Στις Κουτσουπιές, το πιο αγαπημένο χωριό της ελληνικής τηλεόρασης, η ιδιωτικότητα είναι πολυτέλεια, η ελευθερία συλλογική απόφαση και το κουτσομπολιό κοινωνικό λειτούργημα!

Όποιος νομίζει ότι οι «Κουτσουπιές» είναι ένα χωριό όπως όλα τα άλλα, αυταπατάται… Υπάρχουν κανόνες που δεν θα τους βρεις γραμμένους πουθενά, αλλά όλοι τους γνωρίζουν και, κυρίως, τους εφαρμόζουν πιστά!

Η κωμωδία της ΕΡΤ1, που μεταδίδεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 19:00, μας κάνει αυτούς τους άγραφους νόμους γνωστούς μέσα από τρία απολαυστικά νέα τρέιλερ, που βρίσκονται στον «αέρα» της ΕΡΤ.

Άγραφος νόμος Νο1: Προσωπικά δεδομένα -Στις Κουτσουπιές το κουτσομπολιό δεν είναι απλώς συνήθεια, είναι κοινωνική προσφορά!

Άγραφος νόμος Νο2: Ελευθερία – Από τις Κουτσουπιές μπορείς να φύγεις όποτε θέλεις… αρκεί να συμφωνεί το χωριό!

Άγραφος νόμος Νο3: Ιδιωτικότητα – Έχεις μυστικό; Στις Κουτσουπιές ο πιο γρήγορος τρόπος να το μάθουν όλοι είναι να το πεις σε έναν!

Τρεις άγραφοι κανόνες, αλλά ένα κοινό συμπέρασμα: στις Κουτσουπιές η προσωπική ζωή είναι υπόθεση όλων! Κι αν δεν μας πιστεύετε, δεν έχετε παρά να το διαπιστώσετε σε κάθε επεισόδιο της σειράς. Γιατί, παρά τα κουτσομπολιά, τις παρεμβάσεις και τις αποκαλύψεις, η ζωή στο χωριό συνεχίζεται με αμείωτο κέφι!

Η συνέχεια επί της οθόνης! Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ1, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 19:00!