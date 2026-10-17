Η κωμική σειρά της ΕΡΤ, σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου, σενάριο των Ανδρέα Δαίδαλου και Νικόλα Στραβοπόδη και σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη, και μ’ ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, φέρνει στην οθόνη ένα χωριό όπου όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους!

Όλα άρχισαν όταν οι Κουτσουπιές κινδύνευσαν να ερημώσουν και μια αγγελία του δημάρχου του χωριού προσκάλεσε κατοίκους της Αθήνας να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Η άφιξή τους, όμως, ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει αντιμέτωπους τους νεοφερμένους με μια κοινότητα που έχει τις δικές της παραδόσεις και… τη δική της άποψη για τη ζωή όλων!

Έτσι, άνθρωποι με διαφορετικές ζωές, χαρακτήρες και συνήθειες αφήνουν την Αθήνα και εγκαθίστανται στις «Κουτσουπιές», καλούμενοι να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Οι πρώτες συναντήσεις με τους παλιούς κατοίκους φέρνουν ανατροπές, απρόβλεπτες συμμαχίες και, φυσικά, αφορμές για γέλιο.

Σενάριο: Ανδρέας Δαίδαλος, Νικόλας Στραβοπόδης, σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Αντώνης Κουνέλας

Μοντάζ: Δημήτρης Μέρας

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας, Μελίνα Λεφαντζή, Δανάη Τάγαρη, Ειρήνη Βαλατσού, Νικόλας Παπαϊωάννου, Ιλιάνα Καραπασιά, Πολυξένη Αλεξίου, Μάνος Καζαμίας, Νάσια Βαλκάνη, Μάνος Τσαγκαράκης, Κατερίνα Γαβαλλά, Κωνσταντίνος Ταταράκης, Άννα Πορφύρη.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 11ο. Άλλη μια μέρα χαράζει στις Κουτσουπιές και η παλιά φωτογραφία του Βλάσση με την Ελπίδα εξακολουθεί να κυκλοφορεί σαν μικρή βόμβα που δεν ξέρουμε πότε θα εκραγεί. Η Ελπίδα αποκαλύπτει στον Μάκη κομμάτια από το παρελθόν της κι εκείνος αναλαμβάνει να τη βοηθήσει. Την ίδια στιγμή, η Κανέλα μοιάζει να διαλύει οριστικά τη σχέση της με τον Αρίστο, αφού έχει διαλύσει όλα τα γυαλικά του Πύργου. Η Δέσποινα, από την άλλη, προσπαθεί να σπρώξει ύπουλα τον Αρίστο προς την Ηλιάνα, όμως ένα άλλο μυστικό αρχίζει να ξεπροβάλλει: η Ηλιάνα ακούει πως η Φώτω είχε κάποτε μια κόρη που πέθανε μωρό. Ο Μάκης προσπαθεί να τα βρει με τον Κυριάκο, όμως η παλιά πληγή δεν φαίνεται να κλείνει. Ο Κυριάκος δεν θα του συγχωρήσει ποτέ το ότι έχασε το σπίτι του. Η Κανέλα βάζει μπρος να ανοίξει Ιατρικό Κέντρο στο χωριό. Κι ενώ όλοι ετοιμάζονται για το γλέντι της εγκυμοσύνης της Βαγγελιώς, ο Ζήσης δεν παίρνει την απάντηση που θέλει από τον Βλάσση για την ανακαίνιση του σπιτιού. Και δεν φαίνεται αυτό να του αρέσει καθόλου. Παράλληλα, ο Μάκης φαίνεται να έρχεται όλο και πιο κοντά με την Ελπίδα. To ίδιο δείχνει να συμβαίνει και με τον Χρήστο και τη Χριστίνα. Ο Σωτηράκης αποφασίζει να γυρίσει στην Αθήνα, ενώ ο Βλάσσης με τη Ρήνα συνεχίζουν το ερωτικό τους δράμα. Αλλά ποιος έχει τη φωτογραφία;

Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 12ο. Το γλέντι. Σύσσωμο το χωριό έχει μαζευτεί για τον εορτασμό του νέου μέλους, που ακόμη όμως δεν έχει γεννηθεί. Η Φώτω καταστρώνει τα σχέδιά της, ώστε να μπορέσει να προικίσει την πολυπόθητη εγγόνα με ένα σπίτι, που η ίδια δεν μπορεί να αναστηλώσει. Κι έτσι, βάζει τον Ζήση να πιέσει τον Βλάσση να τους δώσει επιχορήγηση. Κι αν ο Βλάσσης δεν το κάνει; Ποιο εκβιαστικό μέσο θα χρησιμοποιήσει ο Ζήσης για να λάβει τη δέουσα προσοχή; Ο Χρήστος σκαρφίζεται ένα σωρό τρόπους για να βρίσκεται όλο και περισσότερο δίπλα στη Χριστίνα, ενώ η Ρήνα ψάχνει το πιο εντυπωσιακό φόρεμα για να σαγηνεύσει τον Βλάσση. Σε αυτό το γλέντι, όμως, τίποτα δεν θα πάει όπως προβλέπεται. Θα καταφέρουν άραγε ο Μάκης με τον Κυριάκο να τα βρουν, πάνω από ένα πλαστικό πιάτο με αρνί ή θα φάνε ο ένας τις σάρκες του άλλου; Οι ερωτευμένοι πληθαίνουν, οι εξομολογήσεις επίσης και μια αλήθεια ακόμη έρχεται στο φως.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 13ο. Η Δέσποινα, ο Βλάσσης και ο Αρίστος ετοιμάζονται να υποδεχτούν μια νέα οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη και αποφασίζουν να τη στεγάσουν στο πατρικό της Φώτως, χωρίς τη συγκατάθεσή της. Έξαλλη, η Φώτω γυρίζει την πινακίδα του δρόμου και προσπαθεί να αποτρέψει τους νεοφερμένους. Ο Ζαχαρίας τούς βοηθά τελικά να φτάσουν, αλλά η άθλια κατάσταση του σπιτιού τούς κάνει να φύγουν αμέσως, αφήνοντας ξανά το σχολείο σε κίνδυνο. Στο μεταξύ, ο Χρήστος και η Χριστίνα προσπαθούν να εμποδίσουν την αναχώρηση του Σωτηράκη για την Αθήνα. Με διάφορα προσχήματα τον κρατούν στη στάνη και φέρνουν εκεί την Ηλιάνα, ελπίζοντας ότι θα τα βρουν. Εκείνη, όμως, του ξεκαθαρίζει ότι δεν ανταποκρίνεται στον έρωτά του. Πληγωμένος, ο Σωτηράκης αποφασίζει να φύγει και αρνείται να μείνει ακόμη κι όταν οι αρχές του χωριού τον παρακαλούν, καταλαβαίνοντας ότι τον χρειάζονται για να συμπληρωθεί ο αριθμός των μαθητών.

Ο Μάκης αποκαλύπτει στον Κυριάκο και την Πωλίνα ότι γνωρίζει το μυστικό τους: έχουν ένα παιδί, που παρουσιάζεται πότε ως Τηλέμαχος και πότε ως Οδυσσέας. Αντί να τους εκθέσει, υπόσχεται να κρατήσει το στόμα του κλειστό, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα συμφιλίωσης με τον Κυριάκο. Το ίδιο μυστικό μαθαίνει και η Ηλιάνα από τον μικρό. Συνειδητοποιώντας ότι η αποχώρηση του Σωτηράκη απειλεί το σχολείο, τον περιμένει στον δρόμο προς το Κεφαλοχώρι και σταματά το ταξίδι του, χωρίς να μαθαίνουμε ακόμη τι θα του πει.

Παράλληλα, η Ρήνα δοκιμάζει να κρατήσει απόσταση από τον Βλάσση και χαίρεται όταν εκείνος την πλησιάζει. Ο Βλάσσης, όμως, καλεί και την Ελπίδα στο γραφείο του, όπου της αποκαλύπτει ότι την έχει αναγνωρίσει και γνωρίζει πως έχει ξαναβρεθεί στις Κουτσουπιές.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 14ο. Η μεγάλη επιστροφή του Σωτηράκη είναι γεγονός. Αφού τα σχέδια για την εγκατάσταση των Θεσσαλονικιών ναυάγησαν πριν καλά-καλά εφαρμοστούν, η Ηλιάνα, προσπαθώντας να σώσει το σχολείο από βέβαιο λουκέτο, αποφασίζει να πατήσει τον εγωισμό της και να ζητήσει από τον Σωτηράκη να επιστρέψει. Τι θα καταλάβει άραγε ο Σωτηράκης και πώς θα το μεταφέρει στον Χρήστο και στη Χριστίνα; Η Πυργοδέσποινα αλλάζει σχέδιο δράσης και συμπεριφορά, ώστε να μην χάσει τον έλεγχο, γι’ αυτό και δίνει ρητή εντολή στον Αρίστο να καλέσει όλους τους Αθηναίους στον Πύργο για απογραφή. Ο Κυριάκος και η Πωλίνα δεν ξέρουν πού να κρυφτούν, ενώ την ίδια στιγμή η Βαγγελιώ αναλαμβάνει δράση και βγαίνει να πει την αλήθεια για την εγκυμοσύνη της. Η Κανέλα θα τη σταματήσει, λέγοντάς της ότι σκαρφίστηκε ένα σχέδιο για να γλιτώσει τη διαπόμπευσή της. Στην ίδια μοίρα και η Ρήνα, η οποία λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο, και το σχέδιό της για να ξανακερδίσει τον Βλάσση οδηγεί την Ελπίδα μακριά από τον Μάκη.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 15ο. Στις Κουτσουπιές, μια σακούλα με άπλυτα μπορεί να λειτουργήσει σαν σπίρτο σε ξερόχορτα. Η Ρήνα αναλαμβάνει να πλύνει τα ρούχα του Μάκη, ο Βλάσσης το βλέπει και εγκαταλείπει θεαματικά το σπίτι του, σίγουρος ότι η γυναίκα του τον απατά. Άλλο που δεν θέλει η Ρήνα, αφού δικό της σχέδιο ήταν να τον κάνει να ζηλέψει με τον Αθηναίο. Εκείνος, νιώθοντας εντελώς καταρρακωμένος, τόσο ως σύζυγος όσο και ως πρόεδρος, βρίσκει τη σίγουρη λύση: θα φτιάξει το ιατρείο και θα ξανακερδίσει το κύρος του. Η Κανέλα παλεύει να κάνει την απάτη αλήθεια, προσπαθώντας να βοηθήσει τη Βαγγελιώ να μείνει στ’ αλήθεια έγκυος. Την ίδια στιγμή, η Ηλιάνα, έχοντας ανακαλύψει ότι είναι υιοθετημένη, κλέβει τα κλειδιά της Φώτως και επιχειρεί να μπει στο παλιό της σπίτι, αναζητώντας στοιχεία για την καταγωγή της. Ο Σωτηράκης, όμως, την προλαβαίνει την ώρα που βάζει στην πόρτα το κλειδί. Κι ενώ όλοι βρίσκονται για την απογραφή στον Πύργο, δύο έρωτες βρίσκουν ταυτόχρονα φωνή: αυτός του Μάκη με την Ελπίδα, αλλά κι εκείνος του Χρήστου με τη Χριστίνα. Ποιο από τα δύο φιλιά θα κλειδώσει; Και ποιο από τα δύο παιδιά θα γλιτώσει, όταν η οικογένεια φτάνει στον Πύργο με τον Τηλέμαχο και όλοι αναζητούν τον Οδυσσέα;