαία προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Παράλληλα, την ευχαρίστησε για όσα προσέφερε, λέγοντας πως τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής της τα αφιέρωσε στη «Γη της Ελιάς», ενώ τη χαρακτήρισε «μάγκα», «λεβέντισσα» και «Ελληνίδα πρότυπο».

Όταν ρωτήθηκε ποιες στιγμές από τη συνεργασία τους ξεχωρίζει, εξήγησε πως ήταν αδύνατο εκείνη τη στιγμή να επιλέξει μία συγκεκριμένη ανάμνηση. Περιέγραψε τη Μάρω Κοντού ως έναν σπουδαίο άνθρωπο με παιδική ψυχή, επισημαίνοντας ότι αποτελούσε παράδειγμα για το πώς η ψυχή και το μυαλό μπορούν να παραμένουν πάντα νέα. Αναφέρθηκε επίσης στην απλότητά της, τονίζοντας πως άνθρωποι σαν εκείνη δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη μνήμη του κόσμου.

Η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού προκάλεσε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς η σπουδαία ηθοποιός υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Πολλοί συνάδελφοι και συνεργάτες της εξέφρασαν τη συγκίνησή τους για την απώλειά της, με τον Κούλλη Νικολάου να μαθαίνει το δυσάρεστο γεγονός την ώρα της ζωντανής σύνδεσής του με την εκπομπή.

Το τελευταίο διάστημα η Μάρω Κοντού αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας». Σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε σημαντικά και, παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών, κατέληξε τις πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου 2026. Στην ανακοίνωση εκφράζονται επίσης τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της.