Στη Γάνδη θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή 20/02 ειδικό κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να συναντήσει τον κάτοχο των φωτογραφιών που τεκμηριώνουν την εκτέλεση στην Καισαριανή των 200 κομμουνιστών από τους Ναζί, το 1944. Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την ναζιστική θηριωδία δείχνουν την πορεία και τις τελευταίες στιγμές των 200 Ελλήνων πριν την εκτέλεσή τους στο σκοπευτήριο της Καισαριανής. Αν επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους, θα θεωρηθούν ντοκουμέντο φωτογραφικής τεκμηρίωσης για μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα των Ναζί.

Η διαδικασία, που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, θα ξεκινήσει με την πιστοποίηση της αυθεντικότητας του υλικού, και της νομιμότητας της προέλευσής του. Τις προηγούμενες μέρες το Υπουργείο φρόντισε να ανακηρύξει μνημείο ιστορικής κληρονομιάς το φωτογραφικό υλικό, που έχει στην κατοχή του ο Βέλγος δημοπράτης, για να ξεκλειδώσει το νομικό έρεισμα για την διεκδίκησή τους. Παράλληλα η κίνηση αυτή σταματά αυτόματα κάθε προσπάθεια ή δυνατότητα του κατόχου τους να τις διαθέσει έναντι αμοιβής σε οποιονδήποτε, πλην του ελληνικού κράτους.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεότερων Μνημείων, λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας των φωτογραφιών, με την υπουργό Πολιτισμού να δηλώνει πως τα ντοκουμέντα αποτελούν σημαντικά τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Η επιχείρηση για τη διεκδίκηση και τον επαναπατρισμό των συγκλονιστικών φωτογραφιών από την εκτέλεση των αγωνιστών στην Καισαριανή εισέρχεται σήμερα στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το κρίσιμο ραντεβού της ελληνικής αποστολής με τον συλλέκτη έχει “κλειδώσει” για το πρωί της Παρασκευής, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μεθοδικά οργανωμένης επιχείρησης του υπουργείου Πολιτισμού.

Έμπειρα στελέχη και εμπειρογνώμονες του υπουργείου θα βρεθούν στα γραφεία της εταιρείας του κατόχου, έχοντας μαζί τους όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Το πρώτο και κρισιμότερο βήμα είναι ο έλεγχος της εγκυρότητας και της γνησιότητας των φωτογραφιών. Μόλις ολοκληρωθεί η επιστημονική επικύρωση, η ελληνική πλευρά θα προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση της συλλογής ως μνημείο της χώρας.

Το επόμενο στάδιο είναι αν η συλλογή θα αποκτηθεί από την Ελλάδα με αγορά ή με υποχρεωτική παραχώρηση, λόγω του μνημειακού τους χαρακτήρα.

Η όλη διαδικασία της αυτοψίας αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε με έξι ώρες και θα ολοκληρωθεί σήμερα το μεσημέρι. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την έκβαση της αποστολής θα γίνουν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το χρονικό της αιματοβαμμένης Πρωτομαγιάς στην Καισαριανή

Η αιματοβαμμένη Πρωτομαγιά του 1944 έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη, εξαιτίας του τρομερού μαζικού εγκλήματος, που έγινε από τους Ναζί στην Καισαριανή.

Στις 27 Απριλίου του 1944 διμοιρία του 8ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ Πελοποννήσου σκοτώνει, σε ενέδρα στον δρόμο Μολάων Σπάρτης στη Λακωνία, τον Γερμανό στρατιωτικό διοικητή Πελοποννήσου, στρατηγό Φράντς Κρεχ και τρεις άνδρες της συνοδείας του. Σε αντίποινα, ο στρατός κατοχής αποφάσισε «την εκτέλεση 200 κομμουνιστών, καθώς και την εκτέλεση όλων των ανδρών που θα συλλαμβάνονται μεταξύ Μολάων και Σπάρτης».

Παρά τις προσπάθειες των οργανώσεων του ΕΑΜ και του αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού για τη διάσωσή τους, η απόφαση υλοποιήθηκε και οι εκτελέσεις των 200 έγιναν την 1η Μαΐου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Από αυτούς, οι 170 ήταν πρώην κρατούμενοι των φυλακών της Ακροναυπλίας και οι 30 πρώην εξόριστοι από την Ανάφη, που είχαν συλληφθεί για «κομμουνιστική δράση» πριν από την Κατοχή.