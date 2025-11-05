Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου

Δηλώνοντας, για μια ακόμη φορά, την αταλάντευτη θέση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, καλώντας όλα τα κράτη-μέλη να στηρίξουν τον εθνικό στόχο της Ελλάδας, ξεκίνησε την εθνική παρέμβαση στη Γενική Συνεύλευση της UNESCO, η οποία λαμβάνει χώρα ανά διετία, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, φέτος διοργανώνεται για πρώτη φορά, εκτός της έδρας του Οργανισμού, στη Σαμαρκάνδη. «Η θέση μας», είπε η υπουργός Πολιτισμού, «για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει ακλόνητη. Ο Παρθενώνας είναι ένα μοναδικό μνημείο, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο Δημοκρατίας και μοναδικό καλλιτεχνικό επίτευγμα -μια κληρονομιά που ανήκει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την ανθρωπότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επανενωθούν στη γενέτειρά τους, στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, ως ένα αδιαίρετο καλλιτεχνικό σύνολο. Ο Παρθενώνας, σύμβολο του Δυτικού Πολιτισμού, πρέπει να ανακτήσει την ακεραιότητά του. Καλούμε όλα τα κράτη-μέλη της UNESCO να παράσχουν τη στήριξή τους σε αυτόν τον δίκαιο και βαθιά συμβολικό σκοπό».

«Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών», σημείωσε η Λίνα Μενδώνη, «εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμια απειλή. Μεταξύ των πολλών εθνικών και διεθνών πρωτοβουλιών μας για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας, εκδώσαμε πρόσφατα την Ελληνική Κόκκινη Λίστα (Red List) Πολιτιστικών Αγαθών. Η ευαισθητοποίηση του κοινού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής μας. Συνεισφέραμε στην δημιουργία του Εικονικού Μουσείου Κλεμμένων Πολιτιστικών Αγαθών της UNESCO, που αξιοποιεί την ψηφιακή καινοτομία για να αναδείξει το μέγεθος της πολιτιστικής απώλειας που προκαλείται από την κλοπή και τη διακίνηση».

Πρόσφατα -προσθέτει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ- η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη θητεία της στην Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς, σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από σημαντικές εξελίξεις στην εφαρμογή της Σύμβασης της UNESCO. «Είμαστε περήφανοι», είπε η υπουργός Πολιτισμού, «που τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα ενεγράφησαν στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική οικουμενική αξία έξι αρχαιολογικών χώρων που φωτίζουν έναν από τους πιο επιδραστικούς προϊστορικούς πολιτισμούς της Μεσογείου». Αναφέρθηκε στη νέα υποψηφιότητα της Ελλάδας, της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου, «ένα φυσικό και πολιτιστικό ορόσημο που ενώνει τη μοναδική βιοποικιλότητα με την ιερή κατοικία των 12 Θεών της ελληνικής μυθολογίας».

Η Ελλάδα υποστηρίζει το Πρόγραμμα Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO, καθώς φιλοξενεί ήδη εννέα Παγκόσμια Γεωπάρκα, ενώ προωθεί τη συμπερίληψη υποεκπροσωπούμενων περιοχών της Αφρική και της Λατινική Αμερικής. «Η Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά την εφαρμογή της Ατζέντας Εκπαίδευση 2030 της UNESCO για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενεργό ιδιότητα του πολίτη. Η συμμετοχή μας», τόνισε η Λίνα Μενδώνη, «στη Σύμπραξη με την UNESCO για την Πράσινη Εκπαίδευση, προωθεί την ευαισθητοποίηση στην κλιματική αλλαγή, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, εντός του σχολικού περιβάλλοντος, ενώ η σύνδεση της εκπαίδευσης με τον πολιτισμό, μέσω προγραμμάτων, όπως “Ζωντανή Κληρονομιά – Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά στα Χέρια των Νέων”, ενισχύει τον σεβασμό στον πολιτιστικό μας πλούτο. Η ισότιμη πρόσβαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό αποτελεί κεντρική πολιτική μας».

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε και στην αναγνώριση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, η οποία έγινε αποδεκτή, σήμερα, από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO. «Και γι΄ αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που μας υποστήριξαν σε αυτή τη διαδικασία. Ο εορτασμός της Ελληνικής Γλώσσας είναι, πάνω απ’ όλα, ένας εορτασμός της πολυγλωσσίας». Τέλος, εξέφρασε την ειλικρινή εκτίμησή της στην αποχωρούσα γενική διευθύντρια της UNESCO Audrey Azoulay «για τη σημαντική ηγεσία της και την αφοσίωσή της στην αποστολή της UNESCO σε μια περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από βαθιές προκλήσεις και παγκόσμιους μετασχηματισμούς». Ταυτόχρονα συνεχάρη τον Khaled El-Enany, για την εκλογή του στη θέση του γενικού διευθυντή. «Είμαστε βέβαιοι», είπε, «ότι η εμπειρία και το όραμά του θα καθοδηγήσουν με ασφάλεια την UNESCO τα επόμενα χρόνια».

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αποτελείται από τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο, τον υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου, τη γγ του ΥΠΕΞ Μάιρα Μυριγιάννη και το μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO πρέσβη Γιώργο Κουμουτσάκο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ