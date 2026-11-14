Η έρευνα της Ελπίδας και του Μάκη για τους ύποπτους θανάτους παίρνει σκοτεινή τροπή, καθώς τέσσερις θάνατοι της ίδιας περιόδου φαίνεται να συνδέονται με τον ίδιο γιατρό, ο οποίος μάλιστα ετοιμάζεται να γίνει ευεργέτης του νέου ιατρείου στις Κουτσουπιές. Την ίδια ώρα, η Ηλιάνα πλησιάζει όλο και περισσότερο στην αλήθεια για την καταγωγή της, ενώ η Ελπίδα ετοιμάζει ένα μυστικό ταξίδι στα Γιάννενα. Στο χωριό, η Ρήνα περνά στην αντεπίθεση απέναντι στον Βλάσση και την Πυργοδέσποινα, οργανώνοντας τις ΜΥΓΕΣ για μια νέα δυναμική κινητοποίηση. Παράλληλα, οι προσωπικές σχέσεις δοκιμάζονται: η Κανέλα απομακρύνεται από τον Αρίστο, η Ποτούλα απαιτεί από τον Ζαχαρία να χωρίσουν, ενώ η Πωλίνα ανακαλύπτει ένα ακόμη ψέμα του Κυριάκου…

Οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη και οι εξελίξεις αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον στα νέα επεισόδια της σειράς «Κουτσουπιές», που έρχονται στην ΕΡΤ1 από τη Δευτέρα 16 έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, καθημερινά στις 19:00.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 31ο. Η Φώτω συνεχίζει να προσποιείται την άρρωστη και να προσπαθεί να εκπαιδεύσει τη νύφη της, ενώ η Κανέλα επιμένει στη διάγνωσή της και γίνεται συνεργός της. Η Ρήνα ανεβαίνει στον Πύργο με μια επιτροπή, προκειμένου να εμποδίσει την ίδρυση συνεταιρισμού με το πρώτο κονδύλι που φτάνει στο χωριό, γεγονός που προκαλεί νέα έκρηξη του Βλάσση και αναγκάζει τη Δέσποινα να αλλάξει τακτική. Την ίδια ώρα, οι άντρες του χωριού τεμπελιάζουν, αφού τα χωράφια έχουν μείνει ακέφαλα, και ο Αρίστος καταφεύγει στην Ελπίδα και τον Μάκη, προκειμένου να πάρει συμβουλές για το πώς να προσεγγίσει την Κανέλα στις ιδιαίτερες στιγμές τους. Η Ποτούλα περιμένει απάντηση στο τελεσίγραφο που έδωσε στον Ζαχαρία και ο Σωτηράκης αποκαλύπτει ένα νέο σημαντικό στοιχείο στην Ηλιάνα, που τη φέρνει ακόμα πιο κοντά στην αλήθεια για την καταγωγή της. Την ίδια ώρα, ο Μάκης με τα κορίτσια ετοιμάζονται να υποδεχτούν την Ελπίδα και τον Χρήστο για φαγητό, αλλά η σύγκρουση των δύο εφήβων καλά κρατεί και ο Μάκης κάνει μια συγκλονιστική αποκάλυψη στην Ελπίδα σε σχέση με την έρευνά της.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 32ο. Άλλη μια νύχτα πέφτει στις Κουτσουπιές που κανείς δεν γνωρίζει τι θα του ξημερώσει. Η Ηλιάνα βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην αλήθεια για την καταγωγή της, μετά το τηλεφώνημα με τη μητέρα της. Η Φώτω καταφεύγει νυχτιάτικα στην Κοντύλω για να προμηθευτεί σερνικοβότανο, αποφασισμένη να βοηθήσει τη Βαγγελιώ να αποκτήσει αγόρι, με τη βοήθεια του Ζαχαρία. Ο Μάκης και η Ελπίδα τρώνε οικογενειακώς, όμως το κλίμα είναι πολύ τεταμένο. Η Κανέλα παρατάει τον Αρίστο, απηυδισμένη από τις συνεχείς προσεγγίσεις του. Ο Ζήσης πανικόβλητος διατρέχει το χωριό γυρεύοντας τη Φώτω. Το επόμενο πρωί, κάποιοι ηρεμούν και κάποιοι ταράζονται βαθιά. Ο Αρίστος δεν μπορεί να το χωνέψει ότι η Κανέλα του δεν τον θέλει, ούτε ο Ζαχαρίας ότι τον αρνιέται η Ποτούλα. Η Χριστίνα έχει μια πολύ τρυφερή κουβέντα με την Ελπίδα κι αργότερα ο Χρήστος κάνει μια πολύ γενναία προσέγγιση στη Χριστίνα. Η Ελπίδα και ο Μάκης έρχονται όλο και πιο κοντά, ενώ η κοινή τους έρευνα για τους ύποπτους θανάτους οδηγεί σε μια ανησυχητική διαπίστωση: πίσω από όλες τις υποθέσεις εμφανίζεται ο ίδιος γιατρός, ο Περικλής. Αυτός που λίγο μετά ο Βλάσσης τούς ανακοινώνει πως θα είναι μεγάλος ευεργέτης του νέου ιατρείου των Κουτσουπιών.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 33ο. Οι συμβουλές του Σωτηράκη στον Χρήστο γυρίζουν μπούμερανγκ, καθώς η αδέξια προσπάθειά του να εντυπωσιάσει τη Χριστίνα παρεξηγείται, δημιουργώντας μια απρόσμενη και άβολη κατάσταση μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Στον Πύργο, ο Αρίστος, έχοντας πάρει κατά λάθος σερνικοβότανο, βρίσκεται σε υπερένταση και φουντώνει με την ιδέα του ιατρείου και του νέου γιατρού που θα έρθει στο χωριό. Η σκέψη ότι η Κανέλα θα δουλεύει δίπλα του ξυπνά μια απρόσμενη ζήλια, που τον οδηγεί στα άκρα, μέχρι που καταρρέει ξαφνικά μπροστά της. Παράλληλα, η Πυργοδέσποινα εντείνει τον έλεγχο, αναθέτοντας στον Σωτηράκη να παρακολουθεί διακριτικά τις κινήσεις των «Αθηναίων», καθώς οι υποψίες της μεγαλώνουν. Ο Μάκης και η Ελπίδα πλησιάζουν πιο κοντά στην αλήθεια, ενώ τα νέα στοιχεία γύρω από την κλινική ανοίγουν μια σκοτεινή προοπτική: τέσσερις θάνατοι την ίδια περίοδο και μια ξαφνική εξαφάνιση που μόνο τυχαία δεν μοιάζει. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος βρίσκεται μπροστά σε ένα επικίνδυνο δίλημμα, όταν ένα μήνυμα απειλεί να τινάξει στον αέρα όσα με κόπο έχει χτίσει.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 34ο. Το σερνικοβότανο έκανε δουλειά, αλλά για τα λάθος πρόσωπα. Ο Αρίστος, αναστατωμένος από το μαγικό βοτάνι, λιποθυμά από την έξαψη, κάτι που κάνει την Κανέλα να ανησυχεί και την Πυργοδέσποινα να την υποπτεύεται. Η έλλειψη εμπιστοσύνης του Αρίστου στην Κανέλα τους οδηγεί σε… διάσπαση και αυτό τον καταρρακώνει. Την ίδια έλλειψη εμπιστοσύνης, όμως, έχει και ο Μάκης για την Ελπίδα κι έτσι οι δυο τους, μπροστά στο βάρος των αποκαλύψεων για τον θάνατο της Λίζας, έρχονται σε ρήξη. Μέχρι που η Ρήνα, διά μέσου της σοφίας του αντάρτη παππού της, αποφασίζει να υψώσει ανάστημα στον Βλάσση και στην Πυργοδέσποινα και να τους χαλάσει τα σχέδια για τα κονδύλια. Ποια θα είναι άραγε η επόμενη κίνηση των ΜΥΓΩΝ; Όσο να οργανωθεί το κίνημα, η Ποτούλα ζητά από τον Ζαχαρία να χωρίσει κι εκείνος το αποφεύγει δεξιοτεχνικά, αναζητώντας λύση στα τσίπουρα του καφενείου. Θα έρθει, όμως, αντιμέτωπος με ένα μυστικό που θα ταρακουνήσει την Ελπίδα και τον Μάκη, ενώ τη γη κάτω από τα πόδια της θα χάσει η Πωλίνα, όταν ανακαλύψει τι της κρύβει ο Κυριάκος.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 35ο. Η Ποτούλα προσπαθεί να γλιτώσει από το ξεμάλλιασμα της Λαμπρινής και βρίσκει καταφύγιο στην Πωλίνα, που έχει μόλις ανακαλύψει ένα ακόμα ψέμα του Κυριάκου. Την ίδια ώρα, ο Ζαχαρίας έχει βρει καταφύγιο στο σπίτι του Μάκη, όπου η Χριστίνα είναι αναγκασμένη να υπακούει στις διαταγές της Βάσιας, που την εκβιάζει. Η Ρήνα, μετά την επίσκεψη στη Λαμπρινή, αποκαλύπτει στην Ελπίδα τις προοδευτικές επιλογές που έχει κάνει η απατημένη σύζυγος, η οποία έχει τη δική της θεωρία για τη συζυγική απιστία. Η Δέσποινα προσπαθεί να νουθετήσει τον Αρίστο, προκειμένου να τον κρατήσει μακριά από την Κανέλα, και κάνει σχέδια γι’ αυτόν πίσω από την πλάτη του. Ενώ η Φώτω κάνει μια συνταρακτική αποκάλυψη στη Βαγγελιώ και καταφέρνει να την κάνει σύμμαχό της. Η Ηλιάνα συνεχίζει να αναζητά τις ρίζες της και η Ελπίδα φεύγει για ένα μυστικό ταξίδι στα Γιάννενα, για το οποίο γνωρίζει μόνο ο Μάκης. Ταυτόχρονα, η Ρήνα κάνει οικονομικό έλεγχο στον Βλάσση και οργανώνει τις ΜΥΓΕΣ για την επόμενη μεγάλη δράση τους.

Η κωμική σειρά της ΕΡΤ, σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου, σενάριο των Ανδρέα Δαίδαλου και Νικόλα Στραβοπόδη και σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη, και μ’ ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, φέρνει στην οθόνη ένα χωριό όπου όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους!

Όλα άρχισαν όταν οι Κουτσουπιές κινδύνευσαν να ερημώσουν και μια αγγελία του δημάρχου του χωριού προσκάλεσε κατοίκους της Αθήνας να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Η άφιξή τους, όμως, ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει αντιμέτωπους τους νεοφερμένους με μια κοινότητα που έχει τις δικές της παραδόσεις και… τη δική της άποψη για τη ζωή όλων!

Έτσι, άνθρωποι με διαφορετικές ζωές, χαρακτήρες και συνήθειες αφήνουν την Αθήνα και εγκαθίστανται στις «Κουτσουπιές», καλούμενοι να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Οι πρώτες συναντήσεις με τους παλιούς κατοίκους φέρνουν ανατροπές, απρόβλεπτες συμμαχίες και, φυσικά, αφορμές για γέλιο.

Σενάριο: Ανδρέας Δαίδαλος, Νικόλας Στραβοπόδης, σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Αντώνης Κουνέλας

Μοντάζ: Δημήτρης Μέρας

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας, Μελίνα Λεφαντζή, Δανάη Τάγαρη, Ειρήνη Βαλατσού, Νικόλας Παπαϊωάννου, Ιλιάνα Καραπασιά, Πολυξένη Αλεξίου, Μάνος Καζαμίας, Νάσια Βαλκάνη, Μάνος Τσαγκαράκης, Κατερίνα Γαβαλλά, Κωνσταντίνος Ταταράκης, Άννα Πορφύρη.