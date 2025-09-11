Ένα νέο τραγούδι σε μουσική του Αντώνη Μιτζέλου και σε ερμηνεία της Κρινιώς Νικολάου έρχεται ως συνέχεια της συνεργασίας των δυο καλλιτεχνών που ξεκίνησε πέρυσι με μια σειρά επιτυχημένων εμφανίσεων.

Οι στίχοι ανήκουν στη Μαρία Μαγκανάρη και είναι εμπνευσμένοι από το γνωστό ανθάκι της Κρήτης, που αλλιώς το λένε «κρινάκι του Μίνωα» ή κρίνο της Κνωσσού. Ήταν σύμβολο των Βασιλιάδων, λατρεύτηκαν ως ιερά λουλούδια την Μινωική Κρήτη και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι με τα θεϊκά κρινάκια συνόδευαν τα πλοία που έφευγαν με τα πιθάρια τους γεμάτα λάδι, κρασί και ζαφορά. Η «ζωή» του κρίνου συγκίνησε τους δημιουργούς του τραγουδιού γιατί, εκτός της ιδιαιτερότητας του να ανθίζει στην άμμο μέσα στον καυτό ήλιο του καλοκαιριού, τα κάτασπρα συμμετρικά, αρωματικά άνθη του ανθίζουν μόνο την περίοδο και τις ώρες εκείνες που εμφανίζονται οι πεταλούδες της νύχτας, που είναι οι μόνες που τα γονιμοποιούν. Η μόνη περίοδος που αναπαράγονται αυτά τα κρινάκια είναι εκείνη που εμφανίζονται οι συγκεκριμένες πεταλούδες, οπότε η …αλληλεξάρτησή τους είναι .. σχεδόν ερωτική!

Ο Έρως ενσαρκώνει όχι μόνο τη δύναμη της ερωτικής αγάπης αλλά και τη δημιουργική δύναμη της αεικίνητης φύσης, αποτελούσε άλλωστε το πρωτότοκο Φως που ευθύνεται για την ύπαρξη και την τάξη όλων των πραγμάτων στο Σύμπαν. Ερωτικό τραγούδι λοιπόν, δοσμένο ποιητικά σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο με ένα τρόπο ευγενή και μοναδικό από τη Μαρία Μαγκανάρη. Η μουσική του Αντώνη Μιτζέλου ενώνει εύστοχα για μια ακόμη φορά το κρητικό ηχόχρωμα με τον σύγχρονο ηλεκτρικό ήχο και η χειμαρρώδης και συναισθηματικά φορτισμένη ερμηνεία της Κρινιώς Νικολάου, απογειώνει το τραγούδι.

Ακούστε το τραγούδι:

Spotify: https://bit.ly/4m5bKyb

iTunes/ Apple music: https://apple.co/46akld2

Deezer: https://bit.ly/3I61lVe

Στίχοι : Το κρινάκι της άμμου

Στην άμμο βαθιά ρίζωσα

του Μίνωα κρινάκι

Να γίνεις πεταλούδα μου

Να γίνω τραγουδάκι

Ήρθες και πέταξες κοντά

στ’ ανθού μου την αγκάλη

και κάθε που ξανοίγεσαι

να σε γυρεύω πάλι

Δεν έχω χρώματα πολλά

για να τα ρίξω βέλη

Να σε μαγεύουν να γυρνάς

στ’ ανθήρα μου το μέλι

Το άρωμά μου αγάπη μου

κι αυτό δεν περισσεύει

Μα της αλμύρας το νερό

τις ρίζες μου θεριεύει

Όπως τα κρίνα έτσι κι εγώ

Λευκό κι ερωτευμένο

Το σούρουπο θα τραγουδώ

τις νύχτες θα σωπαίνω

Μια πεταλούδα θα ζητώ

που μου ‘ταζε χειμώνες

κι απόμειναν οι ρίζες μου

να μαραζώνουν μόνες

Μη μου θυμώνεις θάλασσα

που ρίζωσα στην άμμο

Κι η πεταλούδα μου πετά

κι εγώ πια δε τη φτάνω

Φτερά να βγάνω δε μπορώ

μα θα της πω τραγούδι

που θα’ μαι εγώ τ’ αερικό

κι εκείνη το λουλούδι

Να νιώσει πώς μελαγχολεί

ο ανθός μου και πονάει

όταν εκείνη αλλού πετά

και έρωτες κερνάει

Θυμήσου πεταλούδα μου

πως εύκολα ξεχνάω

κι αν επιστρέψεις Αύγουστο

πάλι θα σ’ αγαπάω

Credits

Σύνθεση: Αντώνης Μιτζέλος

Στίχοι: Μαρία Μαγκανάρη

Ερμηνεία: Κρινιώ Νικολάου

Πιάνο, Πλήκρτα : Γιώργος Τσολάκος

Κρητική Λύρα : Αναστασάκης Ανδρέας

Μπάσο: Σάκης Κατσάτσος

Τύμπανα : Βαγγέλης Παπαχριστόπουλος

Κρουστά, Φωνητικά,Ηχοληψία,Μίξη: Γιώργος Αβραμίδης

Ενορχήστρωση, Κιθάρες, Φωνητικά : Αντώνης Μιτζέλος

Η ηχογράφηση έγινε στο 101 SOUND STUDIOS – ATHENS