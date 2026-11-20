Στις «Κουτσουπιές», οι ΜΥΓΕΣ οργανώνουν μια παράτολμη επιχείρηση στον Πύργο της Δέσποινας, αναζητώντας αποδείξεις ότι το κληροδότημά της είναι πλαστό. Η Ρήνα ανοίγει νέο μέτωπο με την Πυργοδέσποινα, ενώ η έρευνα για το μυστηριώδες κληροδότημα φέρνει στην επιφάνεια καλά κρυμμένα μυστικά. Την ίδια ώρα, η Κανέλα επιστρέφει το δαχτυλίδι αρραβώνων στον Αρίστο και η Πωλίνα έρχεται ξανά αντιμέτωπη με την απιστία του Κυριάκου, φτάνοντας ένα βήμα πριν από το διαζύγιο. Παράλληλα, η Ελπίδα αναζητά τον εξαφανισμένο γιατρό Μπελετίδη, ενώ ο Χρήστος προσπαθεί να ανακαλύψει τι κρύβει ο χαρτοφύλακας της μητέρας του. Στις Κουτσουπιές, οι υποψίες, οι παρεξηγήσεις και οι νέες αποκαλύψεις περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις των ηρώων.

Οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη και οι εξελίξεις αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον στα νέα επεισόδια της σειράς «Κουτσουπιές», που έρχονται στην ΕΡΤ1 από τη Δευτέρα 23 έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, καθημερινά στις 19:00.

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 36ο. Οι γυναίκες των Κουτσουπιών, ξανά σε δράση, οργανώνουν την πιο φιλόδοξη επιχείρησή τους μέχρι σήμερα: να μπουν κρυφά στον Πύργο και να βρουν στοιχεία που θα αποδείξουν πως το κληροδότημα της Δέσποινας είναι πλαστό. Η επιχείρηση «Βαστίλη» στήνεται με τρομερή στρατηγική: η Κανέλα αναλαμβάνει να απασχολήσει τον Αρίστο, η Χριστίνα και η Ηλιάνα φυλάνε τσίλιες, ενώ η Ρήνα, η Πωλίνα και η Ποτούλα θα αναζητήσουν το κληροδότημα. Μα πώς θα βγάλουν τη Δέσποινα έξω από τον Πύργο της;

Η Ελπίδα δεν συμμετέχει στην επιχείρηση, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα, στο σπίτι της Μαρκέλλας, της μητέρας του Δημήτρη. Θα καταφέρει να βρει κάποιο στοιχείο από την έρευνα που ο θάνατός του άφησε στη μέση, σχετικά με το νοσοκομείο; Ο Ζαχαρίας αρχίζει να συνδυάζει τα στοιχεία μεταξύ Περικλή και Χρήστου και κάνει κι εκείνος τη δική του σχετική έρευνα.

Η Ρήνα επιστρατεύει και τη Φώτω, ζητώντας της να απασχολήσει τη Δέσποινα. Οι δύο γυναίκες, όμως, θα ανταλλάξουν πικρές κουβέντες για μυστικά που έχουν μείνει χρόνια θαμμένα. Η Κανέλα συνομιλεί με τον Αρίστο, μα άκρη, τι παράξενο, δεν βγαίνει και πάλι. Και το χειρότερο: η Δέσποινα επιστρέφει, ενώ οι ΜΥΓΕΣ βρίσκονται ακόμα εντός του Πύργου. Η Ελπίδα επιστρέφει από την Αθήνα και το μυστήριο του εξαφανισμένου Μπελετίδη μοιάζει κάπως να λύνεται: ίσως να μην έχει εξαφανιστεί. Απλώς να άλλαξε όνομα.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 37ο. Όλοι στο χωριό κάτι ψάχνουν. Οι ΜΥΓΕΣ, έπειτα από την άκαρπη έρευνα στον Πύργο για το περιβόητο κληροδότημα και τις αποτυχημένες εξηγήσεις τους στη Δέσποινα, που τις έπιασε στα πράσα, προσπαθούν να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αντίστοιχα, ο Μάκης και η Ελπίδα σχεδιάζουν το επόμενο βήμα στη δική τους έρευνα, που θα τους οδηγήσει στον εξαφανισμένο γιατρό, χωρίς να γνωρίζουν πως τόσο ο Χρήστος όσο και η Χριστίνα έχουν καταλάβει ότι κάτι τους κρύβουν. Ο Χρήστος, με τη βοήθεια του Σωτηράκη, αναζητά τον ύποπτο χαρτοφύλακα που κουβάλησε από την Αθήνα η μητέρα του, ενώ η Χριστίνα βρίσκει τον μυστηριώδη σκληρό δίσκο που κρύβει επιμελώς ο πατέρας της. Την ίδια ώρα, η Πωλίνα αποφασίζει να ανακαλύψει τι της κρύβει ο Κυριάκος και τον παρακολουθεί, ενώ η Δέσποινα δεν διστάζει να ρισκάρει τη σχέση της με τη Φώτω, προκειμένου να μάθει τι ψάχνει η Ρήνα. Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, η Ποτούλα δίνει ένα ακόμα τελεσίγραφο στον Ζαχαρία και ο Αρίστος ετοιμάζεται να δεχτεί προξενιό.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 38ο. Η Ρήνα πείθει τον Βλάσση να ερευνήσει τους όρους του κληροδοτήματος, ανοίγοντας ένα θέμα που κάποιοι θα προτιμούσαν να μείνει θαμμένο. Η Πυργοδέσποινα κινείται παρασκηνιακά, προσπαθώντας να ελέγξει τις εξελίξεις, χωρίς, όμως, τα πράγματα να μένουν υπό τον έλεγχό της. Η Κανέλα, θιγμένη και απογοητευμένη, επιστρέφει το δαχτυλίδι αρραβώνων στον Αρίστο, βάζοντας τέλος στη σχέση τους. Όταν ο Αρίστος αντιλαμβάνεται ποιος της έβαλε λόγια, ο Βλάσσης θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Ο Χρήστος ψάχνει δυναμικά απαντήσεις και δείχνει αποφασισμένος να ανοίξει τον χαρτοφύλακα με τις αλήθειες που κρύβει η μητέρα του. Η Πωλίνα διαλύεται όταν επιβεβαιώνει για δεύτερη φορά την προδοσία του Κυριάκου. Προσπαθεί να κρατήσει τα προσχήματα μπροστά στο παιδί της, ενώ εκμυστηρεύεται στον Μάκη την πληγή που κουβαλάει μέσα της. Όλα δείχνουν πως αυτή τη φορά δεν θα πέσει στο ίδιο λάθος… Μένει, όμως, να φανεί μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 39ο. Η εξαφάνιση της Πωλίνας αναστατώνει τις Κουτσουπιές, όμως, όταν εκείνη συναντιέται με τον Μάκη στα χωράφια, ένα νέο μπέρδεμα γεννιέται. Ο Ζαχαρίας τούς βλέπει μαζί, βγάζει τα συμπεράσματά του και μέσα σε χρόνο μηδέν το χωριό βουίζει για έναν παράνομο δεσμό. Ο Κυριάκος βρίσκεται να ψάχνει τον «εραστή» της γυναίκας του, ενώ εκείνη είναι έτοιμη να του ζητήσει διαζύγιο, εξαιτίας της δικής του «απιστίας».

Η Ρήνα αποφασίζει να φέρει τον Βλάσση στο σπίτι, επειδή τη βοηθά με το κληροδότημα, και η Ποτούλα με την Κανέλα κάνουν επανάσταση, κατηγορώντας την ως προδότρια του φεμινιστικού κινήματος. Μια κουβέντα της Βαγγελιώς κάνει την Ηλιάνα να υποψιαστεί ότι ίσως γνωρίζει κάτι για το «χαμένο» κοριτσάκι. Η Φώτω τα βάζει με τον νεκρό άντρα της στο νεκροταφείο, ενώ ο Ζαχαρίας συνεχίζει να παίζει χαλασμένο τηλέφωνο, βρίσκοντας ευκαιρία, με αφορμή την «παρανομία» των Αθηναίων, να καλύψει τη δική του με την Ποτούλα.

Η Δέσποινα, αντιλαμβανόμενη ότι κάποιοι σκαλίζουν το κληροδότημα, περνά στην αντεπίθεση, πράγμα που εξαγριώνει τη Ρήνα. Η Ελπίδα αποφασίζει να φύγει για το Λιτόχωρο, παίρνοντας μαζί της τον χαρτοφύλακα, που τον έχει βάλει στο μάτι ο Χρήστος. Αργά το βράδυ, ο Ζαχαρίας εμφανίζεται στον Μάκη, αποφασισμένος να του πει όσα ξέρει μια και καλή.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 40ό. Για ποιον χτυπά η καμπάνα στις Κουτσουπιές; Ο Ζαχαρίας, πεπεισμένος για όσα άκουσε μέσα σ’ εκείνο το αξέχαστο μεθύσι της βράβευσης, αποφασίζει να κοντραριστεί ανοιχτά με τον Μάκη, ο οποίος, ακούγοντας όσα λέει, ξεσπά σε γέλια, προσπαθώντας να κρύψει την αγωνία του.

Ο Σωτηράκης, από την άλλη, βάζει φιτιλιές στον Χρήστο για τη στάση της Χριστίνας, ενώ η Ρήνα πείθει τον Βλάσση να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο την Πυργοδέσποινα. Θα τους παρουσιάσει άραγε το κληροδότημα; Στην ανατολική πλευρά του Ολύμπου, η Ελπίδα ψάχνει τον γιατρό Μπελετίδη, περιμένοντας να μάθει την αλήθεια και να συνδέσει όσα ανακάλυψε στον εξωτερικό σκληρό δίσκο του Δημήτρη, με τον Μάκη να περιμένει ταραγμένος την επιστροφή της στο χωριό. Κι όσο συμβαίνουν αυτά, ο Κυριάκος προσπαθεί να ξεφύγει από τη μαφία των γηπέδων, ενώ ο Ζήσης καταστρώνει ένα σχέδιο για να αποσπάσει την πληροφορία για το τρίτο παιδί. Κουλουράκια, καφέδες, παγωτό φιστίκι, στεροειδή, αναβολικά και ένας χαμένος εξωτερικός σκληρός δίσκος…

Η κωμική σειρά της ΕΡΤ, σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου, σενάριο των Ανδρέα Δαίδαλου και Νικόλα Στραβοπόδη και σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη, και μ’ ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, φέρνει στην οθόνη ένα χωριό όπου όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους!

Όλα άρχισαν όταν οι Κουτσουπιές κινδύνευσαν να ερημώσουν και μια αγγελία του δημάρχου του χωριού προσκάλεσε κατοίκους της Αθήνας να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Η άφιξή τους, όμως, ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει αντιμέτωπους τους νεοφερμένους με μια κοινότητα που έχει τις δικές της παραδόσεις και… τη δική της άποψη για τη ζωή όλων!

Έτσι, άνθρωποι με διαφορετικές ζωές, χαρακτήρες και συνήθειες αφήνουν την Αθήνα και εγκαθίστανται στις «Κουτσουπιές», καλούμενοι να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Οι πρώτες συναντήσεις με τους παλιούς κατοίκους φέρνουν ανατροπές, απρόβλεπτες συμμαχίες και, φυσικά, αφορμές για γέλιο.

Σενάριο: Ανδρέας Δαίδαλος, Νικόλας Στραβοπόδης, σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Αντώνης Κουνέλας

Μοντάζ: Δημήτρης Μέρας

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας, Μελίνα Λεφαντζή, Δανάη Τάγαρη, Ειρήνη Βαλατσού, Νικόλας Παπαϊωάννου, Ιλιάνα Καραπασιά, Πολυξένη Αλεξίου, Μάνος Καζαμίας, Νάσια Βαλκάνη, Μάνος Τσαγκαράκης, Κατερίνα Γαβαλλά, Κωνσταντίνος Ταταράκης, Άννα Πορφύρη