Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των τριών επιτροπών, τα βραβεία των διαγωνισμών Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου, έτους 2024.

Αναλυτικά, τα βραβεία έχουν ως εξής:

Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου

Το βραβείο απονέμεται ομόφωνα από κοινού σε δύο θεατρικά έργα:

Α) «ΖΩΟΥΛΑ» του Αθανάσιου Σερέφα, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «Τόνυ Σοπράνο», με το εξής σκεπτικό:

Πρωτότυπο θεατρικό έργο που παρουσιάζει τη ζωή του ανθρώπου σε 22 εικόνες συνθέτοντας μία καλά δομημένη, ενιαία δραματουργική πορεία. Το έργο διακρίνεται για τη θεατρική του οικονομία και την αφηγηματική του ταχύτητα, τις εναλλαγές ατμόσφαιρας, τους καλογραμμένους διαλόγους καθώς και για το ελλειπτικό του ύφος, το οποίο του προσδίδει ποιητικές προεκτάσεις. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα/αξιόλογη είναι η ανάπτυξη της προβληματικής που αφορά στα κρίσιμα υπαρξιακά ερωτήματα στη σύγχρονη εποχή.

Β) «ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ» του Φοίβου Μπότση, το οποίο υποβλήθηκε στον διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «ΜΙΛΟΥ» με το εξής σκεπτικό:

Δύο εξαιρετικής ευαισθησίας παράλληλοι μονόλογοι που αναδεικνύουν με αμεσότητα και τρυφερότητα τα ζητήματα της πατρότητας και της απώλειας. Το έργο αναπτύσσεται με καθαρούς άξονες, εσωτερικό κλιμακούμενο ρυθμό και στιγμές ποιητικής έντασης. Με δραματουργική πύκνωση και άμεση, λιτή αλλά ιδιαίτερα εκφραστική χρήση της γλώσσας που δείχνει ωριμότητα στη γραφή.

Το χρηματικό έπαθλο του βραβείου αυτού είναι επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε επίσης να απονείμει και τρεις Επαίνους στα εξής έργα:

Α) «Νυχτοπεταλούδα», της Τρισεύγενης Αδαμοπούλου, το οποίο υποβλήθηκε στον διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «Edith Mopth», με το εξής σκεπτικό:

Ποιητικό κείμενο με απαστράπτουσα γλώσσα και εξαιρετικούς αιφνιδιασμούς. Ως κυρίαρχα προσόντα του αναδεικνύονται η υφέρπουσα τρυφερότητα απέναντι σε σκληρούς μετεωρισμούς και η δημιουργία ενός εξαιρετικά δυνατού δραματουργικά ανάγλυφου χαρακτήρα.

Β) «L’ Appel Du Vide», της Δέσποινας Αποστολίδου, το οποίο υποβλήθηκε στον διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «Χ. Αναστασιάδης», με το εξής σκεπτικό:

Έργο έντονα αλληγορικό και με ελαφρά ειρωνεία, αντιμετωπίζει ασυνήθιστα ένα βαθιά υπαρξιακό θέμα. Διακρίνεται για την εύστοχη δραματουργική του ανάπτυξη και τα τολμηρά ζητήματα που θέτει.

Γ) «ΕΔΩ ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ», του Κωνσταντίνου Ματσούκα, το οποίο υποβλήθηκε στον διαγωνισμό με τo ψευδώνυμο «ΦΑΡΜΑΚΟΣ», με το εξής σκεπτικό:

Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αναδεικνύεται από τον συγγραφέα με τον ήπιο, λιτό, χαμηλών τόνων αλλά στιβαρό χειρισμό του. Έξυπνη δραματουργία, η οποία ακολουθεί καθαρές υποκριτικές γραμμές.

Συνολικά υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό 73 έργα.

Η Επιτροπή Κρατικού Βραβείου Συγγραφής Θεατρικού Έργου, αποτελείτο από τους:

* Νικόλαο Διαμαντή, σκηνοθέτη, ως πρόεδρο και τα μέλη:

* Δρ. Αμαλία Κοντογιάννη, θεατρολόγο, προϊσταμένη του Τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου και Δραματολογίου στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος,

* Πηνελόπη (Πέγκυ) Σταθακοπούλου, ηθοποιό,

* Ανδρέα Φλουράκη, θεατρικό συγγραφέα,

* Δρ. Ειρήνη Μουντράκη, θεατρολόγο-κριτικό Θεάτρου, προϊσταμένη Δραματολογίου, Βιβλιοθήκης, Αρχείου και Διεθνών Σχέσεων του Εθνικού Θεάτρου.

Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά

Το βραβείο απονέμεται ομόφωνα:

Στο θεατρικό έργο «#Το μπαλκόνι μας» της Αγγελικής Δαρλάση, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «Θεόδωρος Ντίλαν», με το εξής σκεπτικό:

Το έργο συνιστά μια αξιόλογη συμβολή στη σύγχρονη παιδική και εφηβική δραματουργία, συνδυάζοντας στοιχεία ρεαλισμού με διακριτές ποιητικές και συμβολιστικές αναφορές. Η επιλογή του ποιητικού λόγου σε καίριες στιγμές ενισχύει τη συμβολική διάσταση της αφήγησης, χωρίς να αλλοιώνει τον ρεαλιστικό πυρήνα του έργου. Η συγγραφέας διερευνά ζητήματα αυτογνωσίας αλλά και διαγενεακής επικοινωνίας. Η δομή του έργου είναι στέρεη, υπάρχει σαφής δραματική οικονομία ενώ οι διάλογοι διατηρούν τη θεατρική προφορικότητα. Η σκηνική δράση προοδευτικά μετασχηματίζεται σε ένα πεδίο ανταλλαγής εμπειριών και αξιών, όπου το θέατρο λειτουργεί ως φορέας ανάδειξης αλλά και καλλιέργειας της ενσυναίσθησης. Το μπαλκόνι μας αναδεικνύει τη δυνατότητα του θεάτρου να καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και τον στοχασμό, αποτελώντας ένα πολυεπίπεδο και παιδαγωγικά εύστοχο κείμενο, με σκηνική ευελιξία, που το καθιστά άμεσα παραστάσιμο, από δύο ή περισσότερους ηθοποιούς, ανάλογα με την παραγωγή.

Το χρηματικό έπαθλο του βραβείου αυτού είναι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε, επίσης, να απονείμει και δύο Επαίνους σε μια συμβολική προσπάθεια να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, σε δύο αρχαιόθεμα έργα, που, αν και διατηρούν στενή σχέση με μια πιο «σχολειοποιημένη» αντιμετώπιση του θεάτρου για ανήλικους θεατές, έχουν αναμφισβήτητα δραματική φόρμα και σκηνικές αρετές:

Α) «Ιλιοδύσσεια (Ολόκληρος ο Όμηρος σε μία παράσταση)», του Κωνσταντίνου Κυριακού, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «Άχθος Αρούρης», με το εξής σκεπτικό:

Πρόκειται για ένα έργο που αξιοποιεί το υλικό των ομηρικών επών. Είναι το αντίστοιχο «Όλος ο Σαίξπηρ σε μία ώρα», συνδυάζει Ιλιάδα και Οδύσσεια με ευφάνταστο τρόπο, με δραματική και σκηνική οικονομία (5 ηθοποιοί, σαφείς σκηνικές οδηγίες) και αξιόλογη πραγμάτευση ενός ευρύτατου θεματικού υλικού για θεατρική και θεατροπαιδαγωγική χρήση.

Β) «Το Μενταγιόν Του Ηρακλή» του Δημήτριου Λαλούμη, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «ΕΓΩ», με το εξής σκεπτικό:

Πρόκειται για ένα αξιόλογο έργο με θέμα αντλημένο από την αρχαία μυθολογία και αποτελεσματική διαχείριση αυτού του υλικού. Έχει σκηνικές αρετές (αναλυτικές και σαφείς σκηνικές οδηγίες, έξυπνοι διάλογοι) που θα μπορούσαν να αναδειχθούν από μια πιθανή σκηνοθετική προσέγγιση, πιο ταιριαστή με το είδος του μουσικού θεάτρου, αφού υπάρχουν και τραγούδια με πρωτότυπους στίχους.

Συνολικά υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό 28 έργα.

Η Επιτροπή Κρατικού Βραβείου Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά αποτελείτο από τους:

* Παναγιώτη (Τάκη) Τζαμαργιά, σκηνοθέτη – ηθοποιό, εκπαιδευτικό, μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Ε.Κ.Π.Α., ως πρόεδρο και τα μέλη:

* Εδουάρδο-Δημήτριο Γεωργίου, ηθοποιό, σκηνογράφο – αρχιτέκτονα,

* Μαρία Δημάκη-Ζώρα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Θεατρολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία: Νεοελληνική Δραματουργία και Πολιτισμός» και σύμβουλο- καθηγήτρια στο ΕΑΠ, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή»,

* Δήμητρα-Βικτωρία (Μίκα) Πανάγου, θεατρική συγγραφέα – σκηνογράφο,

* Δρ. Κωνσταντίνο Μπούρα, θεατρολόγο, μεταφρασεολόγο, κριτικό θεάτρου.

Κρατικό Βραβείο για Νέους Θεατρικούς Συγγραφείς «Χρύσα Σπηλιώτη»

Το βραβείο απονέμεται ομόφωνα:

Στο θεατρικό έργο «Κίτρο» της Ελένης Μιχαέλας Σφετσιώρη, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «Winnie Pooh», με το εξής σκεπτικό:

Πέρα από τις εμφανείς συγγραφικές του αρετές, το «Κίτρο» διαθέτει φυσικότητα στους διαλόγους αλλά και κάτι το ανεπιτήδευτο: η δραματική στιγμή στην οποία βρίσκονται δεν κάνει τα νέα αυτά παιδιά να μιλούν αφύσικα ή να επικεντρώνονται στο ζήτημα της ιστορικής αυτής βραδιάς. Η συζήτησή τους είναι όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς από δυο φοιτητές της ηλικίας τους. Γνωρίζονται, φλερτάρουν διακριτικά, ξεχνούν για λίγο πού είναι και γιατί. Δύσκολα θα πίστευε κανείς πως ένα έργο με αυτή τη θεματολογία θα μπορούσε να είναι πρωτότυπο. Και όμως…

Το χρηματικό έπαθλο του βραβείου αυτού είναι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Επίσης, η Επιτροπή, προς ενθάρρυνση των συγγραφέων των οποίων τα έργα κρίθηκαν ως καλύτερα, ομόφωνα αποφάσισε να απονείμει και έναν Έπαινο, στο έργο:

«Η Λεγεώνα», του Ιωάννη Διαμαντή, το οποίο υποβλήθηκε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο «…Πάρης Σκιαδάς», με το εξής σκεπτικό:

Έχει ρηξικέλευθη μορφή, ευφυείς ανατροπές και απρόσμενο φινάλε.

Συνολικά υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό 50 έργα.

Η Επιτροπή Κρατικού Βραβείου για Νέους Θεατρικούς Συγγραφείς «Χρύσα Σπηλιώτη» αποτελούνταν από τους:

* Αναστάσιο (Τάσο) Πυργιέρη, ηθοποιό, σκηνοθέτη, ως πρόεδρο και τα μέλη:

* Κωνσταντίνο Μάγνη, δημοσιογράφο, συγγραφέα,

* Παναγιώτα (Γιώτα) Παναγή, σκηνοθέτιδα δραματουργό,

Μαρία (Μαίρη) Σιδηρά, φιλόλογο εκπαιδευτικό συγγραφέα,

* Βουδικλάρη Γεώργιο, κριτικό θεάτρου & Χορού.