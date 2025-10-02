Η Fondazione Vexillum διοργάνωσε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την 23η Τελετή του Διεθνούς Βραβείου “Vexillum – Giuseppe Sciacca”, αφιερωμένου στη μνήμη του Τζουζέππε Σιάκκα, νέου που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας ως παρακαταθήκη τις χριστιανικές και ηθικές του αξίες.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στο Palazzo della Cancelleria, στο μοναδικό αυτό κτήριο της τέχνης στο Βατικανό, παρουσία Εκκλησιαστικών, Πολιτικών και Διπλωματικών Αρχών.

Στην εναρκτήρια προλαλία μίλησε ο Καρδινάλιος Raymond Leo Burke, Επίτιμος Πρόεδρος Τιμής του Ιδρύματος Vexillum.

Βραβεύσεις

Βραβείο Επιστημονικής Έρευνας

• Hanne Biesmans (Βέλγιο/Σουηδία): Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λινκόπινγκ, πρωτοπόρος στη χρήση «μαλακών και ενέσιμων ηλεκτροδίων», που ανοίγουν νέους ορίζοντες για ασφαλέστερες και πιο αποτελεσματικές νευρολογικές θεραπείες.

Το βραβείο απένειμε ο Στρατηγός Gioacchino Angeloni.

Lemana Spahic (Βοσνία – Ερζεγοβίνη): Διακρίθηκε για την εφαρμογή της τεχνικής drug coated balloons στη θεραπεία της αθηροσκλήρωσης των περιφερειακών αγγείων και για τη διδακτορική της εργασία στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις εμβρυϊκές υπερηχογραφίες, με βάση το τεστ ΚΑΝΕΤ.

Το βραβείο απένειμε η Καθηγήτρια Κατερίνα Νίκου.

Μαριάννα Καψετάκη (Ελλάδα): Νευροεπιστήμονας και διεθνώς αναγνωρισμένη πιανίστρια, τιμήθηκε για την καινοτόμο έρευνά της στη μνήμη μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, στις διαταραχές διατροφής σε μουσικούς και στη νευροψυχολογία της αναγνώρισης προσώπων.

Το βραβείο απένειμε ο Πρόεδρος Δρ. Giampiero Biele

Βραβείο Μουσικής

• Paul Fey (Γερμανία): Οργανίστας, συνθέτης και ψηφιακός καλλιτέχνης, με 22 δημοσιευμένες συλλογές έργων για λειτουργική χρήση και διεθνή καριέρα σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ.

Το βραβείο απένειμε η Α.Ε. Πριγκίπισσα Τζιατσίνα Ρούσπολι.

Ειδικά Βραβεία της Κριτικής Επιτροπής

• Καθηγητής Ivica Smojver (Κροατία): Για τις έρευνές του στη μηχανική ασφάλεια των αεροσκαφών με χρήση αυτο-επιδιορθωτικών υλικών, που μιμούνται τη φυσική επούλωση.

Το βραβείο απένειμε ο Στρατηγός Gerardo Restaino.

Καθηγητής Ογκολογίας Pierfrancesco Tassone (Ιταλία): Για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών ανοσοθεραπείας στον καρκίνο του αίματος, με μονοκλωνικά αντισώματα και θεραπείες βασισμένες σε microRNA.

Το βραβείο απένειμε ο Στρατηγός και Καθηγητής Ιατρικής Angelo Giustini.

Σμήναρχος Davide Verdolini (Ιταλία): Για την καθοριστική του συμβολή στην ανθρωπιστική επιχείρηση "Solidarity Path Operation 2" στη Γάζα, με τη διανομή 100 τόνων τροφίμων. Το βραβείο απένειμε ο Γενικός Alberto Biavati, Διοικητής Αεροπορίας.

Πατέρας Mario Pesce SJ (1917–2006): Τιμήθηκε Ad Memoriam για την ιδρυτική του συμβολή στον φιλανθρωπικό οργανισμό “Gruppo India”, μετά από τη συνεργασία του με τη Μητέρα Τερέζα.

Το βραβείο απένειμε ο Δρ. Γιώργος Μπιζάς, συνιδρυτής και Πρόεδρος της Flexcar και Flexauto, και το παρέλαβε ο Δρ. Marco Petrini.

Βραβείο Πολιτισμού “San José Sanchez del Rio Martire”

• Καρδινάλιος Angelo Comastri: Βραβεύθηκε για την πλούσια ποιμαντική και θεολογική του πορεία, αλλά και για το συγγραφικό του έργο που γέφυρωσε πίστη και πολιτισμό.

Το βραβείο απένειμαν ο Πρόεδρος Sergio Santoro, η Α.Ε. Πριγκίπισσα Donna Maria Pia Ruspoli. Το επίσημο δαχτυλίδι του θεσμού, έργο του οίκου Πονηρός, παρέδωσε η Γενική Γραμματέας του θεσμού Βασιλική (Βίκυ) Μπαφατάκη.

Απόλυτο Βραβείο (Premio Assoluto)

• Lorelai Alberta Mosnegutu (Ρουμανία): Νεαρή καλλιτέχνιδα με αναπηρία, που γράφει, ζωγραφίζει και παίζει πιάνο με τα πόδια. Εντυπωσίασε το διεθνές κοινό με τη φωνή και τη δύναμη ψυχής της, κατακτώντας την πρώτη θέση στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Οι Ρουμάνοι έχουν ταλέντο». Η βράβευσή της αποτελεί σύμβολο υπέρβασης, έμπνευσης και αισιοδοξίας για τη νέα γενιά.

Το βραβείο απένειμε ο Καρδινάλιος Raymond Leo Burke, παρουσία του Πρέσβη της Ρουμανίας στην Αγία Έδρα George Bologan και της Καθηγήτριας Βασιλικής (Βίκυ) Μπαφατάκη, Γενικής Γραμματέως του Βραβείου.

Δήλωση της Βασιλικής (Βίκυς) Μπαφατάκη, Γενικής Γραμματέως του Βραβείου διεθνώς

«Η φετινή τελετή ανέδειξε με μοναδικό τρόπο τη δύναμη των νέων ερευνητών, που με το έργο τους στέλνουν ένα ηχηρό επιστημονικό μήνυμα: ότι η γνώση, η καινοτομία και η πίστη στην ανθρώπινη πρόοδο μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Από τη βιοηλεκτρονική και τη βιοϊατρική έως τη νευροεπιστήμη, οι νέοι βραβευμένοι απέδειξαν πως η επιστήμη είναι άρρηκτα δεμένη με την ελπίδα για το αύριο. Στο ίδιο πνεύμα, η Λορελάι μάς έδειξε ότι η τέχνη και η δημιουργία δεν γνωρίζουν εμπόδια. Η φωνή και η μουσική της έγιναν γέφυρα ανάμεσα στη διαφορετικότητα και την οικουμενικότητα της ανθρώπινης εμπειρίας. Αυτή είναι η αληθινή αποστολή του Βραβείου Vexillum: να ενώνει, να εμπνέει και να καλλιεργεί αξίες που αντέχουν στον χρόνο».

Η υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων του θεσμού, Αικατερίνη Νίκου δήλωσε: «Η φετινή τελετή βράβευσης ανέδειξε, για ακόμη μια χρονιά, προσωπικότητες που με το έργο τους και το ήθος τους εμπνέουν την επιστήμη, την τέχνη και την κοινωνία. Ο θεσμός χτίζει γέφυρες συνεργασίας και προάγει αξίες με παγκόσμια απήχηση. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το δυναμικό παρών της ελληνικής αποστολής, που ανέδειξε το διεθνές κύρος της χώρας μας. Ευχαριστούμε θερμά όσους μας στήριξαν και φέτος».

Στην τελετή παρέστησαν εμβληματικές και σημαντικές προσωπικότητες από όλους τους χώρους. Σημαντικές οι παρουσίες της Δρ. Linda Malkas, Μοριακής Ογκολόγου πολυβραβευθείσας παγκοσμίως για τα επιτεύγματά της, των Πριγκιπισσών Maria–Pia και Giacinta Ruspoli, του συνιδρυτή και Προέδρου της Flexcar και Flexauto, της Ελένης Κωστοπούλου, στελέχους της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη και εθελοντικού μέλους του Ιδρύματος Vexillum, του στρατιωτικού ακολούθου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη Αθανασίου Λέκου, του ηθοποιού Γιώργου Αγγελόπουλου, εθελοντικού μέλους του Ιδρύματος Vexillum, με της συζύγου του Δήμητρας Βαμβακούση, της δημοσιογράφου Κλέλιας Χαρίση, του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Δελή και πολλών άλλων.

Χορηγοί της Εκδήλωσης και της Ελληνικής Αποστολής: Aegean, Poniros, Flex Car, FlexAuto, Labochem, VCM Productions, Framereel.

Η εμφάνιση των μελών της Ελληνικής Αποστολής επιμελήθηκε από τους σχεδιαστές: Prince Ερωτόκριτος (Vicky Μπαφατάκη), Daphne Valente (Κατερίνα Νίκου), Κατερίνα Σαακίδου (Θεανώ Καρατσιουμπάνη), Νίκος Αποστολόπουλος (Γιώργος Αγγελόπουλος).