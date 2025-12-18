Ο Θανάσης Βούτσας, για πρώτη φορά συστήνεται ως τραγουδοποιός με ένα ακουστικό μουσικό άλμπουμ, εννέα τραγουδιών και γενικό τίτλο Κρακ.

Το τραγούδι του «Σιγή 8΄46΄΄», ένας φόρος τιμής στη διαφορετικότητα, μια διαμαρτυρία απέναντι στο ρατσισμό και τη βία, ερμηνεύει η «Ιέρεια» του ελληνικού τραγουδιού, Μαρία Φαραντούρη. Εκπληρώνεται με αυτόν τον τρόπο μια μεγάλη επιθυμία του, που προκύπτει από τον θαυμασμό και την αγάπη του προς την εμβληματική καλλιτέχνιδα.

Πρόκειται για ένα μουσικό έργο σμιλευμένο με τα πιο πιστά εργαλεία: πειραματισμό, φαντασία, αφοσίωση και νυχτέρι. Τα τραγούδια συνιστούν το απόσταγμα της εμπειρίας του, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται με το τραγούδι. Στο ΚΡΑΚ, γράφει και τραγουδά, τραγούδια της ψυχής του, που γεννήθηκαν σε εκείνη τη μικρή χαραμάδα, το εσωτερικό ρήγμα, εκείνο το ψυχικό “σπάσιμο” που αισθανόμαστε στις μικρές και μεγάλες συγκινήσεις.

Είναι ένας κύκλος τραγουδιών που διατρέχει τον χρόνο από τις θολές μνήμες της παιδικής ηλικίας, μέχρι τις μεγάλες σιωπές της ενήλικης ζωής. Ο Θανάσης Βούτσας ανασυνθέτει τα βιώματά του, για να πει αλλιώς τη δική του ιστορία για την αγάπη, την απώλεια, το ανεκπλήρωτο, την επιθυμία, τη φυγή και την επιστροφή.

Ακούστε το τραγούδι:

Η παραγωγή του άλμπουμ φέρει την υπογραφή του Νίκου Ζούδιαρη, όπως και αρκετές ενορχηστρώσεις. Με τη «ματιά» του, την αισθητική και την πείρα του, οδήγησε στην ανάδειξη του έργου μεταξύ κλασικού και μοντέρνου. Καθοριστική είναι και η συνδρομή σπουδαίων μουσικών, που μπήκαν γενναιόδωρα με την τέχνη τους στο φαντασιακό κόσμο των τραγουδιών.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

Σειρά τραγουδιών του album «ΚΡΑΚ»

1. «Όσο τίποτα»

2. «Για ‘σενα»

3.«Τρύπα»

4. «Άχτι»

5.«Μαχαιριές»

6.«Καρδιά τι έμαθες»

7.«Έλεγα»

8.« Σιγή 8΄46΄»

9.« Όσα ταξίδια και να κάνω»

Credits

Ερμηνεία : Θανάσης Βούτσας, Μαρία Φαραντούρη

Στίχοι: Θανάσης Βούτσας

Μουσική: Θανάσης Βούτσας

Kιθάρες: Αριστείδης Χατζησταύρου, Θανάσης Βούτσας

Κοντραμπάσο: Δημήτρης Τσεκούρας

Πνευστά: David Lynch

Τσέλο: Σταύρος Παργινός

Βιολί: Γιάννης Θεριανός, Βασίλης Κατσούλης

Βιόλα: Γιάννης Θεριανός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης

Κρουστά: Κώστας Παπαδόπουλος, Τάκης Βασιλείου

Πιάνο: Χρήστος Αλεξάκης, Τζένη Σουλκούκη, Τάκης Φαραζής, Βικτωρία Κιαζίμη

Φωνητικά: Κώστας Δόξας, Ιωάννα Νέφη, Μαριάννα Καλογεράκη, Άννα Πασπάτη, Θανάσης Βούτσας

Στο τραγούδι “Μαχαιριές”

υπάρχει ηχογράφηση των τυμπάνων του αείμνηστου, αγαπημένου φίλου και

σπουδαίου ντράμερ Νίκου Καπηλίδη.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε (φιλικά) από τον Νίκος Ρουσσάκης στο Studio Διάτοπο.

Τα τύμπανα ηχογραφήθηκαν από τον Γιάννη Οικονόμου στο Studio Ηχοβρήχιο

Mix & mastering: (φιλικά) Ηλίας Λάκκας – Studio Odeon

Φωτογραφία εξωφύλλου: Θανάσης Καρατζάς

Σχεδιασμός εξωφύλλου: Θανάσης Βούτσας σε συνεργασία με τον Πέτρο Παράσχη.

Λίγα λόγια για τον Θανάση

Έχοντας φυλάξει μέσα του ζωντανή την ουσία του κλασικού ελληνικού τραγουδιού και εμπνεόμενος από τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες και ποιητές, ερμηνεύει τα έργα τους με αγάπη, σεβασμό και αυθεντικότητα. Η πορεία του περιλαμβάνει σημαντικές και μακροχρόνιες συνεργασίες, όπως αυτή με τη Μαρία Φαραντούρη, καθώς και εμφανίσεις σε διεθνούς φήμης και ιστορικού ενδιαφέροντος χώρους σε Ελλάδα και εξωτερικό.Έχει πραγματοποιήσει πολλές συναυλίες που ξεχώρισαν, όπως στο κατάμεστο «Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας» με τη Γιώτα Νέγκα και οκταμελή ορχήστρα, σε πρόγραμμα που επιμελήθηκε η Μαρία Φαραντούρη και ενορχήστρωσε ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Έχει επίσης συνεργαστεί με τον Νίκο Κυπουργό και τη Σαββίνα Γιαννάτου σε συναυλία που ηχογραφήθηκε ζωντανά και κυκλοφορεί ψηφιακά. Μια ακόμη σημαντική στιγμή στην πορεία του είναι η συνεργασία του με τον Μανώλη Μητσιά στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».