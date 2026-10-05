Οι «Κουτσουπιές», το πιο ανατρεπτικό και γεμάτο απρόοπτα χωριό της ελληνικής τηλεόρασης, ανοίγουν σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, τις πόρτες τους στο κοινό, στις 19:00, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1. Η νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ θα προβάλλεται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, την ίδια ώρα.

Με αφετηρία την ιδέα της Ντίνας Κάσσου, σενάριο των Ανδρέα Δαίδαλου και Νικόλα Στραβοπόδη και σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη, η σειρά, με ένα ξεχωριστό καστ ηθοποιών, μας μεταφέρει σε ένα χωριό όπου τίποτα δεν μένει κρυφό και όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους. Και φυσικά, όταν όλοι ξέρουν τα πάντα, οι ανατροπές και οι κωμικές καταστάσεις δεν αργούν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Όλα άρχισαν όταν οι Κουτσουπιές κινδύνευσαν να ερημώσουν και μια αγγελία του Δημάρχου του χωριού προσκάλεσε κατοίκους της Αθήνας να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Η άφιξή τους, όμως, ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει αντιμέτωπους τους νεοφερμένους με μια κοινότητα που έχει τις δικές της παραδόσεις και… τη δική της άποψη για τη ζωή όλων!

Έτσι, άνθρωποι με διαφορετικές ζωές, χαρακτήρες και συνήθειες αφήνουν την Αθήνα και εγκαθίστανται στις «Κουτσουπιές», καλούμενοι να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Οι πρώτες συναντήσεις με τους παλιούς κατοίκους φέρνουν ανατροπές, απρόβλεπτες συμμαχίες και, φυσικά, αφορμές για γέλιο.

Σενάριο: Ανδρέας Δαίδαλος, Νικόλας Στραβοπόδης, σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Αντώνης Κουνέλας

Μοντάζ: Δημήτρης Μέρας

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας, Μελίνα Λεφαντζή, Δανάη Τάγαρη, Ειρήνη Βαλατσού, Νικόλας Παπαϊωάννου, Ιλιάνα Καραπασιά, Πολυξένη Αλεξίου, Μάνος Καζαμίας, Νάσια Βαλκάνη, Μάνος Τσαγκαράκης, Κατερίνα Γαβαλλά, Κωνσταντίνος Ταταράκης, Άννα Πορφύρη.

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 1ο. Στο μικρό και γραφικό χωριό των Κουτσουπιών, η ζωή κυλάει ήσυχα και αμέριμνα… όλες τις υπόλοιπες μέρες, εκτός από τη σημερινή. Το χωριό ετοιμάζεται όχι μόνο να υποδεχτεί την καινούργια του δασκάλα, αλλά και να αποχαιρετήσει τη μοναδική πολύτεκνη οικογένεια, χάρη στην οποία παρέμενε ανοιχτό το σχολείο. Και όλα αυτά ανήμερα του μνημόσυνου του Αναστάση, του πάλαι ποτέ καφετζή του χωριού.

Οι Κουτσουπιές κινδυνεύουν πλέον όχι μόνο να μείνουν χωρίς σχολείο, αλλά και να ερημώσουν, καθώς ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά. Ο Βλάσσης, πρόεδρος του χωριού, βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του για την αναβίωση των Κουτσουπιών, απευθύνοντας διαδικτυακό κάλεσμα σε υποψήφιους νέους δημότες.

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα, ο Μάκης, χήρος και πατέρας τριών κοριτσιών, παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα σε μια απαιτητική δουλειά και την οικογένειά του. Η Ελπίδα, επίσης μονογονέας, βρίσκεται αντιμέτωπη με το σκληρό bullying που δέχεται στο σχολείο ο γιος της, Χρήστος, ενώ η Πωλίνα και ο Κυριάκος κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους εξαιτίας των χρεών.

Όταν οι τέσσερις οικογένειες δουν το κάλεσμα του Βλάσση, αποφασίζουν να αφήσουν πίσω την Αθήνα και να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στις Κουτσουπιές. Η πραγματικότητα, όμως, που τους περιμένει είναι πολύ διαφορετική, ειδικά σε ένα χωριό που έχει ήδη διχαστεί μπροστά στον ερχομό των νέων κατοίκων.

Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 2ο. Η άφιξη των πρώτων οικογενειών από την Αθήνα φέρνει τα πάνω κάτω στις Κουτσουπιές. Ο Βλάσσης ετοιμάζει μια πανηγυρική υποδοχή, αποφασισμένος να αποδείξει πως το σχέδιό του θα ξαναδώσει ζωή στο χωριό. Η Ρήνα, όμως, κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να διώξει τους καινούργιους κατοίκους, πριν καν προλάβουν να πατήσουν το πόδι τους. Την ίδια ώρα, όσοι κατάφεραν να εγκατασταθούν, διαπιστώνουν πως η πραγματικότητα απέχει πολύ από τη διαφήμιση που τους έφερε στο χωριό, ενώ οι πρώτες γνωριμίες φέρνουν παρεξηγήσεις, εντάσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις.

Η παρουσία μιας νεαρής δασκάλας στις Κουτσουπιές προκαλεί την καχυποψία της Πυργοδέσποινας, ενώ η φυσιογνωμία της Ελπίδας ξυπνά στον Αρίστο μνήμες από τα παλιά. Η γιορτή καλωσορίσματος, όμως, καταλήγει σε χάος, όταν η έκρηξη της Ρήνας οδηγεί τα γεγονότα εκτός ελέγχου και ένα σοβαρό ατύχημα παγώνει ολόκληρο το χωριό.

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 3ο. Η αγωνία για την υγεία του Μάκη και της κυράς Όλγας προκαλεί αναστάτωση, ενώ η Ρήνα φοβάται πως το ατύχημα μπορεί να έχει πολύ πιο σοβαρές συνέπειες απ’ όσες πίστευε. Την ίδια ώρα, ο Μάκης προσπαθεί να πείσει τις κόρες του να δώσουν μια ευκαιρία στη νέα τους ζωή, παρά τις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις των πρώτων ημερών. Η Πυργοδέσποινα βεβαιώνεται πως η άφιξη της Ηλιάνας στο χωριό δεν είναι τυχαία και αποφασίζει να ερευνήσει το παρελθόν της. Η Ελπίδα και ο Χρήστος ετοιμάζονται να φύγουν, όμως η διάκριση του Χρήστου στο σκάκι αναγκάζει τον πρόεδρο να αλλάξει στάση και να κάνει τα πάντα για να τους κρατήσει στο χωριό.

Η άφιξη της Κανέλας με το πτυχίο της ενθουσιάζει τον Βλάσση, που σπεύδει να απαθανατίσει παλιούς και νέους κατοίκους σε μια κοινή αναμνηστική φωτογραφία. Οι Κουτσουπιές γυρίζουν σελίδα.

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 4ο. Μια νέα μέρα ξημερώνει στις Κουτσουπιές. Το σχολικό κουδούνι ηχεί και οι τοίχοι του –πάλαι ποτέ– άδειου σχολείου ετοιμάζονται να υποδεχθούν τα βλαστάρια. Η μέρα που πέρασε, βρήκε τους ανθρώπους του χωριού να ερωτοτροπούν, να μαγειρεύουν, να φτιάχνουν γλυκά και να γεμίζουν ψείρες. Κι όσα σχέδια καταστρώνονται απ’ τα παιδιά τη νύχτα, υπό τους ήχους μιας κατσικούλας που βοσκάει, θα γίνουν ο πρωινός εφιάλτης των μεγάλων.

Η Πυργοδέσποινα δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Υπό το άγρυπνο βλέμμα της, η Ηλιάνα θα αποκτήσει έναν φύλακα – όχι όμως και άγγελο. Η Κανέλα θα βιώσει την προδοσία του Αρίστου και ο Κυριάκος με την Πωλίνα θα παλέψουν άλλη μια μέρα να κρατήσουν κρυφό το μυστικό τους. Ο Ζαχαρίας, όμως, θα είναι αυτός που θα φέρει στο φως μια καλά θαμμένη αλήθεια.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 19:00

Επεισόδιο 5ο. Η εξαφάνιση της Βάσιας και της Αννούλας αναστατώνει τις Κουτσουπιές και, μέσα σε λίγα λεπτά, όλο το χωριό είναι στο πόδι. Ο Μάκης πανικοβάλλεται, η Ηλιάνα πνίγεται στις ενοχές κι ο Βλάσης προσπαθεί να πείσει τους πάντες ότι στις Κουτσουπιές «δεν κινδυνεύει κανείς» – την ώρα που κανείς δεν ξέρει πού βρίσκονται δύο μικρά παιδιά.

Μόνο που δεν λείπουν μονάχα τα μικρά παιδιά: η Βάσια και η Αννούλα είναι μαζί με τον Χρήστο και τη Χριστίνα και, έχοντας οργανώσει τη μεγάλη απόδραση προς την Αθήνα, κρύβονται περιμένοντας να νυχτώσει. Κι ενώ «ο κόσμος καίγεται», η Κανέλα είναι σίγουρη ότι ο Αρίστος έχει αρραβωνιαστεί την Ηλιάνα και θέλει να πέσει να πεθάνει.

Ο Μάκης κι η Ελπίδα συνειδητοποιούν πως θα έπρεπε να είχαν δώσει περισσότερη σημασία στα παιδιά τους, κι αυτό μοιάζει να τους φέρνει πιο κοντά. Η Ρήνα, η οποία θα διαλευκάνει το μυστήριο της εξαφάνισης, βρίσκει την ευκαιρία να διώξει μια και καλή τους Αθηναίους από το χωριό της: στήνει ολόκληρη επιχείρηση παραπληροφόρησης, στέλνοντας τους δύο γονείς να ψάχνουν τα παιδιά τους στην πρωτεύουσα.

Παιδιά χάνονται, και παιδιά έχουν πάρει τον δρόμο τους: η Βαγγελιώ λιποθυμά στην πλατεία του χωριού κι η Κανέλα ανακοινώνει, πανηγυρικά, το νέο: το πρώτο κουτσουπάκι είναι καθ’ οδόν!