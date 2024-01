Ο Ρωμανός Μαρούδης συστήνει στο ελληνικό κοινό τον σημαντικό Αμερικανό συγγραφέα και σεναριογράφο, Ντάγκλας Κάρτερ Μπιν, επιλέγοντας να ανεβάσει στη σκηνή του AlteraPars το υποψήφιο για Tony, The Little Dog Laughed, με τον ελληνικό τίτλο «Κρυφτό». Πρεμιέρα 22 Ιανουαρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου:

Πώς θα ήταν αν το είδωλό σου στον καθρέφτη ήταν κάποιος άλλος;

Πώς θα ήταν αν αυτό το είδωλο όριζε την ζωή σου;

Πώς θα ήταν αν η ζωή ήταν ένα παιχνίδι;

Πώς θα ήταν αν αυτό το παιχνίδι ήταν το κρυφτό;

Ο Μίτσελ, ένας ανερχόμενος ηθοποιός που πάσχει, όπως λέει η μάνατζέρ του, από μίας ελαφριάς μορφής επαναλαμβανόμενου τύπου ομοφυλοφιλία.

Η Νταϊάν, η προαναφερθείσα μάνατζερ του Μίτσελ, που παλεύει για την ανέλιξή τους με κάθε τρόπο.

Ο Άλεξ, ένας ετεροφυλόφιλος πόρνος που πάει με άνδρες για τα προς το ζην.

Η Έλεν, η κοπέλα του Άλεξ, που σαν ένα παιδί πεταγμένο στην ενήλικη ζωή, βλέπει να χάνει τα στηρίγματά της το ένα μετά το άλλο.

Ο Μίτσελ γνωρίζει τον Άλεξ και ερωτεύονται. Μόνο που η Νταϊάν, έχει αντίρρηση. Ένας ανερχόμενος ηθοποιός του Χόλιγουντ δεν μπορεί να είναι γκέι. Και ο Άλεξ δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα call-boy. Αντίρρηση σε αυτόν τον έρωτα έχει και η Έλεν, η κοπέλα του Άλεξ. Όλοι αυτοί μπλεγμένοι στην ίδια ιστορία προσπαθούν να φτάσουν στο δικό τους ευτυχισμένο φινάλε! Ή τουλάχιστον σε αυτό που θα μοιάζει με ευτυχισμένο φινάλε…

Το Κρυφτό του Ντάγκλας Κάρτερ Μπιν είναι ένα παιχνίδι, το παιχνίδι των σχέσεων αλλά και των καταπιεσμένων συναισθημάτων, της μοναξιάς αλλά και της ευτυχίας, της καταξίωσης αλλά και της προσωπικής ταυτότητας, των ευθυνών που αντιμετωπίζουμε αλλά και που αποφεύγουμε. Είναι ένα κρυφτό. Από τους άλλους… Από τον ίδιο τους τον εαυτό…

Το έργο, ένα μοναδικό μείγμα χιούμορ και συναισθημάτων, αποτελεί ένα φρέσκο, πνευματώδες, παιχνιδιάρικο και προκλητικό ξεγύμνωμα των πρωταγωνιστών. Ή και των θεατών. Φτου και βγαίνω…

Ο Ντάγκλας Κάρτερ Μπιν δημιουργεί έναν κόσμο που οι ήρωες του παλεύουν να πετύχουν και να ευτυχήσουν. Να ισορροπήσουν ανάμεσα στις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. Να ιεραρχήσουν τους στόχους και τα όνειρά τους. Να βρουν τη θέση τους ανάμεσα στην αλήθεια τους και την αλήθεια που ορίζει η κοινωνία. Μέσα από συνεχείς ανατροπές και προσωπικού επιπέδου διαμάχες, ο συγγραφέας δημιουργεί αβίαστα καταστάσεις κωμικές και δραματικές, αλλά κυρίως καταστάσεις, οι οποίες παλεύουν να σταθούν ειλικρινείς απέναντι στο συναίσθημά τους. Δημιουργεί ήρωες που προσπαθούν να συνδεθούν με τον εαυτό τους και τα πραγματικά θέλω τους. Που αναμετρώνται με τις επιλογές τους αλλά και τις επιλογές των άλλων εξίσου.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Ντάγκλας Κάρτερ Μπιν είναι Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος. Στην εργογραφία του ανήκουν τα: As Bees in Honey Drown, The Nance, Shows For Days, Music From A Sparkling Planet, The Country Club, Advice From A Caterpillar, The Cartells και φυσικά το The Little Dog Laughed, το οποίο υπήρξε υποψήφιο για Βραβείο Τόνυ στην κατηγορία «Καλύτερο Θεατρικό Έργο» (2007) και επιπλέον χάρισε στη Julie White, την ηθοποιό που υποδύθηκε την Diane, το Βραβείο Τόνυ στην κατηγορία «Καλύτερος Α’ γυναικείος ρόλος». Το έργο υπήρξε επίσης υποψήφιο για Βραβείο Λόρενς Ολίβιε στην κατηγορία «Καλύτερο νέο θεατρικό έργο» (2011).

Συντελεστές:

Μετάφραση: Αικατερίνη-Ελικωνίδα Μαρούδη

Σκηνοθεσία: Ρωμανός Μαρούδης

Σκηνικά-Κοστούμια: Βασίλης Παπατσαρούχας

Επιμέλεια κίνησης: Αυγουστίνος Κούμουλος

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Ειριάννα Τσίτουρα

Φωτογραφίες&εικαστική επεξεργασία: Βασίλης Παπατσαρούχας

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Παίζουν: Ευαγγελία Βουκάντση, Πάνος Κούλης, Δήμητρα Μπαντή, Δημήτρης Τσιγκριμάνης

Διάρκεια:80 λεπτά

Πληροφορίες:

Πρεμιέρα 22 Ιανουαρίου

Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00

Θέατρο Altera Pars: Μεγάλου Αλεξάνδρου 123

Τηλέφωνο κρατήσεων: 21 0 44 08 755

Τιμές εισιτηρίων: 15 (γενική είσοδος), 12 (ανέργων, άνω των 65 και ΑΜΕΑ)

Προσφορά προπώλησης: 8 ευρώ (μέχρι Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024)

Προπώληση: more.com