Η εορτή των Αγίων Πάντων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Χριστιανικής Εκκλησίας, καθώς είναι αφιερωμένη στη μνήμη όλων των αγίων, είτε είναι γνωστοί είτε παραμένουν άγνωστοι. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, ενώ στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τιμάται την 1η Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή εορτάζουν όσοι φέρουν ονόματα που δεν αντιστοιχούν σε κάποιον άγιο με καθορισμένη ημερομηνία εορτασμού.

Οι πρώτες αξιόπιστες αναφορές για την καθιέρωση της εορτής προέρχονται από τον 4ο αιώνα. Συγκεκριμένα, σε ομιλία του Αγίου Εφραίμ του Σύρου γίνεται μνεία μιας γιορτής αφιερωμένης στη μνήμη όλων των μαρτύρων της οικουμένης, η οποία τελούνταν στις 13 Μαΐου του 373 στη Νίσιβη και την Έδεσσα. Η εορτή έλαβε την οριστική της μορφή κατά τον 6ο αιώνα, όπως μαρτυρεί ο διάκονος Κωνσταντίνος σε ομιλία του το 535. Αρκετούς αιώνες αργότερα, τον 9ο αιώνα, η γιορτή υιοθετήθηκε και από τη Δυτική Εκκλησία, ενώ η επίσημη καθιέρωσή της αποδίδεται στον Πάπα Γρηγόριο Δ΄.

Κάθε χρόνο, με αφορμή την Κυριακή των Αγίων Πάντων, πραγματοποιείται προσκύνημα στις κατακόμβες της Μήλου, οι οποίες θεωρούνται το αρχαιότερο σωζόμενο χριστιανικό μνημείο της Ελλάδας.

Αμέσως μετά την εορτή, από τη Δευτέρα που ακολουθεί, ξεκινά η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Η περίοδος αυτή ολοκληρώνεται στις 28 Ιουνίου, παραμονή της εορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Κατά τη διάρκειά της, οι πιστοί αποφεύγουν την κατανάλωση κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών, ενώ επιτρέπεται το ψάρι, εκτός από τις ημέρες της Τετάρτης και της Παρασκευής, κατά τις οποίες τηρείται αυστηρότερη νηστεία. Υπάρχουν, ωστόσο, χρονιές κατά τις οποίες η συγκεκριμένη νηστεία δεν εφαρμόζεται, όταν το Πάσχα πέφτει στο διάστημα από 5 έως 8 Μαΐου.

Απολυτίκιο

Των εν όλω τω κόσμω, μαρτύρων σου,

ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα

η εκκλησία σου στολισαμένη δι’ αυτών

βοά σοι, Χριστέ ο Θεός.

Τω λαώ σου τους οικτιρμούς σου κατάπεμψον,

ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι

και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.