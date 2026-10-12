Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του άλμπουμ «Το 10 το καλό» της Κρινιώς Νικολάου, στον Ιανό. Η φιλόξενη αίθουσα εκδηλώσεων του Ιανού, γέμισε από φίλους, ανθρώπους του πολιτισμού, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες και αγαπημένα πρόσωπα.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από το Ogdoo Music, με μουσική της Κρινιώς Νικολάου και στίχους της Γιόλας Αργυροπούλου και περιλαμβάνει επτά τραγούδια που έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν τη δική τους σχέση με το κοινό.

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς; Η Μαρία Μπεκατώρου… τραγουδίστρια!

Η αγαπημένη παρουσιάστρια έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία και μας σύστησε μια πλευρά της που μέχρι σήμερα δεν είχαμε γνωρίσει με αυτόν τον τρόπο. Εδώ η Μαρία Μπεκατώρου δεν ήταν η παρουσιάστρια που γνωρίζουμε από την τηλεόραση, αλλά η τραγουδίστρια. Και μάλιστα μια τραγουδίστρια που μπήκε στη διαδικασία να ερμηνεύσει ένα τραγούδι το οποίο, όπως η ίδια εξομολογήθηκε με συγκίνηση, ένιωσε σαν να αφηγείται τη δική της ζωή. Η φράση της ήταν αποκαλυπτική: «άκουγε τη ζωή της μέσα σε ένα τραγούδι».

Τα επτά τραγούδια του άλμπουμ ακούστηκαν ζωντανά και η Κρινιώ Νικολάου κάθισε στο πιάνο. Η Κρινιώ και η Γιόλα Αργυροπούλου ωστόσο, είχαν κρυμμένο άλλον έναν άσσο στο μανίκι: « Ο πιανίστας και ο χρόνος»: ένα τραγούδι αποκλειστικά γραμμένο για το τέλος αυτής της μοναδικής βραδιάς.