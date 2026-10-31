Ο Μάκης, μετά τις αποκαλύψεις της Ελπίδας για την πιθανή εμπλοκή της κλινικής του Περικλή σε κύκλωμα παράνομων αναβολικών, αποφασίζει να ερευνήσει ξανά τις συνθήκες θανάτου της Λίζας. Ταξιδεύει κρυφά στην Αθήνα και ζητά τη βοήθεια δικηγόρου, ενώ η Ελπίδα φοβάται πως η επικείμενη βράβευση του Χρήστου θα αποκαλύψει την κρυψώνα της. Την ίδια ώρα, ο Αρίστος σχεδιάζει να κλέψει την Κανέλα, με τη βοήθεια του Ζαχαρία, παρά τις προσπάθειες της Δέσποινας να του βρει άλλη νύφη. Η Βαγγελιώ πιστεύει πως ο Ζήσης έχει σχέση με την Ηλιάνα και της επιτίθεται, ενώ η Φώτω αναλαμβάνει να εμποδίσει την επανασύνδεση του ζευγαριού. Παράλληλα, ο Χρήστος και η Χριστίνα έρχονται όλο και πιο κοντά, με την Πωλίνα να προσποιείται ότι τη δάγκωσε σκορπιός για να μην αποκαλυφθεί το κρυφό ραντεβού τους. Στο μεταξύ, η Ρήνα οργανώνει το γυναικείο μέτωπο «ΜΥΓΕΣ», ετοιμάζοντας την πρώτη του δυναμική παρέμβαση, ενώ ο Βλάσσης υποψιάζεται πως εξυφαίνεται συνωμοσία εναντίον του.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και άκρως διασκεδαστικές στα νέα επεισόδια της σειράς «Κουτσουπιές», τα οποία μεταδίδονται από την ΕΡΤ1 από τη Δευτέρα 2 έως και τη Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 21ο. Η Ελπίδα αποκαλύπτει στον Μάκη τις υποψίες της για την εμπλοκή της κλινικής του Περικλή σε κύκλωμα παράνομων αναβολικών, κάνοντάς τον να αμφισβητήσει τις συνθήκες θανάτου της Λίζας. Παρά τις προειδοποιήσεις της να μην ανακατευτεί, εκείνος αποφασίζει να αναζητήσει απαντήσεις και σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Αθήνα.

Στον Πύργο, η Δέσποινα επιμένει να βρει νύφη από καλή οικογένεια για τον Αρίστο, που αρνείται να εγκαταλείψει την Κανέλα. Ο Σωτηράκης ζηλεύει τη σχέση της Ηλιάνας με τον Ζήση και οι δύο άντρες φτάνουν στα χέρια. Η Κανέλα προσπαθεί να ξεπεράσει τον καημό της, ενώ ο Ζαχαρίας συνεχίζει τις μυστικές συνεννοήσεις του με τον Αρίστο.

Ο Κυριάκος ανησυχεί για τις κινήσεις του Ζαχαρία, την ώρα που η Πωλίνα προσπαθεί να τον συγκρατήσει. Ο Χρήστος μαθαίνει ότι θα βραβευτεί για το σκάκι, αλλά η προοπτική τηλεοπτικής κάλυψης τρομάζει την Ελπίδα, που φοβάται μήπως αποκαλυφθεί η κρυψώνα τους. Το επεισόδιο κλείνει με τον Μάκη να ζητά από τη Χριστίνα να προσέχει τα μικρότερα κορίτσια όσο εκείνος θα λείπει στην Αθήνα.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 22ο. Στις Κουτσουπιές, τα ψέματα και οι αλήθειες αρχίζουν να μπλέκονται σαν τα νήματα σε πλεκτό. Στο τέλος, κανείς δεν θα ξέρει ποιον πρέπει να φοβάται και ποιον να εμπιστευτεί. Η Πωλίνα, εξαντλημένη από τον αναγκαστικό εγκλεισμό της, συγκρούεται με τον Κυριάκο και απαιτεί να σταματήσουν να κρύβονται. Ο Κυριάκος, όμως, πιστεύει ακράδαντα πως ο Ζαχαρίας τούς εκβιάζει.

Την ίδια ώρα, ο Μάκης παίρνει μια επικίνδυνη απόφαση. Παρά την υπόσχεσή του στην Ελπίδα, ξανανοίγει κρυφά την υπόθεση της Λίζας και ετοιμάζεται να φύγει για την Αθήνα, ενώ εκείνη του εμπιστεύεται τον μεγαλύτερο φόβο της: η επικείμενη βράβευση του Χρήστου μπορεί να τη φέρει μπροστά σε κάμερες και να αποκαλύψει την κρυψώνα της.

Στον Πύργο, η Πυργοδέσποινα συγκεντρώνει νύφες για τον Αρίστο, ο οποίος φαίνεται δεκτικός. Την ξέχασε την Κανέλα;

Η Ηλιάνα διώχνει τον πληγωμένο Σωτηράκη, ενώ ένα φιλί της Χριστίνας στέλνει τον Χρήστο στον έβδομο ουρανό.

Ο Βλάσσης ετοιμάζει τον λόγο του για τη βράβευση, χωρίς να ξέρει πως η Ρήνα, η Ποτούλα και η Κανέλα ετοιμάζουν τη δική τους πολιτική παρέμβαση. Κι ενώ όλοι είναι στις δουλειές τους, ο Μάκης είναι άφαντος. Οδηγεί προς την Αθήνα, ενώ το τηλέφωνό του χτυπά και ξαναχτυπά. Τον καλεί η Ελπίδα. Μα δεν το σηκώνει.

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 23ο. Μια εξέγερση ετοιμάζεται στις Κουτσουπιές, βαμμένη κόκκινο ακαζού. Η Ρήνα, η Ποτούλα και η Κανέλα, έτοιμες να ακολουθήσουν τα χνάρια των ανταρτών προγόνων της πρώην προέδρου, ανακαλύπτουν ότι ο Ζήσης είναι έτοιμος να χωρίσει τη Βαγγελιώ. Δεν είναι και απόλυτα σίγουρες, όμως η γυναικεία τους διαίσθηση και το αλάνθαστο αστυνομικό τους δαιμόνιο τις οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα.

Ο Ζαχαρίας, από την άλλη, ως γνήσιος υπερασπιστής της απαγορευμένης αγάπης, βοηθά –με το αζημίωτο, φυσικά– τον Αρίστο να κλέψει την Κανέλα. Θα τον πάρει άραγε χαμπάρι η Πυργοδέσποινα και, αν ναι, τι θα του ζητήσει ως αντάλλαγμα;

Στην Αθήνα, ο Μάκης, εμβρόντητος με όσα του έχει αποκαλύψει η Ελπίδα, συναντά τον δικηγόρο του και του ζητά να ξεκινήσει νέα έρευνα. Με τη στήριξη της Μέλπως, καταφέρνει να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στην Κρίστυ, έστω κι αν είναι για λίγο. Θα τον πιστέψει, όμως, η Ελπίδα κατά την επιστροφή του;

Χθεσινά κρουασανάκια, πονεμένες καρδιές, πράσινα κοστούμια και κρυμμένα τρικάκια. Όλα φαίνονται ύποπτα.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 24ο. Ο Μάκης αποκαλύπτει στην Ελπίδα ότι επισκέφθηκε τον δικηγόρο της Λίζας, αποφασισμένος να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό της. Παρά τον φόβο της, η Ελπίδα υπόσχεται να τον στηρίξει.

Στο χωριό, η Βαγγελιώ επιτίθεται στην Ηλιάνα, πιστεύοντας ότι έχει σχέση με τον Ζήση και ότι σχεδιάζουν διαζύγιο. Η παρεξήγηση ξεκινά από ένα τηλεφώνημα του Ζαχαρία, που στην πραγματικότητα αφορά το σχέδιο του Αρίστου να κλέψει την Κανέλα.

Ο Ζήσης προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τη Βαγγελιώ, αλλά αναγκάζεται να πηδήξει από το μπαλκόνι όταν εμφανίζεται η Φώτω. Παράλληλα, η Ρήνα οργανώνει το γυναικείο μέτωπο «ΜΥΓΕΣ», προκαλώντας νέες εντάσεις.

Ο Χρήστος και η Χριστίνα, μετά από μια σειρά παρεξηγήσεων, έρχονται πιο κοντά και κανονίζουν κρυφό πικνίκ. Την ίδια ώρα, ο Μάκης και η Ελπίδα αποφασίζουν να περάσουν λίγο χρόνο μαζί στη φύση.

Το επεισόδιο κλείνει όταν η Πωλίνα βλέπει τα δύο νεαρά παιδιά να φιλιούνται και προσπαθεί να εμποδίσει τους γονείς τους να τα ανακαλύψουν, προσποιούμενη ότι τη δάγκωσε σκορπιός.

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 25ο. Το τσίμπημα του σκορπιού καλύπτει το ερωτικό ραντεβού των δύο εφήβων, αλλά ανατρέπει τα σχέδια του Μάκη και της Ελπίδας.

Ο Βλάσσης υποπτεύεται μια μεγάλη συνωμοσία εναντίον του και εκθέτει τους φόβους του στην Πυργοδέσποινα, που ανακαλύπτει πως ο Ζαχαρίας δεν είναι όσο πιστός νόμιζε.

Η Φώτω αποφασίζει να μετακομίσει και η ίδια στον Πύργο και κάνει τον δεσμοφύλακα στον γιο της, προκειμένου να μην τα ξαναβρεί με τη Βαγγελιώ.

Ο Μάκης καταφέρνει να κάνει μια τρυφερή χειρονομία για την Ελπίδα, χωρίς αυτή τη φορά να τους διακόψει κανείς. Παράλληλα, η Ρήνα βρίσκεται υπό παρακολούθηση από κατασκόπους που είναι υπεράνω κάθε υποψίας.

Η Κανέλα αρνείται να κάνει οποιαδήποτε γνωμάτευση όσο το ηθικό της είναι στα τάρταρα. Όμως, ένα μήνυμα από τον Αρίστο θα φέρει και πάλι το χαμόγελο στα χείλη της.

Η ημέρα της βράβευσης είναι πιο κοντά απ’ ό,τι υπολογίζουν όλοι και οι «ΜΥΓΕΣ» ετοιμάζονται για το πρώτο τους χτύπημα.

Η κωμική σειρά της ΕΡΤ, σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου, σενάριο των Ανδρέα Δαίδαλου και Νικόλα Στραβοπόδη και σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη, και μ’ ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, φέρνει στην οθόνη ένα χωριό όπου όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους!

Όλα άρχισαν όταν οι Κουτσουπιές κινδύνευσαν να ερημώσουν και μια αγγελία του δημάρχου του χωριού προσκάλεσε κατοίκους της Αθήνας να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Η άφιξή τους, όμως, ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει αντιμέτωπους τους νεοφερμένους με μια κοινότητα που έχει τις δικές της παραδόσεις και… τη δική της άποψη για τη ζωή όλων!

Έτσι, άνθρωποι με διαφορετικές ζωές, χαρακτήρες και συνήθειες αφήνουν την Αθήνα και εγκαθίστανται στις «Κουτσουπιές», καλούμενοι να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Οι πρώτες συναντήσεις με τους παλιούς κατοίκους φέρνουν ανατροπές, απρόβλεπτες συμμαχίες και, φυσικά, αφορμές για γέλιο.

Σενάριο: Ανδρέας Δαίδαλος, Νικόλας Στραβοπόδης, σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Αντώνης Κουνέλας

Μοντάζ: Δημήτρης Μέρας

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας, Μελίνα Λεφαντζή, Δανάη Τάγαρη, Ειρήνη Βαλατσού, Νικόλας Παπαϊωάννου, Ιλιάνα Καραπασιά, Πολυξένη Αλεξίου, Μάνος Καζαμίας, Νάσια Βαλκάνη, Μάνος Τσαγκαράκης, Κατερίνα Γαβαλλά, Κωνσταντίνος Ταταράκης, Άννα Πορφύρη.