Ένα μυστηριώδες κληροδότημα, κρυμμένα οικογενειακά μυστικά και απρόσμενες αποκαλύψεις αναστατώνουν τις Κουτσουπιές. Ο Ζήσης μαθαίνει την αλήθεια για τον πατέρα του και την αδελφή που δεν γνώρισε ποτέ, ενώ οι ΜΥΓΕΣ ενισχύουν την ομάδα τους με τον Ζαχαρία και συνεχίζουν την έρευνα για το μυστηριώδες «Κ». Την ίδια ώρα, ο Μάκης και η Ελπίδα έρχονται πιο κοντά, αλλά η επιστροφή της Κρίστης απειλεί να ανατρέψει τα πάντα. Στον Πύργο, η άφιξη της Σεβαστής προκαλεί αναστάτωση και φέρνει τον Αρίστο σε δύσκολη θέση, ενώ οι παρεξηγήσεις, οι ζήλιες και τα ερωτικά μπερδέματα δεν έχουν τέλος. Και καθώς τα μυστικά του παρελθόντος έρχονται στην επιφάνεια, νέες συγκρούσεις προμηνύονται για όλους.

Οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη και οι εξελίξεις αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον στα νέα επεισόδια της σειράς «Κουτσουπιές», που έρχονται στην ΕΡΤ1 από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 έως και Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, καθημερινά στις 19:00.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 41ο. Ένας μυστηριώδης παπάς κάνει την εμφάνισή του στο χωριό, προκαλώντας απορίες και ανησυχία στους κατοίκους. Η σιωπηλή και παράξενη παρουσία του γεννά σενάρια και εντείνει την καχυποψία για τις προθέσεις του. Ο Μάκης πανικοβάλλεται όταν συνειδητοποιεί πως ο σκληρός δίσκος έχει χαθεί, πλάθοντας κάθε πιθανό –και απίθανο– σενάριο καταστροφής. Καθώς η έρευνα εντείνεται και ο κίνδυνος πλησιάζει, η Ελπίδα συνειδητοποιεί πως δεν μπορεί πια να κρατά τον Χρήστο στο σκοτάδι. Ο έρωτας και η πολιτική φέρνουν τη Ρήνα και τον Βλάσση πιο κοντά, γεφυρώνοντας τις αποστάσεις που τους χώριζαν και δημιουργώντας μια απρόσμενη σύγκλιση. Η Πυργοδέσποινα κινεί τα νήματα με τη γνώριμη ψυχραιμία της, στήνοντας προσεκτικά τη στιγμή της αποκάλυψης. Το κληροδότημα εμφανίζεται αιφνιδιαστικά, αφήνοντας τους πάντες άφωνους.

Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 42ο. Η Πυργοδέσποινα εμφανίζει το περιβόητο κληροδότημα και καταφέρνει να κερδίσει τις εντυπώσεις. Όμως η Ρήνα εξακολουθεί να μην πείθεται και είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει τα μυστικά του παρελθόντος με κάθε κόστος. Ο Μάκης και η Ελπίδα βρίσκονται σε πανικό έπειτα από μια συνταρακτική αποκάλυψη της αστυνομίας σχετικά με τον ύποπτο θάνατο του γιατρού και αποφασίζουν να απομακρύνουν τον Χρήστο για λίγο καιρό από το χωριό. Έτσι, άθελά τους, θα προσφέρουν ένα δώρο στον Χρήστο και τη Χριστίνα, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να μείνουν λίγο μόνοι τους. Ο Ζήσης εξακολουθεί να μην επιτρέπει στη μητέρα του να επιστρέψει στο σπίτι, παρά τις προσπάθειες της Βαγγελιώς να του αλλάξει γνώμη. Η Φώτω παραμένει φιλοξενούμενη στην Ελπίδα και δεν σταματά να φτιάχνει κόλλυβα. Ο Ζαχαρίας, προκειμένου να ανακαλύψει τι κρύβουν οι Αθηναίοι και να αποκαταστήσει το όνομά του, θα καταφύγει σε παράνομα μέσα και θα πυροδοτήσει μια νέα φήμη που θα κυκλοφορήσει στο χωριό και θα τρομοκρατήσει τους πάντες. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος είναι αποφασισμένος να έρθει αντιμέτωπος με έναν μεγάλο κίνδυνο, προκειμένου να διορθώσει τα λάθη του, ενώ το χωριό θα γίνει πεδίο νέων εκπλήξεων.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 43ο. Η νέα αποστολή των ΜΥΓΩΝ μπαίνει σε εφαρμογή. Αυτή τη φορά, στόχος είναι το σπίτι του παπά-Φώτη, το οποίο καταλήγει να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Η Ρήνα, με το πείσμα της, καταφέρνει να βρει ένα γράμμα τυλιγμένο σε μια σακούλα και η έρευνα για το μυστηριώδες «Κ» ξεκινά. Την ίδια ώρα, ο Περικλής ψάχνει μανιωδώς την Ελπίδα, η οποία παλεύει με μια ντουζίνα κότες για να τον αποφύγει. Ο Βλάσσης, αποφασισμένος και μαχητικός, πηγαίνει με τον Περικλή στην Πυργοδέσποινα. Όταν, όμως, μένουν μόνοι τους, οι συσχετισμοί αλλάζουν για ακόμη μία φορά. Ο Μάκης έρχεται αντιμέτωπος με τα διφορούμενα σχόλια του Περικλή και νιώθει ότι στενεύει ο κλοιός. Η Πυργοδέσποινα τρέχει στη Φώτω για βοήθεια, ώστε να υποδεχτούν την κόρη του Σεβαστού, για την οποία έχουν ακουστεί τόσα εγκώμια. Τι θα αντικρίσει άραγε ο Αρίστος;

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 44ο. Η επίσκεψη της Σεβαστής φέρνει τον Αρίστο σε αμηχανία, αφού δεν είναι αυτό που περίμενε, και τα πράγματα γίνονται χειρότερα, όταν εμφανίζεται στον Πύργο ο Ζήσης και γνωρίζει τη μέλλουσα νύφη σε όλο της το μεγαλείο. Όταν, με τη σειρά του, θα προσπαθήσει να περιγράψει τη Σεβαστή, οι παρεξηγήσεις δεν έχουν τέλος και η Κανέλα θα βρεθεί για άλλη μια φορά στα πατώματα. Την ίδια ώρα, ο Μάκης και η Ελπίδα αποφασίζουν να επισπεύσουν την αναχώρηση του Χρήστου και της Χριστίνας και επιστρατεύουν τον Κυριάκο για να τους βοηθήσει, χωρίς να γνωρίζουν ότι το νεαρό ζευγάρι δεν έχει σκοπό να πάρει μαζί του τον Σωτηράκη. Παράλληλα, η έρευνα που κάνουν οι ΜΥΓΕΣ για το μυστηριώδες «Κ», που αναφέρεται στο γράμμα από το παρελθόν, οδηγείται σε αδιέξοδο. Όμως η Ρήνα δεν παραιτείται και αποφασίζει να επιστρατεύσει τον Ζαχαρία στον αγώνα τους και να τον κάνει «μάχιμη φεμινίστρια». Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, η Βαγγελιώ επισκέπτεται τη Φώτω και την παρακαλεί να πει επιτέλους την αλήθεια για το παρελθόν στον Ζήση, προκειμένου να γίνουν και πάλι οικογένεια. Τα σχέδια όλων βρίσκονται σε εξέλιξη και μένει να φανεί πού θα καταλήξουν.

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 45ο. Μυστικά, έρωτες και οικογενειακά τραύματα: ακόμα μια μέρα στις Κουτσουπιές. Ο Ζήσης μαθαίνει επιτέλους από τη Φώτω όλη την αλήθεια για τον πατέρα του και το παιδί που απέκτησε εκτός γάμου και έδωσε για υιοθεσία. Η αποκάλυψη τον συγκλονίζει: από τη μία, ο πατέρας του ήταν άπιστος· από την άλλη, έχει μία αδελφή που δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Η Ηλιάνα, που καταλαβαίνει πως κάτι σοβαρό έχει αποκαλυφθεί, αρχίζει να αναζητά κι εκείνη την αλήθεια.

Την ίδια ώρα, ο Μάκης και η Ελπίδα ζουν αυτό που επιθυμούσαν από καιρό: τον έρωτά τους. Αλλά ποιος μπορεί να ζήσει μια όμορφη, ήσυχη νύχτα στις Κουτσουπιές; Η Φώτω επιστρέφει απροειδοποίητα κι όλα σταματούν απότομα. Μα τον Μάκη τον κυνηγούν οι απροειδοποίητες επιστροφές: η Κρίστη επιστρέφει στην Ελλάδα.

Οι ΜΥΓΕΣ, με νέο μέλος τον Ζαχαρία, οργανώνουν την έρευνά τους για το στοιχείο που μπορεί να ξεσκεπάσει τη Δέσποινα, ενώ ο Κυριάκος φρίττει από τη ζήλια, καθώς ο Σωτηράκης κοιμάται στο σπίτι του με τη γυναίκα του, ενώ εκείνος όχι. Η Φώτω αναλαμβάνει ξανά τα καθήκοντά της στον Πύργο κι έρχεται αντιμέτωπη με τη φρικτή πραγματικότητα: την τρομερή ακαταστασία και τη νύφη του Αρίστου.

Λίγο αργότερα, η Σεβαστή και ο Αρίστος συζητούν ειλικρινώς για τον επικείμενο γάμο τους, αλλά φαίνεται πως ούτε αυτή η συζήτηση θα είναι απαλλαγμένη από ψέματα. Και τι είναι αυτό που κάνει τον Αρίστο να φάει ένα ξεγυρισμένο χαστούκι από την Κανέλα;

Ο Μάκης και η Ελπίδα αποφασίζουν να περάσουν στην αντεπίθεση απέναντι στον Περικλή, όταν ο Μάκης μαθαίνει τα μαντάτα: η Κρίστη γνωρίζει ήδη ότι ζει με τις κόρες του στις Κουτσουπιές.

Η κωμική σειρά της ΕΡΤ, σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου, σενάριο των Ανδρέα Δαίδαλου και Νικόλα Στραβοπόδη και σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη, και μ’ ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, φέρνει στην οθόνη ένα χωριό όπου όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους!

Όλα άρχισαν όταν οι Κουτσουπιές κινδύνευσαν να ερημώσουν και μια αγγελία του δημάρχου του χωριού προσκάλεσε κατοίκους της Αθήνας να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Η άφιξή τους, όμως, ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει αντιμέτωπους τους νεοφερμένους με μια κοινότητα που έχει τις δικές της παραδόσεις και… τη δική της άποψη για τη ζωή όλων!

Έτσι, άνθρωποι με διαφορετικές ζωές, χαρακτήρες και συνήθειες αφήνουν την Αθήνα και εγκαθίστανται στις «Κουτσουπιές», καλούμενοι να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Οι πρώτες συναντήσεις με τους παλιούς κατοίκους φέρνουν ανατροπές, απρόβλεπτες συμμαχίες και, φυσικά, αφορμές για γέλιο.

Σενάριο: Ανδρέας Δαίδαλος, Νικόλας Στραβοπόδης, σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Αντώνης Κουνέλας

Μοντάζ: Δημήτρης Μέρας

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας, Μελίνα Λεφαντζή, Δανάη Τάγαρη, Ειρήνη Βαλατσού, Νικόλας Παπαϊωάννου, Ιλιάνα Καραπασιά, Πολυξένη Αλεξίου, Μάνος Καζαμίας, Νάσια Βαλκάνη, Μάνος Τσαγκαράκης, Κατερίνα Γαβαλλά, Κωνσταντίνος Ταταράκης, Άννα Πορφύρη