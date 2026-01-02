Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

Μικροί και μεγάλοι ενθουσιάζονται κάθε Σάββατο όταν ανακαλύπτουν τι περιέχει το πιο ευφάνταστο «Κου-κουτί!» στο Κάτω Φουαγιέ (-1) του Βασιλικού Θεάτρου.

Η θέατρο- βρεφική δράση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Κου-κουτί!», σε σύλληψη ιδέας Ελένης Γιαννούση, Σωτήρη Ρουμελιώτη και Ιόλης Ρώσσιου και σκηνοθεσία Ελένης Γιαννούση και Σωτήρη Ρουμελιώτη απευθύνεται σε παιδιά από 18 μηνών έως 4 ετών και παρουσιάζεται έως το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι στο Βασιλικό θέατρο (Κάτω φουαγιέ).

Μια παράσταση που παρασύρει τους μικρούς θεατές σε ένα παιχνίδι ανακάλυψης και δημιουργίας, καθώς ένα άσπρο μικρό “κου-κουτάκι!” κρύβει μέσα του απεριόριστες δυνατότητες.

Μετά το τέλος της παράστασης η οποία βοηθάει στην ανάπτυξη της φαντασίας, τα παιδιά, μαζί με τους γονείς τους, έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα προαιρετικό παιχνίδι που ακολουθεί.

Η παράσταση

Ένα ανθρωπάκι βρίσκεται ανάμεσα σε λευκά χαρτόκουτα. Όταν προκύψει η ανάγκη να φτιάξει σπιτάκια για το ίδιο αλλά και τους φίλους του, ένας ολόκληρος κόσμος ξετυλίγεται μπροστά του, αφού με τη φαντασία του τα κουτιά αποκτούν χρώμα, μορφή, κίνηση. Η παράσταση υπενθυμίζει την ανάγκη κάθε πλάσματος να φτιάξει τη φωλίτσα του, να κατοικήσει το δικό του «σπίτι» και τελικά να νιώσει ασφάλεια στο καταφύγιο που πλάθει μέσα στον μεγάλο κόσμο.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Δεν είναι εντυπωσιακό πώς όταν οι μεγάλοι προσφέρουμε ένα δώρο στα παιδιά, αυτά ενδιαφέρονται περισσότερο για το περιτύλιγμα παρά για το περιεχόμενο του -κατά τα άλλα ακριβού και διαλεγμένου με φροντίδα από εμάς- ρούχου, παιχνιδιού, αντικειμένου; Ο ήχος που κάνει το χαρτί περιτυλίγματος, τα χρώματα της σακούλας, η χάρτινη συσκευασία που κάτι καλύπτει, κάτι αποκρύπτει, κάτι μέσα της χωράει, κάτι από μέσα της βγαίνει μοιάζει να είναι στα μάτια τους πιο ελκυστική, γεμάτη δυνατότητες και εκπλήξεις.

Κάπως έτσι αποφασίσαμε η παράστασή μας φέτος να ξεκινάει με ένα απλό κουτί, καθόλου εντυπωσιακό εκ πρώτης όψεως!Ένα κουτί όμως που μπορεί να μεταμορφωθεί σε χιλιάδες άλλα πράγματα, ένα κουτί στο οποίο μπορείς να κρυφτείς από πάνω έως κάτω και να φτιάξεις μια φωλιά. Θέλαμε ταυτόχρονα η παράσταση να είναι χρωματιστή: αφεθήκαμε λοιπόν σε μια περιπέτεια αναζήτησης του χρώματος, μέσα από δημιουργικούς πειραματισμούς με υλικά, φωτισμούς, μουσικούς και σωματικούς αυτοσχεδιασμούς, προσθέτοντας στο παιχνίδι μας μια εικαστική διάθεση για κάτι «μικρό μεγάλο πολύ χρωματιστό».

Κάτι όμως μας έλειπε! Μας έλειπε η συνάντηση του «εγώ» με το «εσύ», αυτή η μαγική στιγμή που κάνει το «εγώ και εσύ» να γίνεται «εμείς» και τελικά «το δικό μουκου-κουτί» να μπορέσει να γίνει «το δικό μας κου-κουτί», βρίσκοντας έτσι το «δικό μας σπίτι» μέσα στον μεγάλο κόσμο. Ελπίζουμε η παράστασή μας να γίνει ένα πολύχρωμο «κου-κουτί» μέσα στο οποίο θα συγκατοικήσουμε παρέα με πλασματάκια φανταστικά ή πραγματικά.

Ελένη Γιαννούση, Σωτήρης Ρουμελιώτης

Συντελεστές

Σύλληψη ιδέας: Ελένη Γιαννούση, Σωτήρης Ρουμελιώτης, Ιόλη Ρώσσιου

Σκηνοθεσία: Ελένη Γιαννούση- Σωτήρης Ρουμελιώτης

Σκηνογραφία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Μουσική Σύνθεση: Ιόλη Ρώσσιου

Οργάνωση παραγωγής: Ματίνα Παγουλάτου, Μαίρη Χατζηαγγελίδου, Φιλοθέη Ελευθεριάδου

Φωτογραφίες: Mike Rafail (That Long Black Cloud)

Ερμηνεύει ο Δημήτρης Σακατζής

Πληροφορίες

Θέατρο- βρεφική δράση: «Κου-κουτί!»

Τελευταία παράσταση: Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 12.00

Διάρκεια: 30′ και 10′ παιχνίδι

Χώρος: Κάτω Φουαγιέ Βασιλικού Θεάτρου

Πληροφορίες- κρατήσεις στο Τ. 2315 200 200 και στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ

Ωράριο ταμείων

Βασιλικό Θέατρο: Τρίτη 8:30-16:00

Τετάρτη – Κυριακή 8:30-21:30

Τιμές εισιτηρίων

Συνοδός με 1 παιδί: 15€

Δεύτερος συνοδός: 8€

Συνοδός με δύο παιδιά: 20€

*Δεν επιτρέπεται να συνοδεύει κάποιος ενήλικας περισσότερα από δύο παιδιά