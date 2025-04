Κρατούμενοι στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Διαβατών, χτυπούν με τα χέρια τους μέρη του σώματός τους ή άλλα αντικείμενα και παράγουν έναν ρυθμικό ήχο. Μαθητές του 3ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, αλλά και του νεοϊδρυθέντος Δημοτικού Σχολείου που λειτουργούν μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα, συμμετέχουν σε παράσταση που βασίζεται στο Body Percussion. Μια παράσταση, η οποία απευθύνεται σε συγκρατούμενους και εκπαιδευτικούς τους, όπως και σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους που βρίσκονται στο χώρο.

Το Body Percussion είναι η τεχνική δημιουργίας ρυθμού και ήχου, χρησιμοποιώντας το ίδιο το σώμα ως μουσικό όργανο. Ο κρατούμενοι – μαθητές διδάχτηκαν τη συγκεκριμένη τεχνική, καθώς συμμετείχαν τους τελευταίους μήνες σε σχετικό καλλιτεχνικό – μουσικό εργαστήρι, που πραγματοποιείται σε συνεργασία των Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του σωφρονιστικού καταστήματος, με την Εθνική Λυρική Σκηνή.

«Το τμήμα Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής υλοποιεί προγράμματα μουσικής και χορού σε πέντε καταστήματα κράτησης σε όλη τη χώρα κι ένα από αυτά είναι των Διαβατών», δήλωσε η Καλλιρόη Παπαδοπούλου, υπεύθυνη παραγωγής του συγκεκριμένου τμήματος, εξηγώντας πως οι δράσεις αυτές θέτουν στο επίκεντρο τη μουσική, το σώμα και τον ρυθμό και έχουν ως στόχο την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της ομαδικότητας, της αλληλεπίδρασης καθώς και της ελεύθερης έκφρασης.

Με παλαμάκια αλλά και χτυπήματα των δακτύλων μεταξύ τους, χτυπήματα των χεριών στο στήθος και στα πόδια, σφυρίγματα, καθώς και χτυπήματα των ποδιών στο πάτωμα, κρατούν τον ρυθμό και παράγει ο καθένας έναν μοναδικό ήχο, που καθώς συντονίζεται με του διπλανού του, προσφέρει το μουσικό αποτέλεσμα.

Ανάμεσά τους, βρίσκονται οι μουσικοί Αλέξανδρος Ιωάννου και Αλέξανδρος Μποτσφάρης με τους οποίους πορεύτηκαν όλο αυτό το διάστημα, καθώς και ο Δημήτρης Δημητρόπουλος, που ήταν η τελευταία προσθήκη στην ομάδα και συνόδευε τα κρουστά με την κιθάρα και τη φωνή του. Οι τρεις τους έκαναν λόγο για μία μοναδική εμπειρία, αφού έως τώρα δεν είχαν ζήσει κάτι αντίστοιχο, μίλησαν για τον κώδικα επικοινωνίας που κατάφεραν να αναπτύξουν με τους κρατούμενους – συμμετέχοντες στο εργαστήριο και φυσικά για τις δυσκολίες που συνάντησαν στις είκοσι συναντήσεις τους από τον περασμένο Νοέμβριο έως σήμερα, που είχαν να κάνουν τόσο με τη γλώσσα, όσο και με προσθαφαιρέσεις συμμετεχόντων, που οφείλονταν σε κάποιες αποφυλακίσεις.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Διαβατών Μαίρη Γκρίζου, οι αλλοδαποί μαθητές δείχνουν την προτίμησή τους σε εργαστήρια τέχνης, όπως ζωγραφική και μουσική, σε σχέση με αυτά του θεάτρου ή της δημιουργικής γραφής, που απαιτούν καλύτερη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Από την πλευρά του, ο εκπαιδευτικός Αναστάσιος Τζιντζίδης, που διδάσκει στο δημοτικό σχολείο των φυλακών, παρατήρησε ότι η διάθεση των μαθητών του άλλαζε προς το καλύτερο μετά από κάθε συμμετοχή στο εργαστήριο, ενώ κάθε φορά υπήρχε έντονη προσμονή για τη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας.

Στην παράσταση, εκτός από κρουστά σώματος, επιστρατεύτηκαν και μουσικά όργανα όπως καστανιέτες, ζίλιες, κλάβες, μαράκες, τουμπελέκι και ντέφι. Ακόμη κι αυτοί που ένιωθαν άβολα για την πρώτη τους εμφάνιση μπροστά σε κοινό, κάτω από το γείσο του καπέλου τους μπορούσε κανείς να διακρίνει το χαμόγελό τους, ενώ σύμφωνα με τον δάσκαλό τους, η εκδήλωση και το χειροκρότημα που εισέπραξαν, ανέβασε την αυτοεκτίμησή τους.

Το ολιγόλεπτο πρόγραμμα που παρουσίασαν ήταν …ροκ και ακούστηκαν -μεταξύ άλλων- το «Stuck in the middle with you» και το «I heard it through the grapevine», ενώ στο «Σαν τον καραγκιόζη» του Διονύση Σαββόπουλου, συμμετείχε με ενθουσιασμό και το κοινό, δίνοντας επίσης ρυθμό με χτυπήματα και παλαμάκια, των οποίων ο ήχος έγινε ακανόνιστος και πολύ δυνατός στο τέλος της παράστασης.