Με περισσότερους από 400 εκθέτες από 35 χώρες απ’ όλο τον κόσμο η Cremona Musica International Exhibitions and Festival, επιβεβαιώνει την ισχυρή διεθνή της παρουσία, τοποθετώντας την ως τη μοναδική έκθεση του είδους της στην Ιταλία και την Ευρώπη.

Το φεστιβάλ/έκθεση πραγματοποιήθηκε από 26 έως 28 Σεπτεμβρίου στην Κρεμόνα της Βόρειας Ιταλίας. Το τριήμερο του φεστιβάλ/έκθεσης έλαβαν χώρα 200 εκδηλώσεις και συμμετείχαν περισσότεροι από 80 επίσημοι αγοραστές από 25 χώρες, με την υποστήριξη της ICE Agenzia.

Δίπλα στο κοινό των επαγγελματιών βρέθηκε και η ποικιλόμορφη κοινότητα των ερασιτεχνών μουσικών και των λάτρεις της μουσικής γενικότερα. «Το πρόγραμμα είναι πάντα πολύ πλούσιο και ποικίλο – εξηγούν οι διοργανωτές – επειδή απευθύνεται σε ένα ευρύ και πολύ ετερογενές κοινό που αποτελείται όχι μόνο από επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικούς, κατασκευαστές οργάνων και αξεσουάρ, εμπόρους, εκδότες μουσικής, δασκάλους και μαθητές, ακαδημίες μουσικής και ωδεία, επενδυτές σε όργανα υψηλής αξίας, καλλιτεχνικούς διευθυντές θεάτρων και αιθουσών συναυλιών, αλλά και στο ευρύ κοινό που αγαπά την καλή μουσική: Μια ευκαιρία για να κάνουμε απολογισμό της μουσικής που παίζεται, διδάσκεται στα σχολεία και των νέων τεχνολογιών. Ένας χώρος ανοιχτός στη σύμπτυξη του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της μουσικής και των μουσικών» επισημαίνουν σε σχετική ανακοίνωση.

«Η Cremona Musica είναι η εκδήλωση της μουσικής par excellence και η Κρεμόνα είναι η πρωτεύουσά της», δηλώνει ο πρόεδρος της CremonaFiere Roberto Biloni.