Η μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του ΚΘΒΕ «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία & απόδοση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη, μετά τη θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς, τα διαδοχικά sold out σε Θεσσαλονίκη, Ρώμη και Κύπρο και την εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία στα μεγάλα φεστιβάλ της Ελλάδας, θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 21:00, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Θάλασσας».

Η «Λυσιστράτη» πλαισιώνεται από ένα επιτελείο διακεκριμένων συντελεστών: ο καταξιωμένος Γιώργος Ανδρέου υπογράφει τη μουσική σύνθεση, ο διεθνούς φήμης, Κωνσταντίνος Ρήγος καθοδηγεί τη χορογραφία, δίνοντας έμφαση στη σύγχρονη κίνηση και τη σκηνική ένταση, η Φρόσω Λύτρα, με τη δυνατή εικαστική της ταυτότητα, επιμελείται τα σκηνικά, ο έμπειρος Νίκος Χαρλαύτης σχεδιάζει τα κουστούμια ενώ ο Στέλιος Τζολόπουλος τους φωτισμούς.

Στο ρόλο της Λυσιστράτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της οι: Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης, Kώστας Σαντάς, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του ΚΘΒΕ

Η «Λυσιστράτη» παραμένει ένα διαχρονικά επίκαιρο έργο, που συνομιλεί δυναμικά με σύγχρονα ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων και συγκρούσεων σε κάθε τους μορφή. Μέσα από το ευφυές εύρημα των γυναικών, αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας και της διεκδίκησης, προβάλλοντας μια γυναικεία φωνή ενεργή και παρεμβατική, που αποδομεί στερεότυπα και προτείνει τη μετάβαση από την αντιπαράθεση στον ουσιαστικό διάλογο, την ισότητα και τη συνύπαρξη.

«Όλοι άνθρωποι είμαστε και κάθε πόλεμος- εμφύλιος πόλεμος είναι»

Η συγκεκριμένη παράσταση, με όχημα το γέλιο, συνδυάζει την ποιητική ματιά του Αριστοφάνη με τον αιχμηρό λόγο του, εστιάζοντας, με γνήσια λυρική «κωμική» σοβαρότητα, στην εντροπία στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Μπούρας

Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία- Aπόδοση: Αστέριος Πελτέκης

Σκηνικά: Φρόσω Λύτρα

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική σύνθεση: Γιώργος Ανδρέου

Χορογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος

Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Μπάρλας

Συνεργάτης σκηνογράφος ενδυματολόγος: Δανάη Πανά

Βοηθοί σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή – Χριστόφορος Μαριάδης- Χριστίνα Ζαχάρωφ

Βοηθός χορογράφου: Αναστασία Κελέση

Βοηθός φωτιστή: Σαράντος Ζουρντός

Οργάνωση παραγωγής: Μαρίνα Χατζηιωάννου

Φωτογραφίες: MikeRafail | Thatlongblackcloud

*Βοηθοί σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης):

Μαρία Αλεξούδη/ Αγγελική Βουτσινά/ Ηλέκτρα Λιόντου

*Βοηθοί σκηνογράφου/ενδυματολόγου (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης):

Χρήστος Βαξεβανίδης/ Νίκη Λεδάκη/ Χριστίνα Χασεκίδου

*Βοηθός παραγωγής (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Μαρία Γκούμα

Διανομή:

Ιορδάνης Αϊβάζογλου (Φιληδονίδης, Ευνούχος), Αντώνης Αντωνάκος (Παιονίδης, Λάκωνας, Ευνούχος), Νίκος Γεωργάκης (Κήρυκας Λακεδαιμονίων, Στρυμόδωρος), Δημήτρης Διακοσάββας (Κωφόβουλος, Ευνούχος), Χρύσα Ζαφειριάδου (Σπαρτοδείνα), Σοφία Καλεμκερίδου (Λαμπιτώ, Γριά), Κρατερός Κατσούλης (Κινησίας), Κατερίνα Καυκούλα (Σκωρομάχη), Αναστασία Κελέση (Σκυθή δούλα, Καλλιστράτη), Θάνος Κοντογιώργης (Πρωκτοφύλαξ, Ευνούχος), Ελισάβετ Κωνσταντινίδου (Λυσιστράτη), Τατιάνα Μελίδου (Αρχιδάμια η Βοιωτή), Δημήτρης Μορφακίδης(Δορυβρόντης, Δυσειδαιμώνα), Χρυσή Μπαχτσεβάνη (Στερησσάνδρα η Κορίνθια, Διαλλαγή), Δημήτρης Ναζίρης (Πρύτανης), Αλεξάνδρα Παλαιολόγου (Κλεονίκη), Κατερίνα Παπουτσάκη(Μυρρίνη), Ευθύμης Παππάς (Νεόπουρος), Βάσω Παύλου (Ρηξυδάτη), Παναγιώτης Πετράκης (Απόλλωνας, Λάχης), Χριστίνα Πετρολέκα – ΑΙ (ΠειθειΑΙ), Μαριέτα Πρωτόπαπα (Λαναρόστρυχη, Βροντήρα), Κώστας Σαντάς (Μάντης Αριστογέρων), Εύη Σαρμή (Ανδροδάμας), Γιάννης Τσεμπερλίδης (Τρεμοπίδης, Ευνούχος), Γιάννης Χαρίσης (Πρόβουλος)

Τραγουδίστρια: Κορίνα Λεγάκη (Κορύφω, Αθηνά)

Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας

Πληροφορίες:

Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής

Τετάρτη 26 Αυγούστου

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/lysistrati-periodeia-2026/

Τιμές εισιτηρίων

Τιμή προπώλησης μέσω ηλεκτρονικής αγοράς (έως μια μέρα πριν): 17€

Κανονικό εισιτήριο: 20 €

Φοιτητικό/ Άνω των 65: 14€

Δάσκαλοι & Καθηγητές: 14€

Ομαδικό (20 άτομα): 11€

Άνεργοι: 10€

ΑΜΕΑ & Συνοδοί ΑΜΕΑ: 8 €

20 Ατέλειες σε κάθε παράσταση για ηθοποιούς εκτός ΚΘΒΕ και σπουδαστές θεατρικών σπουδών, κατόπιν κάλυψης των Ατελειών τιμή εισιτήριου: 8€

Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Περιοδείας

ΙΟΥΛΙΟΣ

• Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιουλίου- Ρώμη, Ιταλία, Θέατρο της TeatrodiOstia

• Παρασκευή 17 & Σάββατο 18 Ιουλίου– Κύπρος, Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος- Αρχαίο Θέατρο Κουρίου

• Σάββατο 25 Ιουλίου – Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου (Φεστιβάλ Ολύμπου)

• Παρασκευή 31 Ιουλίου- Δωδώνη, Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης(Φεστιβάλ Δωδώνης)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

• Παρασκευή 21 & Σάββατο 22 Αυγούστου- Επίδαυρος, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου (Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026)

• Τετάρτη 26 Αυγούστου- Χαλκιδική, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών (Φεστιβάλ Θάλασσας)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

• Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου – Φράγμα Θέρμης

• Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου- Αθήνα, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

• Kυριακή 6 Σεπτεμβρίου- Ελευσίνα, Πολιτιστικό Κέντρο «΄Ιρις»

• Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου- Βύρωνας, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη (Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων)

• Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου- Κηποθέατρο Παπάγου

• Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου- Πειραιάς, Βεάκειο Θέατρο

• Πέμπτη 17 & Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου- Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους(Φεστιβάλ Δάσους)