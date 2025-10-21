Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της παράστασης «Family Secrets», η οποία παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλκμήνη.

Ειδικότερα οι επώνυμοι καλεσμένοι και δημοσιογράφοι, καταχειροκρότησαν όρθιοι τη Μαίη Σεβαστοπούλου και τον Γιώργη Κοντοπόδη καθώς και τον σκηνοθέτη Αλέξανδρο Λιακόπουλο, στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Family Secrets», η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στο κατάμεστο secret room του θεάτρου Αλκμήνη.

Η εν λόγω παράσταση μετά τη μεγάλη επιτυχία την προηγουμένη χρονιά, επέστρεψε στο θέατρο Αλκμήνη για δεύτερη σεζόν και παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Η Μαίη Σεβαστοπούλου και ο Γιώργης Κοντοπόδης, σκηνοθετημένοι αριστοτεχνικά από τον Αλέξανδρο Λιακόπουλο, συγκλονίζουν με την ερμηνεία τους, βασισμένοι στο δυνατό κείμενο του Enrico Luttmann που αγγίζει και τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής κάθε ανθρώπου, άλλοτε μέσα από κωμικές και άλλοτε μέσα από τραγικές καταστάσεις που εξελίσσονται επί σκηνής.

Το έργο πραγματεύεται επίκαιρα θέματα της εποχής μας, με κυρίαρχο την αιώνια και ατελεύτητη αγάπη μητέρας και γιου, ζητήματα όπως το δικαίωμα της επιλογής, της μη θνητότητας, της ομοφυλοφιλίας καθώς και ριζικά θέματα όπως η αποδοχή απ’ τους γονείς εν έτη 2025, η ταυτότητα και η καταπίεση από νόρμες που μας έχουν «φορέσει» και αρνούμαστε να απαλλαγούμε.

Στην επίσημη παρουσίαση της ξεχωριστής παράστασης έδωσαν το παρών μεταξύ άλλων οι: Γιώργος Ζώης, Κατερίνα Χάσκα, Φιλίτσα Καλογεράκου, Νέλλη Γκίνη, Γεωργία Ζώη, Δημήτρης Γιώτης, Μαρία Αλιφέρη, Γωγώ Ατζολετάκη, Ελένη Φίλιππα, Σπύρος Μπιμπίλας, Ελένη Ροδά, Ειρήνη Παπαδημάτου, Αλίκη Δανάλη, Μανώλης Ιωνάς, Νικόλαος Ζήσου, Στέλλα Παπαδοπούλου, Διονυσία Αχτύπη, Γιώργος Μπανταδάκης, Τίνα Καμπίτση.

Δείτε το τρέιλερ της παράστασης:

Επιμέλεια: Σπυριδωνία Κρανιώτη