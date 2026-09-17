«Ο Charles Williams ανήκε στη μεγάλη γενιά των Αμερικανών αρχαιολόγων -και φιλελλήνων- που αγάπησαν με πάθος την κλασική κληρονομιά και αφοσιώθηκαν ανυστερόβουλα στην ανάδειξη και την προβολή της…Για όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε προσωπικά -και είμαστε πολλές και πολλοί καθώς προσέφερε αφειδώλευτα τις γνώσεις και τη φιλία του- υπήρξε ένας σπάνιος δάσκαλος, πρωτίστως με το παράδειγμά του και τη διαδρομή του», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πληροφορούμενη την απώλεια του Charles K. Williams II.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού, Λ. Μενδώνη:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Charles K. Williams II, του μεγάλου αρχαιολόγου, που καταλείπει τεράστιο, σε όγκο και ακτινοβολία, έργο. Αφιέρωσε τη ζωή του, επιστημονική και προσωπική, στην ανασκαφική έρευνα και την ανάδειξη της Αρχαίας Κορίνθου. Από νεαρός αρχαιολόγος, ήδη στη δεκαετία του 1960, μέχρι και σήμερα, ο Charles Williams είχε ανεκτίμητη, μοναδική συμβολή στις ανασκαφές της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, στην Κόρινθο, τις οποίες επέβλεψε ως διευθυντής περισσότερα από τριάντα χρόνια. Ως κορυφαίος επιστήμονας και δάσκαλος, αλλά και ως ικανότατος διευθύνων, εξασφάλιζε επαρκέστατη χρηματοδότηση, και εξ ιδίων πόρων, για την αδιάλειπτη συνέχιση του ανασκαφικού έργου και υποτροφίες για τους νέους ερευνητές, αρχαιολόγους, φιλολόγους και ιστορικούς, τους οποίους καθοδηγούσε, με σοφία και σεμνότητα. Παράλληλα, υπηρέτησε, με αφοσίωση, την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Αναδέχθηκε, με επιτυχία, τα επιστημονικά και διοικητικά καθήκοντα, και την κορυφαία θέση του προέδρου της, απόλυτα δίκαια.

Ο Charles Williams ανήκε στη μεγάλη γενιά των Αμερικανών αρχαιολόγων -και φιλελλήνων- που αγάπησαν με πάθος την κλασική κληρονομιά και αφοσιώθηκαν ανυστερόβουλα στην ανάδειξη και την προβολή της. Σεμνός εργάτης της επιστήμης, απλός και προσιτός άνθρωπος, ενσάρκωσε ο ίδιος τις οικουμενικές αξίες και αρετές του κλασικού πολιτισμού που τόσο αγάπησε. Για όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε προσωπικά -και είμαστε πολλές και πολλοί καθώς προσέφερε αφειδώλευτα τις γνώσεις και τη φιλία του- υπήρξε ένας σπάνιος δάσκαλος, πρωτίστως με το παράδειγμά του και τη διαδρομή του. Η απώλειά του μας θλίβει αφάνταστα, ο βίος του, όμως, αφήνει πίσω του ένα τεράστιο παράδειγμα κι ένα μεγάλο έργο, αμέτρητους επιστήμονες που ο ίδιος δίδαξε και οι οποίοι θα το συνεχίσουν. Στην οικογένειά του, τους αμέτρητους μαθητές και συνεργάτες του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».