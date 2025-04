Τελευταίες παραστάσεις για την παραγωγή «Πες μου μια λέξη!» (Give me your answer, Do!), που παρουσιάζεται με επιτυχία από το ΚΘΒΕ, σε μετάφραση Έλενας Λαναρά και σε σκηνοθεσία του Ευδόκιμου Τσολακίδη. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει το υπαρξιακό δράμα του Μπράιαν Φρίελ, στο Φουαγιέ του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, έως την Κυριακή 27 Απριλίου 2025.

Το έργο «Πες μου μια λέξη!» [Give me your answer, Do!] του Μπράιν Φρίελ, κυκλοφόρησε το 1997 και εστιάζει στην υπαρξιακή αγωνία του συγγραφέα, που ακροβατεί ανάμεσα στην ανάγκη του για αναγνώριση και στον φόβο του για αξιολόγηση. Η αίσθηση ότι το ταλέντο του κρύβεται μέσα σε χειρόγραφα που κανείς δεν είχε μέχρι τώρα πρόσβαση, αποτελεί την κινητήριο δύναμη της δημιουργίας του, μεταθέτοντας την αγωνία της αναγνώρισης για το μέλλον. Γιατί, όπως λέει και η Ντέιζι, «το να είσαι ζωντανός είναι να αναβάλλεις την τελική ετυμηγορία […]. Γιατί οι ετυμηγορίες βγαίνουν μόνο όταν όλα έχουν τελειώσει, όταν όλα έχουν ολοκληρωθεί».

Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών.

Η παράσταση

Σε ένα παλιό, εμφανώς παρατημένο σπίτι, σε μια επαρχία της Ιρλανδίας, ζει ο συγγραφέας Τομ Κόνολι με την αλκοολική γυναίκα του, Ντέιζι. Στο σπίτι αυτό φιλοξενείται ο Ντέιβιντ, απεσταλμένος ενός Πανεπιστημίου στο Τέξας, που μελετάει το αρχείο του Τομ για να διερευνήσει τις πιθανότητες να πουληθούν τα άπαντα του στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Η κόρη του ζευγαριού, Μπρίτζετ, είναι ψυχικά ασθενής και διαμένει για χρόνια σε ίδρυμα. Τις δυσκολίες της ζωής τους εντείνουν οι οικονομικές δυσχέρειες. Σε αναμονή της τελικής ετυμηγορίας του Ντέιβιντ, που θα καθορίσει τόσο τη λογοτεχνική αξία του έργου του Τομ όσο και τη δυνατότητα για οικονομική εξέλιξη, στο σπίτι έρχονται η μητέρα της Ντέιζι, μια συνταξιούχος γιατρός που υποφέρει από τα αρθριτικά της, και ο πατέρας της, ένας κλεπτομανής, πρώην πιανίστας σε μπαρ. Στην παρέα προστίθεται ο οικογενειακός φίλος τους, ο Γκάρετ, ένας υπερφίαλος εμπορικά επιτυχημένος συγγραφέας και η σύζυγός του Γκρέιν.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Γράφω αυτό το σκηνοθετικό σημείωμα σε μια στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης αφού στο θέατρο αυτό έκανα τα πρώτα μου θεατρικά βήματα ως μαθητής στην σχολή του Κ.Θ.Β.Ε. πριν από ακριβώς 40 χρόνια (σπούδασα στην σχολή από το 1983 μέχρι το 1986). Ο Φρίελ είναι αγαπημένος μου συγγραφέας και το έργο αυτό είχα την τύχη να το δω στο πρώτο του ανέβασμα το Πάσχα του 1997 σε σκηνοθεσία του ίδιου του συγγραφέα στο Δουβλίνο, στο Εθνικό Θέατρο της Ιρλανδίας, στο θρυλικό Abbey Theatre. Θεωρείται ο Τσέχωφ της Ιρλανδίας και κατά τη γνώμη μου όχι άδικα.

Βρισκόμαστε στο μέσο περίπου των προβών και η παράστασή μας αρχίζει αμυδρά να παίρνει σάρκα και οστά.

Ο συγγραφέας θίγει πολλά ζητήματα κι εγώ επιλέγω εκείνα που θεωρώ ότι μ ενδιαφέρουν περισσότερο για να εστιάσω σ αυτά και να ρίξω τους σκηνοθετικούς μου προβολείς πάνω τους. Ένα από αυτά είναι το ζήτημα της έμπνευσης. Ο κεντρικός μας ήρωας είναι ένας ταλαντούχος συγγραφέας που αλίμονο, εδώ και πέντε χρόνια έχει χάσει το ταλέντο του, έχει χάσει την έμπνευσή του, δεν μπορεί να γράψει! Στην αρχή του έργου λέει ψέμματα στο άρρωστο παιδί του ότι ολοκλήρωσε το τελευταίο του μυθιστόρημα και στο τέλος του έργου παραδέχεται το ψέμα του αλλά… ομολογεί ότι ξαναβρήκε το νήμα και μπορεί πλέον να συνεχίσει να γράφει! Τι μεσολάβησε για να γίνει αυτό θα το δούμε – μαζί με τ άλλα σημαντικά ζητήματα που ξεχώρισα- στην παράσταση. Δεν θα αποκαλύψω άλλα θέματα που διέκρινα και τόνισα, θα σας αφήσω να τα ανακαλύψετε μόνοι σας.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κ.Θ.Β.Ε., Αστέρη Πελτέκη που μου εμπιστεύτηκε ένα τόσο σημαντικό έργο, να συγχαρώ τους σημαντικούς ηθοποιούς και λοιπούς συντελεστές με τους οποίους συνεργάζομαι για την άψογη προσήλωση στον κοινό μας στόχο και να ευχηθώ να τα καταφέρουμε.

Στο τέλος όλα τα ενδεχόμενα θα μείνουν ανοιχτά, η απαραίτητη αβεβαιότητα θα μας συντροφεύει για να συνεχίσουμε να ζούμε μεταθέτοντας για το όσο γίνεται πιο μακρινό μέλλον την ετυμηγορία που σηματοδοτεί το τέλος.

Προχωράμε… συνεχίζουμε… αβέβαιοι και ζωντανοί…

Ευδόκιμος Τσολακίδης, Ιανουάριος 2025

Συντελεστές:

Μετάφραση: Έλενα Λαναρά

Σκηνοθεσία- Σκηνική προσαρμογή μετάφρασης, Μουσική επιμέλεια: Ευδόκιμος Τσολακίδης

Διαμόρφωση σκηνικού χώρου – Κοστούμια: Δανάη Πανά

Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος

Βίντεο: Άντα Λιάκου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Πελαγία Αγγελίδου,

Οργάνωση παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Πελαγία Αγγελίδου (Νοσοκόμα), Θανάσης Δισλής (Ντέιβιντ), Έφη Δρόσου (Μάγκι), Γιώργος Καύκας (Τομ), Φαίη Κοκκινοπούλου (Γκρέιν), Θεοδώρα Λούκας (Ντέιζι), Κώστας Σαντάς (Τζακ), Γιάννης Τσάτσαρης (Γκάρετ).

Φιγκυράν: Χριστίνα Λουκά (Μπρίτζετ)

Πληροφορίες:

Φουαγιέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Εθ. Αμύνης 2)

Διάρκεια: 100 ‘ (χωρίς διάλειμμα)

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη-Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18.00 & 21.00

Κυριακή: 19:00

Προπώληση: ntng.gr |more.com | 11876 |

Πληροφορίες- κρατήσεις στο Τ. 2315 200 200 και στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ

Τιμές εισιτηρίων

Τετάρτη στις 19:00, Πέμπτη έως Σάββατο στις 21:00 & Κυριακή στις 19:00:Γενική είσοδος: 13€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 9€ (Φοιτητικό – Μαθητικό, Πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

Πέμπτη (λαϊκή) στις 21:00 και Σάββατο στις 18:00: Γενική είσοδος: 11€